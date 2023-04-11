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РосОлиграхи снова пытаются раздерибанить страну
12:02 12.04.2023

ЮРИЙ ПРОНЬКО

ПРОНЬКО: ОЛИГАРХИ СНОВА ПЫТАЮТСЯ "РАСПИЛИТЬ" РОССИЮ

Медленно, но верно "сидящие на темах" снова начали мечтать о новом "распиле" России. Не только кулуарно и за плотно закрытыми дверями, но и в открытом публичном поле стали озвучиваться идеи о новой волне масштабной приватизации, которую пора провести в стране.



Госолигарх, а по совместительству еще и глава одного из самых убыточных банков России господин Андрей Костин написал для РБК весьма грамотно составленную статью, где интересы государства и развития отечественной экономики поставлены во главу угла. Однако суть, как всегда, в деталях. Ключевая из них – новая масштабная приватизация.

По мнению Андрея Костина, российский бизнес готов "брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения". У состоятельных персон достаточно денег для новой волны приватизации. Еще одна цитата: "Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях - инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность" (конец цитаты).

Дальше господин Костин подробно останавливается на темах, как после приватизации будет построена новая экономика России, где произойдет реальное импортозамещение и мощное инфраструктурное развитие. Дескать, приватизация и иные изменения приведут к экономическому подъему через создание новых производств и рабочих мест. Я же говорю, что статья написана очень грамотно. Однако, как всегда, счастье всенародное за счет этого самого народа, а точнее, за счет новой приватизации лакомых кусков российской экономики. Не знаю, как вы, а я убежден, что господин Костин озвучил далеко не только свое личное мнение. В коридорах власти и бизнеса немало влиятельных персон, которые спят и видят, как "допиливают" Россию. На мой взгляд, нас начали "мягко" готовить к новой "перестройке 2.0". Да-да, вы не ослышались. Олигархи и чиновники начали подготовку к новым т.н. реформам, где приватизация станет локомотивом этих изменений. На одном из ранее прошедших Петербургских форумов глава РСПП Александр Шохин заявил, что пора изучить опыт горбачевской перестройки.

В начале 1980-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой началась программа под названием "Перестройка", т. е. программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного. Условием достижения высоких темпов роста экономики являются реальные реформы.

Неспроста представитель крупного олигархата вспомнил Горбачева и его так называемые реформы, которые привели к беспрецедентной катастрофе в истории страны. Неспроста господин Костин предложил новую приватизацию. Неспроста кулуарно активно обсуждается тема "перестройки 2.0". Очень им хочется "допилить" Россию.

Однако я надеюсь, что народ выучил урок, который ему преподали тридцать с лишним лет назад. Ведь для любого здравомыслящего человека "горбачевская перестройка" - это синоним предательства, разворовывания, прихватизации, самых низменных поступков по отношению к своей Родине и народу. Вновь через дестабилизацию хотят достичь главной цели - узаконить и приватизировать самые "жирные и лакомые куски".

Да, сейчас общественное мнение не готово к новой приватизации, однако кто вам сказал, что через какое-то время не начнут его готовить, например, через дискредитацию самого участия государства в экономике. Тем более что особых усилий прилагать не надо. Жуликов и воров, которые сидят на бюджете, масса. Они превратили служение народу и Отечеству в свое доходное дело.

Такие слова, как "реформы", "инновации", "цифровизация", мягко говоря, стали нарицательными у простых людей. И понятно почему: ни одна так называемая реформа не привела к росту благосостояния граждан. Более того, ситуация усугубилась тотальным недоверием к государству, к бизнесу, к самим себе. Я не злопамятный, но память у меня хорошая. Я прекрасно помню ситуацию конца 1980-х - начала 1990-х. Тогда так называемой элите удалось через разрушение страны получить тотальный доступ к ее богатствам. Надеюсь, что через тридцать лет подобное не повторится. Многое будет зависеть от позиции каждого из нас.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681290120


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