Как виновный в геноциде руандийский диктатор Поль Кагаме стал закадычным другом Запада? - Анджан Сундарам

10:50 12.04.2023

The New York Times

США

12 апреля 2023

Он - жестокий диктатор, но при этом закадычный друг Запада

NYT: диктатор Руанды Кагаме стал закадычным другом Запада "благодаря" геноциду в Африке



Запад крайне избирателен в том, каких мировых лидеров считать изгоями, пишет NYT. Автор статьи приводит пример президента Руанды Поля Кагаме, который установил в стране тиранию, оставаясь вернейшим другом западных демократий.



Он держит власть железной рукой. Восседая в президентском кресле уже более двух десятилетий, он отменил конституционные ограничения на срок полномочий, закрыл свободную прессу и подавил всякое инакомыслие. Журналистов ждет изгнание или даже гибель, оппозиционеров - тюрьма или расправа. В его стране установилась тирания.

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Но этот диктатор не изгой вроде российского Владимира Путина или сирийского Башара Асада. Наоборот, он ближайший и вернейший друг Запада. Это президент Руанды Поль Кагаме. С момента прихода к власти в 1994 году Кагаме снискал всю благосклонность Запада. Его приглашали читать лекции - на секундочку, о правах человека! - в Гарвард, Йель и Оксфорд, и нахваливали видные мировые лидеры вроде Билла Клинтона, Тони Блэра и бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.



И это еще не все. Среди западных друзей Кагаме - ФИФА, чей ежегодный конгресс состоялся в марте в сверкающем спорткомплексе в Кигали, и НБА, чья Африканская баскетбольная лига тоже играет в Руанде. Крупнейший автопроизводитель Европы Volkswagen открыл в Руанде сборочный завод, а среди близких партнеров страны значатся крупные международные организации вроде Фонда Гейтса и Всемирного экономического форума. Западные доноры финансируют национальный бюджет Руанды на целых 70% - просто потрясающе!

Но, пожалуй, главный жест одобрения Кагаме - это недавний уговор с британским правительством по размещению депортированных соискателей убежища. Эта спорная сделка, которую некоторые считают нарушением международного права, упрочила репутацию Руанды как надежного партнера Запада. Отныне этот бастион авторитаризма провозглашается убежищем для беглецов от диктатуры.

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Своим успехом Кагаме во многом обязан умелой политической риторике - сами руандийцы это искусство обольщения называют "убвенге". На пресс-конференциях Кагаме поистине блещет: руандийские журналисты прекрасно знают, чем чревата неуступчивость коллег по цеху, и забрасывают его вопросами удобными и безобидными. Он то и дело озвучивает антиимпериалистический посыл, что Европа "нарушает права человека", и ругает Запад за "комплекс превосходства".

Благодаря этой позиции он сделался едва ли не ведущим воплощением постколониального правителя нового типа. Другие популисты-националисты - турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, мексиканский Андрес Мануэль Лопес Обрадор и индийский Нарендра Моди - тоже сплачивают своих граждан сходным посылом. Они ведут себя так, словно ничем Западу не обязаны. И в основе их дерзких и непокорных речей лежат отсылки на прежние злодеяния европейских империй - массовые казни, геноцид и грабежи, совершенные еще в XVI веке.



Они срабатывают, потому что западные лидеры до сих пор лишь скупо об этом "сожалеют" и редко когда извиняются - отчасти из страха, что их странам придется платить огромные репарации. Поэтому обиды живут дальше. Многие жители бывших колоний ощущают былые унижения и поныне - видя их в работе институтов, отстаивающих главным образом западные интересы (например, Всемирного банка или Международного валютного фонда), мировой торговле и даже на переговорах о помощи. Постколониальные лидеры вроде того же Кагаме крепят свою популярность настойчивыми требовании к Западу "искупить" свое прошлое - сколь бы невероятно это ни звучало.

Увиливая от извинений, западные лидеры сами подрывают свой нравственный авторитет. По сути они занимаются умиротворением - суля похвалу и партнерство вместо осуждения. И, пожалуй, отчетливее всего эта тенденция проявилась в Руанде, где рычаги воздействия Кагаме на западных лидеров особенно действенны, поскольку обиды его народа свежи. Он ловко разжигает у Запада чувство вины, и его удары больно разят точно в цель.

Геноцид в Руанде 1994 года, в ходе которого был убит почти миллион человек, большинство из которых этнические тутси, произошел под носом у миротворцев ООН, которые не смогли предотвратить убийства, а лишь тщательно их документировали. Хотя бывший посол Руанды в США и другие политические союзники винили Кагаме в том, что это он "спровоцировал" геноцид и ничего не предпринял, чтобы его предотвратить, сам он представил себя героем, который, наоборот, положил ему конец.

Едва заслышав критику в свой адрес, Кагаме раз за разом дает резкий отпор любому западному лидеру, который дерзнул проповедовать бедным странам о демократии, правах человека и верховенстве закона. Его риторика находит отклик в мире, голодном до африканских историй успеха, - особенно на Западе. Еще в 2011 году журналист Тристан Макконнелл написал, что западная поддержка Кагаме продиктована "искренним желанием опровергнуть репутацию континента как экономического "обрубка"". Спустя год журнал Time назвал Кагаме "воплощением новой Африки".



За этим славословием таится мрачная правда. Придя к власти в 1994 году (сперва как главнокомандующий вооруженными силами, а затем и как президент), Кагаме практически сфальсифицировал выборы, набрав в 2017 году почти 99% голосов. Многие из его противников бесследно исчезли, а некоторых впоследствии нашли убитыми (одного даже обезглавленным). Самозваный герой, якобы положивший конец геноциду в Руанде, в действительности командовал армией, по мнению ООН, повинной в убийстве десятков, если не сотен тысяч хуту, - а, возможно, и в геноциде после двойного вторжения в Демократическую Республику Конго.



Однако Кагаме, не считаясь с историей, создает альтернативную реальность, где во всех бедах его страны повинен Запад, а он - отважный ее защитник. И этот антиимпериалистический посыл затмевает донесения о преследовании, заточении и изгнании диссидентов и журналистов. Не помогает делу и малодоступность достоверной информации: Кагаме запрещает работать критически настроенным иностранным репортерам, тем самым практически обрекая международные СМИ повторять правительственную пропаганду.

Спрос на противостоящих Западу постколониальных лидеров вполне понятен и продиктован тем, что отношения между бывшими колониями и метрополиями по-прежнему определяет империализм. Многие искренне жаждут правосудия за злодеяния колониальной эпохи, пусть даже оно едва ли наступит в ближайшее время. Так пусть же для начала западные лидеры - начиная с Великобритании - хотя бы перестанут поощрять авторитарных деятелей вроде того же Кагаме.



Анджан Сундарам