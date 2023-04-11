Были ли американцы на Луне? - В.Ильин

11:52 12.04.2023 Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения (Виктор Пелевин)







ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 12.04.2023



Как астронавты NASA по Луне гуляли...

Ко Дню космонавтики 12 апреля



Накануне Дня космонавтики западные исследователи в очередной раз обращают внимание на то, что NASA (National Aeronautics and sppace administration – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) признало, что высадки американцев на Луну были сфальсифицированы.



Устав от многочисленных просьб проанализировать "оригинальные записи высадки на Луну", Управлению пришлось заявить, что их… потеряли. Официальные представители NASA объяснили, что, мол, персонал часто менялся, молодые и неопытные сотрудники случайно перепутали этикетки на коробках (700 коробок!).



Затем ситуация изменилась, и они заявили, что эти "оригинальные записи" стали недоступны из-за сокращения бюджета. А на Луну американцы пока не могут вернуться, потому что… технологии тоже оказались потеряны…



Западные исследователи пишут: "Ни один человек никогда не поднимался выше 1.600 километров над уровнем моря. За исключением тех случаев, когда мы "отправлялись на Луну", которая якобы находится на расстоянии 380.000 километров, так? И знаете что, мы якобы сделали это в 1969 году, когда компьютер с вычислительной мощностью графического калькулятора был размером с дом. У нас еще не было в открытом доступе технологии для микроволновок и видеомагнитофонов, но мы летали на Луну. Ладно. Перенесемся в сегодняшний день, более 50 лет спустя, когда iPhone-12 обладает большей вычислительной мощностью, чем все компьютеры на Земле в 1969 году, вместе взятые. И теперь NASA утверждает, что мы не можем вернуться на Луну, потому что мы "потеряли технологию".



Чтобы несколько скрасить негативный эффект от подобных признаний, в конце марта NASA опять начала мусолить "лунную тему". По данным медиа, уже в текущем году Nokia намерена развернуть на Луне свою мобильную сеть 4G (LTE) – для использования миссией NASA Artemis-1 ("Артемида-1"), целью которой является "установление присутствия человека на Луне".



Реальная цель, очевидно, состоит в другом. Во-первых, в PR-компании самой Nokia, которая после краха на рынке мобильной связи готова бросаться в любые авантюры и теперь позиционирует себя как производитель телекоммуникационного оборудования и транснациональная IT-компания. Во-вторых, это новый виток лунно-космической "промывки мозгов" американцам[и].



Дело в том, что у США до сих пор нет ракет-носителей сверхтяжелого класса, способных доставить человеческую экспедицию на Луну, без которых никакой экспедиции не может быть в принципе. Falcon Heavy полететь на Луну не может пока даже теоретически, т. к. NASA отказалось от использования этой ракеты.



Миссия Artemis-1 по возврату американцев на Луну "в несколько этапов" к 2024 году была объявлена США около пяти лет назад. Согласно принятой федеральным правительством и конгрессом в 2005 году миссии NASA Constellation ("Созвездие"), высадка американцев на спутнике Земли должна была состояться еще в 2018 году (саму программу, попилив бюджет, тихо прикрыли в 2011 году). Разумеется, сегодня об этом все, включая NASA, забыли.



Несколько наглядных примеров того, как неземная PR-физика NASA работает против земной логики.



Считается, что в высадке Нила Армстронга на Луну было задокументировано все, вплоть до размеров лестниц и расстояний между перекладинами. Зная длину лестницы, мы получаем настоящую линейку, по которой можно определить рост астронавта. По данным NASA, между перекладинами было 9 дюймов, т. е. 22,86 см. Два пролета – около 45,5 см. Теперь мы легко можем вычислили рост "лунного астронавта" – 140 см. Вот только рост Армстронга 180 см.



Знаменитое фото отпечатка ботинка Армстронга на лунной поверхности и его обувь/космический скафандр в Национальном музее авиации и космоса Смитсоновского университета.



Еще о фото якобы лунного следа Н. Армстронга. Считается, что его оставил человек весом 77 кг. Добавим сюда вес скафандра A7L, ранец системы жизнеобеспечения, которые, по разным данным, весили от 48 до 54 кг, и получим суммарный вес в 120-131 кг. Сила тяжести Луны в 6 раз меньше, чем на Земле, значит, вес астронавта в экипировке будет всего около 20 кг.



Лунный грунт, в котором якобы сделан этот отпечаток, состоит из реголита: "Неслоистый, рыхлый, разнозернистый обломочно-пылевой слой, достигающий толщины нескольких десятков метров. Состоит из обломков изверженных пород, минералов, стекла, метеоритов и брекчий ударно-взрывного происхождения, сцементированных стеклом". Любопытный исследователь провел эксперимент дома на подобном грунте и его вес более 90 кг оставил отпечаток всего в пару мм. Чтобы продавить ботинком несколько сантиметров реголита нужно быть слоном или встать в слой какого-либо полужидкого раствора. Только в реголите воды нет...



А вот фрагмент самого лунного грунта, который привезли с неба астронавты "Аполлона-11" и подарили премьер-министру Голландии. В итоге он оказался… куском окаменевшей древесины. О скандале официально сообщило BBC News в 2009 году: "Эксперты усомнились в подлинности камня еще в 2006 году, а подозрение подтвердил анализ. Американское правительство пока никак не прокомментировало ситуацию".



