 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какая зарплата у врачей Центральной Азии?
15:03 12.04.2023

По традиции (как и во всех других рейтингах) самые бедные - медики Таджикистана.

Нехватка кадров в медицинской сфере актуальна в Таджикистане уже много лет. Власти постоянно говорят о льготах и ​​повышении зарплат медикам для предотвращения этого процесса. Эксперты говорят, что сектор здравоохранения нуждается в масштабных реформах.

Министр здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддин Абдуллозода на своей последней пресс-конференции заявил, что "сегодня в стране не хватает около 2,5 тысяч врачей и более 600 медсестер".

Сами врачи говорят, что одной из основных проблем ухода из профессии таджикских врачей является низкая зарплата.

Объясняя причины ухода врачей из профессии, министр здравоохранения отметил, что "в других странах, особенно соседних, для медицинских работников предусмотрены специальные программы и льготы, и это, по его мнению, является основной причиной выезда врачей из страны".

В связи с этим "Азия-Плюс" решила сравнить зарплаты врачей в странах Центральной Азии:



В зависимости от уровня квалификации, стажа работы и количества дней дежурств, во всех странах Центральной Азии врачи за счет платных услуг учреждений здравоохранения получают доплату к своему заработку.

В частности, по данным Минздрава, таджикские врачи получают в среднем от 400 до 1500 сомони доплаты.

Источник - Азия-Плюс
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