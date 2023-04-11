 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В турецких выборах задействован российский фактор, - Г.Петров
14:43 12.04.2023

Эрдоган пробует за счет внешней политики заполучить голоса неопределившихся избирателей
Геннадий Петров

Большинство турок верят, что Эрдоган как-нибудь, да переизберется.
Исход всеобщих выборов в Турции, которые предстоят 14 мая, решат молодежь и неопределившиеся. По данным свежего социологического опроса, именно от этих категорий избирателей будет зависеть, сумеет ли Реджеп Тайип Эрдоган обойти своего главного конкурента, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Чтобы заручиться дополнительной поддержкой, турецкие политики используют разные способы, в том числе внешнеполитический фактор. Глава МИД страны неожиданно дезавуировал заявление Эрдогана о том, что Путина в Турции ждут 27 апреля.

В нынешней турецкой политике все подчинено предстоящим через месяц парламентским и президентским выборам.

Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Высшая избирательная комиссия страны закончила 11 апреля рассмотрение на предмет соответствия законодательству заявок кандидатов на участие в парламентских выборах. Сформированы предвыборные списки. Основная борьба за парламент развернется между оппозиционным Millet ittifakı (это переводят то как "Национальный альянс", то как "Народный альянс"), иначе именуемым "Столом шести", по числу входящих в него партий, и пропрезидентской коалицией, ведомой правящей Партией справедливости и развития (ПСР). Соответственно и на президентских выборах два главных кандидата. Это лидер "Стола шести" Кылычдароглу и президент Эрдоган.

Газета Hürriyet опубликовала во вторник результат свежего опроса, проведенного социологической службой Optimar, самой авторитетной в стране. По нему выходит, что оба политика имеют примерно равные шансы, но у Эрдогана их чуть больше. За него собираются проголосовать 45,9% опрошенных. За Кылычдароглу – 43,9%. Такой разрыв между ними, по опросам Optimar, сохраняется уже второй месяц. Однако процент турок, считающих, что Эрдоган все-таки победит, как выяснилось, значительно больше собирающихся за него голосовать. 53,4% убеждены, что он переизберется. А вот в победу Кылычдароглу верят лишь 42,1%. При этом все социологические службы, даже откровенно симпатизирующие кому-либо из кандидатов, едины в том, что неопределившихся избирателей много и что явка молодежи на этих выборах будет как никогда высокой. Все это делает результат голосования непредсказуемым.

Под предвыборным углом сейчас стоит рассматривать заявления и действия турецких чиновников – в частности, нашумевшее интервью телеканалу A-Haber, которое дал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В самой Турции и, конечно, у западного соседа страны чаще всего обращают внимание на выпад против Греции, который сделал глава турецкого МИДа. Он опять вспомнил о том, что в Эгейском море есть спорные территории "с неопределенным суверенитетом". С момента турецкого землетрясения власти двух стран негласно обязались воздержаться от нападок друг на друга. Теперь "дипломатия землетрясений" определенно закончилась. Эрдоган борется за голоса националистически настроенных турок, сторонников жесткости во внешней политике, которых много среди неопределившихся. Поэтому мягкость по отношению к Греции он демонстрировать не хочет.

Но и лишний раз сердить главного союзника, США, турецкий лидер тоже не желает. Вероятно, как признание этого факта нужно расценивать вызвавшую наибольший резонанс в России часть интервью Чавушоглу. Министр сказал, что "в данный момент не планируется ни визит Эрдогана в РФ, ни визит Путина в Турцию". Это не согласуется со словами турецкого лидера, который в конце марта допустил, что российский президент, "возможно, тоже приедет" в страну на открытие АЭС "Аккую". Оно будет 27 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился во вторник обещанием проинформировать позднее о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии открытия. Но, судя по словам Чавушоглу, Путина в Турции не ждут как минимум до всеобщих выборов. Учитывая, что в апреле, после встречи американского посла с Кылычдароглу, отношения Эрдогана с США обострились, подобная осторожность выглядит по крайней мере логичной.

Сам же лидер оппозиции в ближайшее время будет сосредоточен на решении многих задач, главные из которых – обеспечение единства "Стола шести" и поиск союзников. Решающий голос на выборах может обеспечить прокурдская Партия демократии народов (ПДН), которая не выставила своего кандидата в президенты. По данным опроса MetroPoll, около 80% избирателей в курдских районах готовы поддержать Кылычдароглу. Однако, если ПДН выступит против него, курды скорее всего голосовать не будут, и во втором туре победит Эрдоган. Для уверенной победы Кылычдароглу нужно большее, чем нейтралитет в его пользу от этой партии. А альянс с ПДН может отпугнуть избирателей – турецких националистов. В оставшееся до выборов время Кылычдароглу будет решать эту нелегкую дилемму.

Источник - НГ
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