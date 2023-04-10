Тайна иранского дрона Meraj 532: Скоро бить ВСУ будет самолето-снаряд "Герань-3"?

01:15 12.04.2023

В США назвали новинку персидской оборонки очень плохой новостью для киевского режима



Александр Ситников



Иранское информационное агентство Tasnim News Agency сообщило, что Сухопутные Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно протестировали новый беспилотник-камикадзе, получивший название Me’raj 532. Генерал Али Кухестани, ответственный за разработку, заявил, что испытанный БПЛА имеет дальность полета 450 километров и уточнил - "в одну сторону".







"С 50-килограммовой боеголовкой беспилотник может поражать желаемые цели с высокой точностью, находясь в полете до трех часов. Кроме того, дизайн беспилотника отличается простотой настройки, что сокращает время его подготовки и увеличивает скорость реакции и использования". Эти слова Кухестани процитировали ведущие военные-технические паблики.



В целом реакция военных инженеров из разных стран положительная. Многие эксперты пришли к выводу, что иранцы показали любопытную новинку, а не модернизацию былых систем. Именно поэтому технические решения, реализованные в Me’raj 532, заслуживают пристального внимания.



Такие показатели, как три часа полета и дальность 450 км в одну сторону, могут свидетельствовать о барражирующем типе самолета-снаряда. Видимо, на таком расстоянии обеспечивается связь еще с одним беспилотником сопровождения, а через него с оператором. Впрочем, более вероятным кажется жесткая привязка к координатам, по которым наносится удар.



Даже враги Тегерана - западные мозговые центры пишут: "Здесь действительно есть что посмотреть". Дескать, это не столько дрон-камикадзе, сколько самолето-снаряд, который должен осуществить единственный полет и уничтожить крупный объект".



С одной стороны, сегодня многие страны способны разработать боеприпас с характеристиками как у Me’raj 532, но с другой - сделать его таким же дешевым и надежным, как это получилось у иранцев, задача далеко не простая, как кажется. Например, в США, которые считаются мировыми лидерами беспилотных технологий, напротив, идет удорожание новых дронов в арифметической прогрессии. Как следствие, увеличивается производственный цикл, что существенно ограничивает объемы производства.



Итак, внешне Me’raj 532 напоминает крылатую ракету, но с толкающим винтом, работающим от поршневого двигателя. На этой схеме иранцы, как говорится, руку набили. Кроме того, новый дрон, как и его предшественник Shahed-191, запускается из грузового отсека пикапа во время движения машины, причем на невысокой скорости. Это видно из короткого видеоролика, опубликованного КСИР в Сети.



Судя по всему, в качестве платформы для старта подойдет любой автомобиль. Фактически отпадает необходимость в катапульте - нужна лишь конструкция а-ля "строительный козел", которую можно смастерить из подручных средств.



Кстати, на американских военных форумах, на которых обсуждается иранская новинка, чувствуется когнитивный диссонанс. Одни пишут, что иранцы сделали шаг назад, дескать, по сравнению с предыдущими дронами-камикадзе, такими как Shahed-136, Me’raj 532 имеет устаревший дизайн. Типа, даже дроны 90-х с большими и шумными пропеллерными двигателями смотрятся круче.



Другие янки не столь уничижительны в оценках новинки от КСИР. Да, она хоть и не такая дальнобойная, как многие аналоги, но дешевле, проще и быстрее в производстве. Это означает, как минимум, существенно увеличенный расход дорогих и сложных в изготовлении ракет ПВО у стороны, которая будет атакована новыми самолетами-снарядами.



"Дрон с условной ценой $400−500 вы будете сбивать ракетой, которая стоит от $300 тысяч. Вопрос, у кого быстрее кончатся боеприпасы, имеет один ответ: "У вас, а не у иранцев, или русских, которые наверняка будут его выпускать, например, под лейблом "Герань-3". Это очень плохая новость для Зеленского", - считает звездно-полосатый юзер с ником Biden_is_a_moron.



И в самом деле, такое развитие событий кажется вполне вероятным. Разгром ВСУ выгоден Тегерану в стратегическом плане, поскольку побитая Украина остудит горячие головы многих вашингтонских политиков. Не секрет, что именно Персия стала бы целью № 1 для американской армии, не случись СВО.



Сейчас ушла на второй план подготовка атаки Израиля вместе с Соединенными Штатами на ядерные объекты Ирана, что, безусловно, привело бы к большой войне на Ближнем и Центральном Востоке. Но благодаря недалекому укро-президенту Зеленскому, вляпавшемуся в "историю", конфликт, который оттянул на себя все силы Америки, идет теперь на территории "незалежной", а не Персии. Конечно, это другая тема, но персам и впрямь выгодно на всю катушку помогать русским.



Здесь есть интересный момент. Несмотря на обвинения в адрес Ирана, самостийные эксперты так и не смогли найти доказательств того, что "Герань-2" - это Shahed-136. Да, они похожи, как братья, но не как близнецы. В итоге западные обвинения в поставках этих беспилотников нашей стране сменились на подозрения о продаже Тегераном Москве завода по производству дронов-камикадзе.



Не исключено, что подобная схема повторится и с условной "Геранью-3", поскольку ВС РФ нужны дроны-расходники для обнуления арсенала ракет ПВО Украины и/или для ударов по среднему тылу ВСУ. Причем 50 кг гексогена боевой части Me’raj 532 в любом случае заставят самостийных зенитчиков расходовать боеприпасы "земля-воздух".



По информации Tasnim News Agency, беспилотная программа КСИР продвигается с надлежащей скоростью и в ближайшем будущем к иранской армии беспилотников будут добавлены другие боевые, учебные и самоубийственные беспилотники. Военные эксперты также отмечают, что иранцы планируют существенно увеличить производство и линейку беспилотников-камикадзе для самых разных миссий.



Американский мозговой центр "Союз против ядерного Ирана" вынужден признать, что, хотя технологическое мастерство Тегерана часто преувеличивается в пропагандистских целях, успех программы беспилотников представляет собой технологический триумф Исламской Республики. По данным этой организации, прямо сейчас 89 стран стоят в очереди на покупку персидских беспилотных летательных аппаратов, но многим из них будет отказано. Дескать, все самое вкусное заберет Москва.