США двинулись на штурм Казахстана, - В.Прохватилов

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00:16 13.04.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 12.04.2023

100 выделяющих гранты зарубежных структур - и ни одной российской

Окопавшийся в Казахстане Фонд Сороса сменил обличье и учредителей. Теперь это экспертно-аналитический центр CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies). Учредителями стали прошедшие выучку в западных think tanks центральноазиатские активисты.

За 28 лет своего пребывания в республике "фонд "Сорос-Казахстан" выделил более $100 млн в виде грантов в сферах здравоохранения, образования, науки, искусства, защиты прав человека, прозрачности госфинансов, поддержки СМИ, экономических реформ", пишет Forbes Kazakhstan.

Однако попытки привить западные ценности сомнительного свойства, населению мусульманской страны оказались бесплодными. Это фактически признала бывший директор фонда "Сорос-Казахстан" и соучредитель CAPS Unlock Аида Айдаркулова.

Запрещенные в России "фонды "Открытое общество"* задумывались как сеть, которая после падения "восточного блока" будет выстраивать открытое общество в странах Восточной и Центральной Европы и бывших республиках СССР. К сожалению, эти процессы оказались обратимыми, даже в Европе произошли существенные откаты - посмотрите, что происходит в Венгрии, например. Пришло понимание, что нужно меняться самим, прежде чем менять мир. Трансформация задумывалась в центральном офисе еще два года назад как внутренний процесс, нацеленный на большую эффективность распределения средств частного фонда. Закрылись тематические программы Фонда Сороса, и появилась одна большая глобальная программа", – сказала она в интервью Forbes Kazakhstan.

На самом деле фонд "Сорос-Казахстан", совершив ребрендинг, полностью исключил социальные и образовательные проекты и сосредоточился на политике, намереваясь перейти "от роли донора к роли поставщика экспертной информации". В таком ключе по поручению ЦРУ и АНБ действуют в Европе американские консалтинговые компании McKinsey и Boston Consalting Group (BSG), которые, как мы писали, за последние годы стали практически монопольными консультантами правительств Франции и Германии по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке пандемийной стратегии.

Еще одна соучредительница CAPS Unlock, директор программы по изучению Центральной Азии Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Наргис Касенова, заявила о намерении сделать CAPS Unlock ведущим центральноазиатским экспертным хабом при поддержке западных аналитически центров.

"Откровенно говоря, у Фонда Сороса, как бы его ни называли, репутация уже устойчивая. Думаю, все это знают хорошо", – сказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Ранее главный редактор Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов пригласил в Астану бывшего главреда признанного в России нежелательным телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, который выступил на дискуссионной площадке SöZ Astana Public Talk с докладом "Казахстан на развилке трансформации".

Серьезная публика этим мероприятием не заинтересовалась, отмечает портал Kz.24, возможно, по причине скандальной известности Зыгаря и Байтасова. Первый прогремел на всю Европу, выйдя замуж за гражданина Португалии, российского артиста с африканскими корнями Жан-Мишеля Щербака, а над вторым потешалась вся Москва, когда тот был ограблен в гей-сауне "мальчиком по вызову".

Как выяснилось, супруга афропортугальца о Казахстане не знает ровным счетом ничего, но зато не поленилась битый час объяснять немногочисленной публике, что "Америка не хочет, чтобы Казахстан стал сателлитом Китая".

Портал "Туран-пресс" отмечает, что в последнее время "ЛГБТ-активисты (пока еще немного замаскированные под радикальных феминисток) стали проявлять активность в ранее не свойственных им направлениях, в том числе и организации провокаций на межнациональной почве, что, скорее всего, может свидетельствовать о расширении требований со стороны западных спонсоров…".

