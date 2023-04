Тайны "Богемской рощи". Проделки явных и закулисных правителей Америки, - Андрей Соколов

Тайны "Богемской рощи".

Проделки явных и закулисных правителей Америки

Андрей Соколов

11.04.2023



В США вспыхнул скандал вокруг члена Верховного суда Кларенса Томаса, одного из его старейших и самых влиятельных членов, ярого консерватора. Началось все с публикации отчета организации ProPublica, согласно которому этот судья каждый год в течение 20 лет принимал роскошные подарки от миллиардера Харлана Кроу, а также сопровождал его во время "роскошных отпусков".



Криминал в том, что в соответствии с Законом об этике в правительстве от 1978 года судьи в США должны ежегодно раскрывать финансовую информацию, в которой перечислены подарки на сумму более 415 долларов. По данным ProPublica, стоимость только одной из поездок судьи Томаса с миллиардером Кроу могла превышать 500 000 долларов. Но Кларенс Томас за такие "подарки" от бизнесмена не отчитывался, и в результате Сенат начал расследование его деятельности, а СМИ - копаться в его биографии.



Секретный элитный клуб



И тут обнаружилось, что член Верховного суда - высшего законодательного органа США - Кларенс Томас уже много лет является членом тайного элитного клуба американского истеблишмента "Богемская роща". Газета New York Times опубликовала в этой связи на минувшей неделе статью об этой таинственной организации под названием "Что такое Богемская роща? Тайный лагерь, связанный с Кларенсом Томасом".



Как сообщает газета, речь идет о "приюте только для мужчин" в Калифорнии, где проходят таинственные церемонии, а список его посетителей, в который входят президенты, богатые бизнесмены, международные влиятельные игроки и другие ньюсмейкеры, строго засекречен.



В него также входит судья Верховного суда Кларенс Томас, который, как отметила New York Times, посещал это убежище вместе с другом-миллиардером и "донором"-республиканцем Харланом Кроу.



О "Богемской роще" уже давно бродят самые разные слухи, а некоторые считают это тем местом, где собираются члены тайного глобального правительства, не только для того, чтобы предаваться сомнительным развлечениям, но и чтобы решать судьбы мира. Но если о деятельности других, такого же рода теневых структур, вроде Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, уже давно многое известно, то о том, что на самом деле происходит в "Богемской роще", известно крайне мало.



Отпуск для элиты



Как свидетельствует американская Википедия, Богемская роща (Bohemian Grove) - место отдыха площадью 11 км², расположенное по адресу 20601 Bohemian Avenue, в городе Монте-Рио, Калифорния. Сама эта роща - уникальный природный заповедник, где растут гигантские секвойи возрастом более 1 500 лет. Территория принадлежит частному мужскому клубу искусств, известному как Богемский клуб.



Ежегодно в июле, начиная с 1899 года, туда приезжают самые влиятельные люди мира, а также представители художественной богемы, чтобы провести двухнедельный летний отпуск. В их числе высокопоставленные деловые лидеры, правительственные чиновники (включая президентов США) и издатели СМИ. А как уточняет New York Times, среди его членов ранее фигурировали имена таких известных персонажей, как Генри Киссинджер, Ричард М. Никсон, Рональд Рейган, Чарльз Шваб, а также представители мира искусств - Марк Твен и Джек Лондон. Чтобы вступить в этот клуб, кандидаты подвергаются тщательной проверке, которая длится 15 лет. А точный список его членов никому не известен.



Под знаком Совы



Эмблема клуба "Богемская роща" - сова, которая, как известно, символизирует знания и мудрость. Однако есть и другое объяснение - совы могут видеть в темноте. Они также могут видеть то, что обычно невидимо для людей. Кроме того, в записях ордена Иллюминатов утверждалось, что "демон-богиня Лилит на протяжении всей истории часто появлялась в облике именно совы".



А геральдический девиз клуба - "Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают" подразумевает, что все проблемы и коммерческие сделки необходимо оставить снаружи. Однако известно, что на самом деле это далеко не так. Именно в этом клубе в сентябре 1942 года обсуждалась идея Манхэттенского проекта, что привело к созданию в США атомной бомбы.



В "Богемской роще" построены домики для ее постоянных гостей, которые разделены на секторы с символическими названиями. Например, сектор, который занимают банкиры и военные промышленники, называется Cave Men (пещерные люди), сектор банкиров – Lost angels (потерянные ангелы), собственники, инвесторы и научные работники называются Hillbillies (деревенщины). Американские президенты, представители вооруженных сил живут в особом секторе под названием Owls Nest (совиные гнезда).



