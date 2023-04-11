Новое расследование Херша: США готовятся слить "проект президент Зеленский"

16:46 12.04.2023

НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ХЕРША: ЗЕЛЕНСКИЙ - ВСЕ, США ГОТОВЫ ЗАКРЫВАТЬ ПРОЕКТ

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал новое расследование. В нем говорится, что США готовы закрывать украинский проект.



В расследовании Херша говорится, что военное руководство США готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат России в случае ее поражения.



Два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов - военный термин "поставил задачу" - составить черновик договора об окончании конфликта, чтобы предоставить его русским,



- сообщил Херш, ссылаясь на свои источники.



Кроме того, разоблачен и президент Украины Владимир Зеленский. По словам журналиста, Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе не менее $400 млн из средств, переданных Украине для закупок дизеля.



Многие из министерств в Киеве буквально конкурировали за создание подставных компаний для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру, и все они предоставляли откаты. Многие из этих компаний находятся в Польше и Чехии, но считается, что другие существуют в Персидском заливе и Израиле, говорит Херш.



Глава ЦРУ Уильям Бернс Бернс предоставлял Зеленскому список из 35 генералов и чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим лицам в американском правительстве. Зеленский уволил десять самых наглых чиновников из списка, но те не расстоились и нагло хвастались имеющимися у них деньгами - разъезжали по Киеву на своих новых "Мерседесах".



Так что Зеленский - все, США готовы закрывать проект, заметил Херш.



И сложно не верить Хершу. Ведь именно он сделал в свое время достоянием гласности страшную резню, учиненную американскими военными во вьетнамской деревне Сонгми. Его версия уничтожения "Северного потока", которую с пеной у рта отрицает Вашингтон и замалчивает западная мейнстримная пресса, выглядит абсолютно логичной.



Кроме того, буквально недавно министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что украинский конфликт может закончиться в текущем году. При этом разрешение вооруженного конфликта с помощью мирных переговоров невозможно. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в случае с Украиной достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом стало уже невозможным.