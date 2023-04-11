Как Китай пытался соблазнить Европу, - Г.Мирзаян

00:48 12.04.2023

11 апреля 2023



"Сипломатия", как в Пекине называют работу председателя Си с зарубежными гостями, сработала в случае с Эммануэлем Макроном. Бизнесмены, которых французский президент привез "в обозе", вернулись с пакетом контрактов с китайскими партнерами. Прагматичное руководство КНР ставит вполне логичную задачу: убедить европейцев в невыгоде слепого следования за главным противником Китая - Соединенными Штатами. Пекин, впрочем, не первый, кто пытается "похитить Европу" у американцев.



Китайский вояж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен освещался в российских СМИ с точки зрения задач европейцев на украинском направлении. А именно - попыток ЕС убедить Китай прекратить поддержку Москвы или как минимум максимально ее снизить. При всей важности этой темы прошедшие визиты имели и еще одно измерение - непосредственно китайское.



В рамках своей "сипломатии" (как китайские СМИ называют внешнеполитический курс Си Цзиньпина) китайское руководство пыталось стимулировать раскол в американо-европейской оси. Максимально оттянуть Европу от США, по крайней мере в вопросе китайско-западных отношений. "Китай нацелен на долгосрочную стабильность в своей политике по отношению к Европе и продолжит рассматривать Европу как независимую силу в многополярном мире. Останется приверженным китайско-европейским отношениям, которые не нацелены против других сил и не контролируются другими силами", - цитирует слова Си Цзиньпина пекинская China Daily.



Логика китайской стороны понятна. В Пекине (как и, собственно, Вашингтоне) считают американо-китайское столкновение неизбежным, как и изгнание китайских товаров и компаний с американского рынка. Соответственно, американцы хотят, чтобы европейцы и в этом вопросе шли в фарватере вашингтонской линии.



"Во время встречи с фон дер Ляйен в Овальном кабинете в марте 2023 года Байден призывал занять более жесткую позицию в отношении Китая и солидаризироваться с ястребиным подходом США. Посылал вполне читаемый сигнал Брюсселю о том, что Европа не должна повторять сделанных в отношении России ошибок, не должна усиливать свою экономическую зависимость от подстрекающего к войне партнера", - пишет Politico.



Китайцы же, у которых сейчас не очень хорошая экономическая ситуация, доступ на европейский рынок терять не хотят. В 2022 году товарооборот между Китаем и ЕС превысил 850 миллиардов долларов, по данным Евростата. Причем торговый профицит в пользу Китая составляет почти 400 миллиардов: 626 миллиардов экспорт в ЕС и 230 миллиардов импорт из ЕС.



По логике Европа тоже заинтересована в отстранении от американо-китайского противостояния. Но в ходе нынешнего визита в Пекине столкнулись с двумя Европами: национально-ориентированной, которую представлял Макрон, и с идеологизированной, которую представляла глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.



Покупать и учить



Макрон приехал с десантом бизнесменов, на полях саммита был заключен ряд контрактов. К примеру, Airbus намерен установить вторую сборочную линию на своем заводе в Тяньцзине. Косметическая компания L’Oréal заключила сделку с платформой Alibaba по "устойчивому потреблению". Китайская государственная судостроительная корпорация и французская транспортная компания CGM подписали контракт на строительство 16 контейнеровозов стоимостью примерно 3 миллиарда долларов.



Сам Макрон вел себя с Си максимально вежливо. "Мы не хотим быть затянутыми в логику межблокового противостояния", - заявил французский лидер.



К главе Еврокомиссии было совершенно иное отношение. "Урсула - это политический карлик в кресле главы Еврокомиссии. В сравнении с масштабной личностью ее предшественника Жан-Клода Юнкера это особенно хорошо заметно. И если Юнкер отстаивал стратегическую самостоятельность Европы, то фон дер Ляйен в большей степени ориентируется на интересы Вашингтона. Это было заметно даже еще во времена, когда она возглавляла минобороны Германии. При любом удобном и неудобном случае она пыталась передать контракты на закупку вооружений американцам", - сказал ИА REGNUM старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.



