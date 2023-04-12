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Города Казахстана становятся центрами социальных протестов, - В.Панфилова
00:21 13.04.2023

Нефтяники Жанаозеня напомнили о себе и своих проблемах
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.04.2023
Рабочих Жанаозена, требующих трудоустройства, поддержали в ряде городов Казахстана.
В Алма-Ате 12 апреля состоялась очередная несанкционированная акция солидарности с жителями города Жанаозень, которые накануне протестовали в Астане, требуя постоянного трудоустройства. Их переговоры с представителями нацкомпании "КазМунайГаз" провалились. После этого власти применили силу для разгона протестующих. В среду задержанных отпустили. Активисты в Алма-Ате считают, что власти не извлекли уроков из событий в Жанаозене в 2011 году и Кантара – 2022 года, когда акции с социальными требованиями переросли в беспорядки и были жестко подавлены.

Нынешние события начались еще в начале апреля, когда работники нефтесервисной "Берали Мангистау Компани" были уволены после того, как их компания проиграла тендер.

Уволенные сотрудники приехали в Астану искать правду в Министерстве энергетики. Однако руководитель ведомства Алмасадам Саткалиев их не принял. После чего они объявили о бессрочной акции протеста и развернули палатки у здания министерства.

По словам министра Саткалиева, "их требования менялись и были разрозненными". Что подразумевал министр, непонятно, поскольку протестующие вполне конкретно требовали трудоустройства в дочерней компании "КазМунайГаза" – "Озенмунайгаз". Однако переговоры с представителями компании ничего не дали. В нацкомпании заявили, что требования протестующих "не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур".

Чиновники не захотели разговаривать с протестующими. К ним пришли лишь несколько депутатов, которые пытались уговорить их прекратить акцию и пойти на переговоры. Предложение оказалось невыполнимым опять же не по вине безработных. Они вынуждены были продолжить акцию, но уже 11 апреля подразделения СОБРа, применив силу, задержали более 100 человек.

Этот разгон и задержания жанаозенцев вызвал протест в самом Жанаозене – к вечеру в центре города собралось до 2 тыс. человек. Они обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить протестующих в Астане и выдвинули дополнительное условие: решить проблему безработицы в Мангистауской области. Собравшиеся напомнили о событиях 2011 года, когда при задержании протестующих нефтяников многие погибли. Тогда, по их словам, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева неправильно информировали о происходящем в Жанаозене. Мэр города Айбек Косуаков вечером 11 апреля призвал жителей не поддаваться эмоциям и не совершать незаконных действий. Но полиция уже приступила к задержаниям.

В тот же день в соседнем Актау жители также вышли на площадь. Полиция оцепила центр города.

В Алма-Ате протесты продолжились 12 апреля. К прежним требованиям добавились голоса за освобождение задержанных активистов Нуржана Альтаева и Мухтара Тайжана, а также увольнение министра энергетики, который не пошел на диалог с нефтяниками.

Спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов сообщил журналистам, что депутаты обсудили проблему в комитетах. Выступления рабочих он не стал квалифицировать как "острую социальную проблему", а назвал хозяйственным спором.

Глава парламентской фракции Respublica Айдарбек Ходжаназаров считает, что министр Алмасадам Саткалиев за бездействие в разрешении ситуации заслужил предупреждение или даже выговор от главы кабмина.

Депутат Азат Перуашев заявил, что к пикету рабочих из Жанаозена стоит относиться как к системной проблеме. Она заключается в несправедливости и непрозрачности отношений между сервисными компаниями и недропользователями. "К сожалению, мы видим, что, когда работников предлагают трудоустроить в другие места, они говорят об отсутствии социального пакета, стабильной заработной платы, отпуска. Поэтому хотят устроиться только в казахстанскую компанию. Добывающие компании экономят только на людях и заработной плате", – сказал Перуашев. Он предложил ввести запрет фонду "Самрук-Казына" в рамках их положений о закупках сокращать фонд заработной платы. Эти меры, по мнению депутата, позволят рабочим обрести уверенность в завтрашнем дне.

О необходимости заключения долгосрочных контрактов заявил и депутат Едил Жанбыршин. Он сказал, что в Мангистауской области много таких "нарывов", которые вот-вот лопнут. "Если мы не будем заниматься их "лечением", конфликты будут продолжаться", – заявил депутат. По словам Жанбыршина, в регионе важно решить проблемы сервисных компаний, обеспечив им справедливое проведение тендеров и исключив низкие тарифы и демпинг цен.

Политолог Данияр Ашимбаев, оценив ситуацию, считает, что в регионе существует традиция "местного протеста", которую могут использовать местные элиты и силовики для манипулирования тендерами. По его словам, если вспомним события 2011 и 2022 годов, то нужно обратить внимание на организованность и главное – встроенность "беспорядков" в столичные сценарии. "Поэтому хотелось бы, чтобы восприятие так называемых протестов нефтяников было критичным, а не эмоциональным", – подчеркнул Ашимбаев.

Политолог Талгат Калиев отметил, что "жанаозенский кейс" находится в двух плоскостях – трудового спора и коммерческо-правовых разногласий вокруг результатов тендера. Политической составляющей изначально в этой ситуации нет. Но она возникает при условии неспособности разрешить проблему по отдельности в соответствующих плоскостях. Это, в свою очередь, обусловлено отсутствием четких правовых механизмов и прозрачных правил игры и в нефтегазовом секторе, и в сфере государственных закупок. Десятилетиями все возникавшие нештатные ситуации решались в ручном режиме, когда дешевле было выбросить несколько миллиардов для локализации ситуации, чем разрушить устойчивые схемы. Это стало и причиной послужившего триггером для январских событий повышения цен на газ, этим обусловлены регулярный дефицит ГСМ, ежегодные ремонты НПЗ и неспособность или нежелание ключевых игроков рынка строить четвертый завод.

"Нельзя исключать, что нынешние пикетчики в Астане выступают эмиссарами некоего нефтяного клана, инструментом проигравшей компании, слишком странно выглядят назойливые требования отдать ей проигранный контракт. Но это не только не отменяет наличия проблемы, а, напротив, свидетельствует в пользу того, что порядок в этой сфере нужно наводить раз и навсегда", – считает политолог.

Источник - НГ
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