Средневековые ритуалы



Скандал вокруг клуба разразился в 1989 году, когда в журнале Spy Magazine появилась статья, в которой автор рассказывал о том, что туда в специальном автобусе привозили мужчин с "пониженной социальной ответственностью". А вскоре был опубликован личный дневник некого Пола Боначчи, попавшего в Рощу благодаря приглашению республиканца Лоренса Кинга и ужаснувшегося от того, что там увидел. На "заседании" Боначчи заставили смотреть фильмы специфического содержания, а затем и вовсе вынудили заняться мужеложеством.



В 1996 году New York Times опубликовала признание главного советника Билла Клинтона Дэвида Гергина. Он рассказал о том, что покинул Богемский клуб, потому что "не собирается бегать голышом по лесу".



А в 2000 году Журналисты Алекс Джонсон вместе с Майком Хансоном сумели проникнуть в запретное место и незаметно установить там несколько камер видеонаблюдения. Оказалось, что в "Богемской роще" проходили зловещие ритуалы.



"Из громкоговорителей, - описывал Джонсон происходившее в Роще, - неслась мольба о пощаде. Однако телу, завернутому в черные простыни, в помиловании отказали и оттащили к "алтарю" - статуе огромной совы. Прямо над алтарем возвышается огромный горящий светильник, который они называют "вечным пламенем". Верховный жрец берет незажженный факел и поджигает его от светильника. И вот что бы это значило? Тело вновь молит о пощаде. Верховный жрец с большим трудом (он такой старый, что едва шевелит ногами) спускается к алтарю и запаливает погребальный костер".



"Так, - продолжает Джонсон, - я там видел кое-что прямо из видений средневекового живописца Иеронима Босха - Ад: горящие металлические кресты, священники в красных и черных одеждах с первосвященником в серебряной одежде с красной накидкой, горящее тело, кричащее от боли. И во всем этом участвовали мировые лидеры, банкиры. Это было полным безумием".



Дикий ритуал, который запечатлели журналисты, сами члены клуба называли "кремацией сострадания". Конечно, в жертву приносили не живого человека, а соломенное чучело. Но репортеры все равно были шокированы увиденным. Они никак не ожидали, что "сильные мира сего" могут участвовать в языческих ритуалах и заниматься всякого рода извращениями.



Заговор против Трампа



Многие считают, что под дымовой завесой такого рода "специфических" развлечений, напоминающих оргии сатанистов, власть имущие обсуждают там, в узком неформальном кругу проблемы, влияющие на судьбы мира. Несколько лет назад издание Brietbart опубликовало письма из взломанной хакерской группой DCLeaks переписки бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла канадскому парламентарию Гордону Маккею.



Тот сообщал, что участники закрытого собрания представителей американской политической и бизнес-элиты в "Богемской роще" планируют организовать голосование против Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.



"Я только что вернулся с собрания в Богемской роще… Все участники понимают, что Трамп - это катастрофа. Большинство будет голосовать против него..." - привело Brietbart отрывок из письма Пауэлла.



Репортаж об этом тайном клубе показал, основываясь на американских материалах, не так давно телеканал Russia Today. Один из его участников - доктор Питер Филипс - признался, что именно в "Богемской роще" принимаются решения, влияющие на судьбы разных стран.



Также он недвусмысленно намекнул на то, что там собираются не просто "сливки общества", а "тайное мировое правительство".



Член Богемского клуба Николас Марри Батлер в свое время заявлял: "Мир разделен на три класса людей: очень маленькая группа людей, которая делает дела, более большая группа, которая наблюдает, как дела делаются, и большинство, которое никогда не знает того, что происходит".



А если взглянуть на списки членов "Богемской рощи" (тех, чьи имена просочились в печать), а также Совета по международным отношениям и Бильдербергского клуба, то обнаружится, что во всех них присутствуют имена одних и тех же людей с ключевых уровней власти в США.



Однако New York Times, как считают, опубликовало нынешнюю статью о "Богемской роще" всего лишь с целью дискредитации судьи Кларенса Томаса и самого Верховного суда, который находится сейчас под контролем республиканцев. Разоблачать темные делишки, которые там творились и, как видно, творятся и сегодня, газета и не думает, а даже наоборот.



"Одно из преувеличенных представлений о Богемском клубе состоит в том, что это место сбора и принятия решений для национальных и международных "властных воротил"", - уверяет сегодня это влиятельное американское издание. Мол, там только развлекаются и - никакой политики. Тайное должно оставаться тайным. Источник - Столетие

