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Задержанных в Астане нефтяников из Жаныозена отпустили. Переговоры продолжаются
08:38 12.04.2023

12 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

видео тут -
https://24.kg/obschestvo/263031_zaderjannyih_vastane_neftyanikov_izjanyiozena_otpustili_peregovoryi_prodoljayutsya/

Задержанных накануне в Астане нефтяников из Жаныозена отпустили. Часть из них уехала на вокзал, чтобы вернуться к себе в город, часть осталась в Астане. Переговоры с руководством главной национальной нефтегазовой компании АО "КазМунайГаз" продолжаются. Подробности произошедшего и дальнейшее развитие событий сообщает Orda.kz.

По данным издания, вчера в Астане у Министерства энергетики проходила забастовка работников нефтяного сектора. Полторы сотни человек приехали в столицу из Мангистауской области с требованием поднять заработную плату. Протестующие также требовали отменить результаты тендера, который проиграла нефтесервисная компания ТОО "БерАли Мангистау Company". Победителем признали ТОО "Кезби", предложившего более низкую цену за услуги. Последняя для успокоения ситуации в Жанаозене предложила рабочим конкурентов трудоустройство у себя с сохранением зарплаты 700 тысяч тенге в месяц, но люди от предложения отказались и приехали в Астану.

Недовольные работники нефтесервисных компаний со спальными принадлежностями, вещами и съестными припасами расположились у входа в Минэнерго. Делегацию приняло руководство АО "КазМунайГаз".

"Рабочие при переходе в другую нефтесервисную компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это", - сказал журналистам глава аппарата компании Архан Умаров.
Он отметил, что переговоры продолжат. Вечером 11 апреля к зданию Минэнерго приехал СОБР, который сначала окружил людей кольцом, а затем начал хватать протестующих и запихивать в автозаки. Среди задержанных оказались и журналисты издания Vlast.kz.

Сегодня утром часть задержанных нефтяников отпустили. Один из протестующих заверил, что с ними все хорошо, они здоровы и едут домой. 10 человек остаются в столице для дальнейших переговоров

Источник - Orda.kz
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