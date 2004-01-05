Руководство госкомпании "Электрические станции" Кыргызстана меняется... через месяц работы. Текучка, однако

17:52 12.04.2023

Спустя месяц работы Кенешбек Мурзакматов покинул пост замглавы "Электрических станций". На его место назначен предприниматель



Tazabek - Прекращены полномочия заместителя генерального директора по финансовым вопросам ОАО "Электрические станции" Мурзакматова Кенешбека Камзаевича. Такое решение было принято советом директоров компании 10 апреля 2023 года.



На должность замгендиректора К.Мурзакматов был назначен 27 марта 2023 года.



В 2011 году Мурзакматов являлся заместителем генерального директора ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".



28 января 2012 года ГКНБ задержал замгендиректора НЭСК Мурзакматова по подозрению в коррупции.



На место К.Мурзакматова решением совета директоров назначен Абакиров Нурлан Союзбекович.



Абакиров Нурлан Союзбекович в числе учредителей ОсОО "Эмерек-сервис" ( регистрация 28.03.2007), ОсОО SOAP Corporation ("СОАП Корпорэйшн") - производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств (перерегистрация 30.05.2011 года), ОсОО "Ремонтно-строительное предприятие "Гидро-Энерго-Спец-Ремонт". (регистрация 05.01.2004).