Поэтому и пекинское руководство рассматривало главу ЕК как марионетку Вашингтона, которая "пыталась рассказывать, что приемлемо, а что неприемлемо, а также предостерегать от тех или иных решений". Так, фон дер Ляйен заявила: "Определяющим фактором для развития европейско-китайских отношений будет то, как Китай будет относиться" к конфликту на Украине. Ответственность за конфликт глава ЕК возложила на президента России Владимира Путина.



За что, в общем-то, получила в Китае соответствующий прием и проводы - ведь китайцы совершенно по-разному отнеслись к тем, кто приехал к ним по делу, и к тем, кто приехал в нагрузку.



"Дружелюбие и щедрый прием, оказанный Макрону, резко контрастировал с ледяной атмосферой, которую ощущала его попутчица Урсула фон дер Ляйен во время 48-часового пребывания в Пекине", - отмечает гонконгская South China Morning Post.



"Когда самолет Макрона приземлился, его приветствовал лично министр иностранных дел Китая. Когда прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее встретил министр экологии у обычного пассажирского выхода, - отмечало Politico. - Китай пытался играть в "разделяй и властвуй" с двумя лидерами, которые объединились во время визита, чтобы попытаться представить единый европейский фронт".



Две попытки освобождения



Говорить об успехе китайской политики по разделению США и Европы, конечно, преждевременно. Более того, Китай не первый, кому это пришло в голову. Аналогичную стратегию пытались реализовать как минимум две великие державы.



Первой была Россия. Осознав, что США не готовы выстраивать с ней отношения на условиях равноправия, Москва пыталась продвигать российско-европейскую интеграцию, апеллируя к сочетанию российских и европейских национальных интересов. Вспомним об идее системы коллективной безопасности от Лиссабона до Владивостока и об инициативах по строительству трубопроводов для транспортировки российского газа с его оптимальным сочетанием "цена - качество".



Российские усилия оказались не до конца успешными. От всех проектов в области безопасности европейцы отказались. "Южный поток" похоронили руками Болгарии - даром что она могла бы зарабатывать на роли хаба для Южной и Юго-Восточной Европы. "Северный поток - 2" отказались запускать.



Вторая держава, которая рассчитывала "развести" США и Европу, - Иран. При Бараке Обаме иранцы пытались заключить комплексную ядерную сделку со всем Западом, и это у них получилось. Дональд Трамп, напомним, принял решение из сделки выйти. Европа выступила против - и Тегеран пытался на этом сыграть. Иранское руководство заявило о готовности остаться в сделке, если ЕС не будет соблюдать восстановленные американцами санкции против Ирана и защитит европейский бизнес, который останется в Иране.



Это не получилось: Европа свои компании не защитила и с иранского рынка они ушли. Второй "подход к снаряду" Тегеран совершил после прихода Джо Байдена (возжелавшего возобновить ядерную сделку) - иранское руководство потребовало от европейских стран конкретных гарантий того, что если США снова выйдет из восстановленной сделки, то Европа будет соблюдать все взятые на себя обязательства. Этих гарантий им, опять же, никто не дал.



Фактически обе великие державы столкнулись с одной и той же проблемой - отсутствием у Европы суверенитета и, самое главное, желанием этот суверенитет обрести.



"Когда была пусть и мизерная возможность нормализации российско-американских отношений, перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки, именно европейцы пребывали в истерике из-за того, что отношения могут нормализоваться, спадет глобальное напряжение, - напомнил Офицеров-Бельский. - Именно они рекомендовали Трампу не забывать, кто враг, а кто стратегический союзник. Можно сказать, что в нынешнюю ситуацию Европа в значительной мере загнала себя сама".



Более того, в Европе нет политиков такого масштаба, которые могли бы возглавить процесс снятия зависимости от США, заметил эксперт. Мог бы венгерский премьер Виктор Орбан, но он возглавляет очень небольшую страну и ничего не может сделать для того, чтобы предотвратить превращение Европы в "региональное экономическое приложение к НАТО", отмечает Офицеров-Бельский. И если Европа не хочет сама освобождаться, то сомнительно, что ее могут освободить извне, будь то Россия, Иран или Китай.



11 апреля 2023

Геворг Мирзаян