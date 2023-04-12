Астана – Жанаозен. Очередной бунт под диктовку? - А.Уваров

10:29 12.04.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 12.04.2023

Казахский провокатор из Киева действует



Из Казахстана опять приходят волнующие новости. 11 апреля в столице республики спецназ полиции быстро и профессионально очистил площадь перед Министерством энергетики РК, где за сутки до этого начали акцию протеста около 200 работников сервисной компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг дочерней компании КМГ ("КазМунайГаз"). Они приехали в Астану, разбили табор и потребовали трудоустройства. В полиции объяснили задержание рабочих нарушением митингующими закона "О мирных собраниях".



Разгону предшествовали попытки урегулировать ситуацию, пикетчикам предложили трудоустройство в ТОО Ai-Bis и ТОО "Кезби" с сохранением заработных плат. Протестующие ответили, что они не нуждаются в подачках Токаева, и "если надо, они поднимут всю страну".



Акция изначально была заточена на эскалацию конфликта. Координатором и главным ретранслятором протеста стало агентство эмигранта Айдоса Садыкова БАСЕ. Садыков работает в Киеве и, по неоднократным свидетельствам, тесно сотрудничает со спецслужбами Украины. Он ведет хронологию событий в соцсетях и призывает обострять протест. 9 апреля БАСЕ заявило на фоне разгоравшихся событий, что первым грабить казахов стал российский "Газпром": ""Газпром" – крупнейшая государственная компания России; "Газпром" находится под международными санкциями за финансирование войны в Украине. Тем не менее "Газпром" не только официально работает в Казахстане, но и повышает цены на топливо и официально грабит казахстанцев".



Затем агентство заявило, что "Токаев стал использовать бандитов против безработных женщин". Садыков призвал составлять списки сотрудников правоохранительных органов, участвующих в разгонах, с целью дальнейшего запугивания их и членов их семей.



Трансляции БАСЕ 11 апреля шли под вывеской "Народные протесты в Казахстане". "Казахский народ вновь поднимается против грабителей. Токаевские титушки отступили в Жанаозене. Протесты идут в Астане. Псы Токаева жестоко задержали жанаозенцев в Астане. Участников мирной акции протеста задерживали как террористов. Токаев, Кет! – возбуждал на бунт казахский провокатор из Киева. – Будьте вы прокляты, псы Токаева, вместе с самим Токаевым. Токаев – палач казахского народа". И так далее. Наглая провокация на кровь!



Сообщается, что уже не в защиту задержанных в Астане, а "против Токаева" выступают Жанаозен, Жетыбай, форт Шевченко, Актобе.



Репортажи БАСЕ



Репортажи БАСЕ



Во второй половине дня 11 апреля некий житель Мангыстауской области призвал всех казахстанцев поддержать Жанаозен, объявить всеобщую забастовку и провести митинги против "преступного режима". К вечеру виноватым в бедах казахов оказался Путин. БАСЕ приложила видеозапись некой тетки, которая призывает к вооруженному бунту, уверяя, что Токаев не успокоится, пока не уничтожит всех казахов. "Все наши богатства, нефть, продают в фашистскую Россию, Токаев – друг...Путина, тоже фашист", – строчила в "Телеграме" перевозбужденная тетка.



В сети завирусились десятки видео, на которых некие возбужденные группы в Жанаозене требуют от Токаева немедленно освободить задержанных. Сообщается об остановке работ на нефтесервисном предприятии БЖБ, о нарушениях связи, о готовящихся волнениях силовиков.



Поддержка протестующих



Поддержка протестующих



Пока события разгораются, можно выделить не только зарубежных участников конфликта, осуществляющих организационные функции, но и слаженность протестующих, оперативность информационных вбросов. Участники протеста проехали 2 тысячи километров, оснащены предметами ночевки, при задержании демонстрируют слаженное противостояние.



Для жанаозенцев, ставших в Казахстане после событий 2011-го и 2022 годов неким символом бунта, давно характерна тактика шантажа: мол, не выполните наши требования, поднимем шум. Не зря бывший министр транспорта и коммуникаций и бывший глава ряда компаний, в том числе АО НК "КазМунайГаз", Серик Буркитбаев, призвавший не тушить огонь бензином, а признать ошибки, тем не менее считает, что нужно, наконец, отказать рабочим в их требованиях.



Обращаем внимание на то, что приехавшие в Астану не нефтяники, как их преподносит БАСЕ, а работники сервисной компании, которая проиграла тендер. В "КазМунайГазе" уверяют, что раньше они протестовали за другую компанию и по поводу другого тендера, а сегодня отказываются от предложенных рабочих мест, требуя работу исключительно в "Озенмунайгазе". Нефтяники пашут, а бунтуют сотрудники сервисных компаний. Эксперты считают, что за протестами стоят хозяева проигравшей тендер компании или представители региональных элит.



Как указал политолог Данияр Ашимбаев, работа в "Озенмунайгазе" становится своего рода "маленькой национальной идеей". Там стабильный доход. Это государственная компания, и претензии предъявляют властям, так удобнее: ведь частник просто пошлет всех подальше и наберет новых рабочих, которых здесь тьма – весь безработный Казахстан сюда тянется, да еще и каракалпаки. Поэтому в частных (западных или китайских) нефтяных компаниях протесты скорее исключение из правил.



Нефтяные области Казахстана – зона богатая, но мутная. Здесь потенциал протеста состоит не только из вечно недовольных тружеников сервисных компаний, но и из сонных ячеек салафитов, тоже живущих "от нефти". Об этом хорошо знают не только в Астане. Потому и ставший невероятно активным Айдос Садыков вечером 11 апреля сообщил, что против Токаева встал уже весь Жанаозен, люди перекрывают улицы, к протестам подключается Актау…. Рамадан протестам не помеха.



Тем временем лидеры задержанных в Астане уже записали видеообращение, сообщив, что их отпускают, и призвали расходиться по домам. В таких ситуациях обычно появляется "сакральная жертва"…