Считается, что всего американские "Аполлоны" за 6 миссий привезли 382 килограмма грунта, а 3 советские миссии только лишь… 324 грамма! Американцы обещали, что раздадут свой лунный грунт по всему миру. Но потом заявили, что он будет храниться в спецконтейнерах, пока не появится "более точных приборов для анализа". Затем образцами все-таки поделились: русским выдали 2 г, а китайцам – 1 г. На время и с условием обязательного возврата без потери массы образца. В общем смотри, изучай, но трогать нельзя. Тем временем Китай развернул свою лунную программу и доставил свои пробы грунта. Правда, теперь китайцы жалуются на "беспрецедентное давление со стороны NASA с требованиями "срочно предоставить образцы грунта в рамках международного научного обмена". А что, свои 382 кг американцы уже изучили?



Согласно официальной версии, американские астронавты с 1969 по 1972 год совершили 6 высадок на Луну, не говоря уже о луноходах. Когда на Луну высадился китайский луноход Юйту-2, эксперты из КНР столкнулись с определенными проблемами. Самую современную технику приходилось переводить в спящий режим из-за перепадов температуры в 300°, т. к. он просто не выдерживает. В связи с этим открытием, китайские ученые задали американцам неудобный вопрос: у нас даже железная техника от температур страдает, не поделитесь секретом, как там ваши астронавты выживали?



Также интересно: о чем думало NASA, когда запускало астронавтов в костюмах без радиационной защиты сквозь пояс Ван Аллена? Неужели 6 полетов/высадок на Луну, благодаря которым по ней якобы годами бродила толпа в 12 человек, не позволили NASA понять, что там с радиацией?



Нил Армстронг якобы ступил на Луну в 1969 году в своем знаменитом супер-скафандре. Который, по официальной версии, защищал от радиации, имел запас воздуха, не перегревался, не переохлаждался. Однако в 1982 г. астронавты NASA стали тестировать скафандр для выхода на поверхность Луны от фирмы Gruman. Казалось бы, если у тебя есть супер-скафандр, зачем вновь придумывать велосипед?



В XXI веке США признались, что скафандров у них нет, технологии утеряны, экземпляры неповторимы…. Скафандр 1982 г. не имел собственной системы жизнеобеспечения, получал энергию и воздух для дыхания из посадочного модуля (читай: нужен шланг). Внешний вид тоже вызывает вопросы. После современного и маневренного костюма превратить астронавта в Громозеку из фантастических книг Кира Булычева, неповоротливого и лишенного независимой системы жизнеобеспечения, кажется деградацией.



В описании высадки экипаж "Аполлона-15" упоминает забавный курьез: "После снятия скафандров астронавты обнаружили, что микробиологический фильтр на бачке питьевой воды дал течь и на пол вытекло 10 л воды. Фильтр сняли, отверстие загерметизировали". Т. е. пока астронавты NASA по Луне гуляли, в лунном модуле вода текла чуть ли не ведрами. При этом когда астронавты выходили на поверхность Луны, они оставляли люк открытым и весь воздух из кабины улетучивался. Возвращаясь назад, они закрывали люк, герметизировали кабину и заполняли ее дыхательной смесью. Но вода в вакууме существовать не может. Она или кипит и сразу испаряется, или превращается в лед и тоже испаряется. После того как астронавты гуляли 6 часов по Луне, бачок питьевой воды должен был быть пуст. Или астронавты подзабыли школьный курс физики и поведение жидкости в вакууме?



Западная карикатура на тему лунной аферы США



Интересно, что, потеряв оригиналы "записи высадки на Луну", американское космическое агентство обнаружило тоже потерянные (40 лет назад!) научные данные о скорости оседания лунной пыли. Оказалось, лунная пыль накапливается на поверхностях в 10 раз быстрее, чем считалось ранее. Здесь стоит процитировать стенограмму командира "Аполлона-12" Ч. Конрада с сайта NASA: "...мы подняли огромное количество пыли, намного больше, чем я ожидал. Это выглядело намного хуже, чем в фильмах о посадке Нила. У нас была пыль от 300 футов (около 90 метров ). Вещество летело до горизонта… Газовые струи поднимают пыль, которая затем оседает на деталях конструкции аппаратов… Пыль поднимается под действием газовых струй реактивных двигателей и налипает на элементы конструкции космических аппаратов".



Здесь отдыхает даже фантастический фильм "Мгла". А на "послепосадочных" фото видно, "как" эта пыль затмевает все вокруг, а после налипает на все конструкции. Лунные модули блестят, как новенькая сковородка и такие же чистенькие. Так где пыль?



На фото Базз Олдрин – один из первых американских астронавтов, якобы ступивших на Луну, высадку которого снимали на видео и на фото. Спустя десятки лет, прилетев на Гавайи, он сделал снимок на память, который в очередной раз заставил сомневаться в реальном месте съемок "высадки на Луну". Если съемки не были подделкой, то у Базза просто исключительный талант находить одинаковые "холмы" на Земле и на Луне… Источник - Фонд стратегической культуры

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