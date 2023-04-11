 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон подталкивает Дели к гималайским столкновениям с Китаем, - В.Скосырев
00:56 12.04.2023

11.04.2023

Ни Индия, ни КНР не уступят друг другу ни пяди земли в Гималаях
Владимир Скосырев

Министр внутренних дел Индии Амит Шах наблюдает за тем, что происходит на границе между Индией и КНР.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах побывал в Гималаях в пограничном штате Аруначал-Прадеш, который Китай называет частью своей территории. Поездка министра даст старт программе улучшения жизни в горных селениях. Расходы на нее составят 585 млн долл. Программа, по словам Шаха, положит конец оттоку населения из района, а индийские солдаты не допустят вторжения извне. Пекин, в свою очередь, заявил, что решительно возражает против визита министра и расценивает его как нарушение суверенитета Китая. Наблюдатели опасаются обострения напряженности на недемаркированной границе, поскольку США стали передавать Дели информацию о перемещении китайских войск.
Как передает Reuters, Аруначал-Прадеш на востоке линии фактического контроля стал новой горячей точкой между Пекином и Дели после того, как столкновения произошли в западной части Гималаев и 24 солдата были убиты. С тех пор случались потасовки, но жертв не было. Однако Пекин добавил кипятку в чашу раздора, когда на прошлой неделе опубликовал карту, на которой штат Аруначал-Прадеш был обозначен как Южный Тибет. При этом 11 мест, включая пять гор, получили китайские названия.

Шах, близкий к премьер-министру Индии Нарендре Моди политик, сказал, что селение, где он побывал, пустело. Теперь же благодаря храбрости индийских воинов жители могут спать спокойно. А Ван Вэньбинь, представитель МИД Китая, назвал индийский штат Южным Тибетом (Цзаннань) и добавил, что поездка индийского министра не содействует миру и спокойствию на границе.

В то же время газета South China Morning Post сообщила, что США стали передавать Индии в реальном времени разведывательную информацию о дислокации китайских войск в Гималаях. Это началось еще в прошлом году. Благодаря этому индийцам удалось предотвратить возможное вторжение Китая за линию размежевания. Американский журнал US News & World Report, ссылаясь на безымянных чиновников США, пишет, что это застигло китайских командиров врасплох, а индийским дало возможность лучше подготовиться к действиям противоположной стороны.

Такой курс действий Пентагона нашел поддержку в Сенате США. Там обе партии внесли резолюцию, призванную подтвердить, что Аруначал-Прадеш является неотъемлемой частью Индии. Резолюциями и передачей разведсведений дело не ограничилось. По данным газеты Hindustan Times, подразделения спецназа США и Индии должны были начать в эти дни совместные учения в Индии.

Факт состоит в том, что Индия, занимающая место председателя G20 в этом году, играет все большую роль на международной арене. За содействием к ней обратился и Киев. Замминистра иностранных дел Украины Эмин Джапарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет переговорить по телефону с Моди и приглашает его посетить Киев. Дели на это ничего не ответил.

Тем не менее Китаю, судя по исследованию лондонского мозгового центра Chatham House, есть чем ответить на американо-индийское сближение. Он якобы строит военные сооружения на Кокосовых островах, в северо-восточной части Бенгальского залива, принадлежащих Мьянме. Там построена взлетная полоса, другие объекты, позволяющие вести наблюдение за близлежащими Андаманскими и Никобарскими островами (владение Индии). На них расположены индийские военные базы. Китай назвал доклад британского учреждения "полной чушью". Примерно так же оценило исследование правительство Мьянмы.

Но Сваран Сингх, профессор университета British Columbia в Канаде, сказал, что у Мьянмы нет ни ресурсов, ни мотива для того, чтобы строить такие объекты на этих островах. А Китай имел доступ к ним в течение последних 30 лет. Это часть плана Китая, направленного на то, чтобы расширять свое присутствие в Индийском океане.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Ранее тоже сообщалось о строительстве китайцами баз или военных объектов в Мьянме. Тема щекотливая. Сообщения не подтверждались. В Индии существуют алармистские настроения насчет проникновения Китая в Южную Азию. Нельзя исключать, что третьи силы играют на этих настроениях, раздувают китайскую угрозу. Что касается предоставления американцами разведывательной информации Индии, это весьма вероятно. Как показывают события в Украине, такая помощь может оказать влияние на ход боевых действий".

Источник - НГ
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