 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане открылась федерация нового вида спорта - ШахБокса (не юмор)
08:35 12.04.2023

12 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

В Кыргызстане появилась Федерация ШахБокса - гибридного вида спорта, в котором шахматы и бокс чередуются в раундах. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил ее президент Абасбек Доморбаев.

По его словам, отечественная федерация получила международное признание и вошла во Всемирную организацию ШахБокса (WCBO).

"ШахБокс - вид спорта, сочетающий в себе ударный и интеллектуальный виды, появился в 2004 году в Германии, а первый чемпионат мира прошел в Нидерландах. Заинтересованность в мире очень высокая. ШахБокс объединяет олимпийский и неолимпийский вид спорта. И важно, что побеждать не обязательно силой. Идея в том, что после сложного боя, если спортсмен выигрывает в шахматы, они дают ему преимущество. Этот вид спорта новый для нашей страны. Уже проводились пробные соревнования в Кара-Балте. Шахматы проходили онлайн. Я знаком и с шахматами, и с боксом, поэтому решил поддержать федерацию. Пока Кыргызстан на международном уровне представляет один спортсмен, и мы постараемся успеть подготовить юниоров. Мы создадим отделения федерации в Баткене, Оше, Чолпон-Ате и будем привлекать спортсменов из регионов", - сказал он.

По его словам, основная задача федерации создать мощную конкурентоспособную команду республики, которая будет представлять Кыргызстан на международных турнирах. В состав команды входят: мужчины, женщины, кадеты и юниоры. Уже проведены переговоры с федерациями бокса и шахмат о сотрудничестве. Ближайшее запланированное соревнование - чемпионат Азии.

"4-7 июня спортсмены из Кыргызстана планируют выступить на чемпионате Азии, который состоится в Калькутте, также там пройдет мировой конгресс, в котором примут участие делегаты из Кыргызстана. Чемпионат Европы состоится в Италии. Будем усиленно готовиться", - рассказал Абасбек Доморбаев.

Представитель федерации выразил надежду, что в ближайшее время ШахБокс вызовет большой интерес как у боксеров, так и у шахматистов, и в Кыргызстане появится сильная команда.

Источник - 24.kg
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