Британия ввела санкции против компании Алишера Усманова и членов семьи Сулеймана Керимова

16:21 12.04.2023

Великобритания добавила в санкционный список холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова и членов семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова, передает РБК.



В санкционном списке также упоминаются совладельцы USM Владимир и Варвара Скоч, сын и дочь Евтушенкова Феликс (владеет 15,2% АФК "Система") и Татьяна, супруга Евтушенкова Наталья, жена украинского политика Виктора Медвечука Оксана Марченко, дочь Сулемайна Керимова Гульнара.



В перечне также упомянут Нариман Гаджиев, проживающий в Швейцарии тезка и однофамилец экс-министра печати и информации Дагестана. Источники Forbes называли его родственником Керимова.



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В комментариях к санкциям против USM сказано, что холдинг принадлежит или контролируется Усмановым, "участвующим в получении выгоды от правительства России или поддерживающим его", а также ведет бизнес в стратегических для российских властей секторах экономики - добывающей отрасли и сфере цифровых технологий.



Власти Британии также постановили, что Гульнара Керимова действует "от имени или по указанию лица, которое вовлечено или было вовлечено в дестабилизацию Украины или подрыв либо угрозу территориальной целостности или суверенитета Украины".



В начале этого года Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). О снятии европейских санкций просил и Узбекистан. Сам бизнесмен также пытается оспорить ограничения в суде. Юристы Усманова намеревались доказать, что ограничительные меры ЕС против него нарушают немецкую Конституцию.