Кроме Зыгаря в Казахстан десантировалось крупнейшее издательство ЛГБТ-литературы Popcorn Books, чья деятельность признана в РФ нежелательной. "После шумного скандала с гомосексуальными романчиками "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит ласточка", выпущенных тиражами более 200 тысяч экземпляров каждый, издательство перебралось в Алма-Ату, где зарегистрировано дочернее ТОО PantherBooks. Как сообщили СМИ, "в настоящее время филиал издательства ищет русскоязычных авторов в Казахстане, готовых писать на темы ЛГБТ…".

Атаку ЛГБТ-активистов на национальное сознание казахов поддержали новоизбранные депутаты мажилиса.

Принадлежащий все тому же Байтасову ресурс Arbat.media дал слово депутату-самовыдвиженцу Ермурату Бапи, который в своем первом депутатском запросе призвал генерального прокурора республики пересмотреть приговор активным участникам январского путча Маргулану Боранбаю и Данату Намазбаеву, осужденных на пять лет каждый, и освободить их из колонии.

Ранее суд Алма-Аты установил, что подсудимые, начиная с 2018 года, публиковали на своих страницах в соцсети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства граждан. "Они призывали применять физическую силу... указывая на неполноценность граждан по признаку их национальной и расовой принадлежности", – говорится в сообщении суда.

Кроме того, ранее отсидевшему 10 лет за убийство Боранбаю инкриминировали пропаганду свержения государственного строя.

Такие призывы к реабилитации "заслуженных путчистов республики" со стороны казахстанских законодателей стали возможны после того, как в парламенте установилось, как мы писали, безоговорочное доминирование этнических казахов с радикально националистическими взглядами.

В нижней палате казахстанского парламента – мажилисе – задает тон патриарх казахского национализма и пантюркист, депутат от правящей партии "Аманат" Айдос Сарым, который в своем интервью местным СМИ призвал к ускорению деколонизации Казахстана: "Нам необходимо заняться национальной идентичностью и общностью судьбы… Сегодня, когда казахи в своей стране стали абсолютным большинством, надо более активно и позитивно продвигать новые идеи и концепты. Нужно и можно говорить не об абстрактном "казахстанском", а едином казахском народе".

Казахстанские власти не выдерживают скоординированного в Вашингтоне натиска и штампуют мягкие приговоры даже зачинщикам январского путча. Так, один из его организаторов Жанболат Мамай на днях отделался условным приговором, что, на мой взгляд, равносильно его оправданию.

На этом фоне активизировались выступления протеста, за которыми, как пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, стоят внешние силы.

8 апреля в Астане прошел митинг феминисток, призвавших продвигать в стране всестороннее сексуальное воспитание. В феминистском движении Казахстана полностью доминируют финансируемые из-за рубежа ЛГБТ- структуры Feminita, FemPoint, "КазФем", "ФемАстан".

9 апреля в Алма-Ате прошел не согласованный с властями митинг "против нечестных выборов", на котором задавала тон супруга Жанболата Мамая Инга Иманбай. Протестующие потребовали освобождения всех политзаключенных (то бишь участников путча), свободы митингов и призвали запретить все виды сепаратизма, имея в виду группу активистов "Народного совета трудящихся Петропавловска", которых по указке из Киева обвинили, как мы писали, в пропаганде сепаратизма.

Вновь забастовали нефтяники Жанаозена, которые приехали митинговать в Астану.

В ближайшие дни число оппозиционных властям и беспрестанно митингующих "гражданских активистов" в Казахстане существенно увеличится, так как на днях закончится тендер посольства США по раздаче грантов. Первый пункт "приоритетных областей" для получения гранта - "Расширение прав и возможностей и укрепление объединяющей силы казахстанских организаций, влиятельных лиц и лидеров мнений" - буквально списан с заявленной программы соросовского CAPS Unlock.

В настоящее время в республике действует ровным счетом 100 (сто!) выделяющих гранты зарубежных структур и среди них нет ни одной российской. Иностранное финансирование, 70 процентов которого приходится на США, получают около двухсот НПО.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681334160


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