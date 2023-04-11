Пляшущие человечки... РосДума продолжает искать себе применение, - МК

10:47 12.04.2023

Скандал с командировками в Думе: Володин отменил камчатский вояж депутатов

А Ирина Яровая предложила отправить ее на СВО



Председатель Госдумы отчитал депутатов за расточительные праздные командировки по регионам. Об этом сообщил источник "МК" в нижней палате парламента.



"С парламентским туризмом же было покончено. И вот снова!" – в сердцах высказался Вячеслав Володин, когда на Совете Госдумы выяснилось, что намеченная на конец мая поездка депутатов, организованная Комитетом по делам молодежи, планировала "ознакомление с достопримечательностями Камчатки".



На вопрос спикера о цели поездки зампред Думы Ирина Яровая заявила, что законодательное собрание Камчатского края пригласило столичных коллег на День парламентаризма, чтобы ознакомиться с красотами края и поучаствовать в работе заксобрания.



Володин резко отреагировал на такие оправдания: "Коллеги, а другой работы у вас нет, в зону СВО съездить не хотите? У нас есть отдельные комитеты, которые все ищут себе работу, имея при этом в своем арсенале всего один закон". Намек явно был адресован комитету, который выступил инициатором темы поездки на Камчатку. Спикер предложил посчитать стоимость перелетов и проверить их необходимость. В ответ Яровая вполне резонно предложила себя в качестве участника СВО. Члены Совета Думы посмеялись над всем этим, а Володин своей волей камчатскую командировку отменил.



Анатолий Салунов

Авторы: АНАТОЛИЙ САЛУНОВ