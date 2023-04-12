"Президент" афганской эмиграции Атмар напомнил о себе мирными инициативами

00:24 13.04.2023

Ханиф Атмар призвал урегулировать кризис в Афганистане через внутриафганские переговоры



Экс-глава афганского МИДа напомнил бывшим коллегам из стран региона о невозможности решить афганскую проблему без афганцев

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

12.04.23



Внутриафганские мирные переговоры являются единственным способом достижения прочного политического урегулирования кризисной ситуации в Афганистане. Об этом сегодня заявил в своем открытом письме экс-министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан (ИРА) Мохаммад Ханиф Атмар. Бывший глава афганской республиканской дипломатии призвал участников самаркандского саммита по афганскому урегулированию, который начнет свою работу 13 апреля, создать условия для возобновления межафганского диалога.



В четверг 13 апреля в Самарканде состоится 4-я встреча глав МИД стран-соседей Афганистана. В ней намерены принять участие руководители внешнеполитических ведомств России, Китая, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Туркменистана. Представители режима "Талибана" (организация запрещена в РФ) и афганской оппозиции на встречу не приглашены. Ожидается, что участники саммита обсудят дальнейшие усилия стран региона по содействию политическому урегулированию в Афганистане и стабилизации социально-экономической и гуманитарной ситуации, а также сложную обстановку с безопасностью в этой стране, где фиксируется рост террористической активности и наркопроизводства.



Вечером 12 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Самарканд. И практически одновременно с этим экс-глава МИД ИРА Ханиф Атмар распространил текст своего открытого письма к участникам самаркандской встречи.



"В качестве министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан я имел честь работать с вами или вашими предшественниками для достижения наших общих целей мира, процветания и дружбы. Я благодарю вас от имени афганского народа за ваше беспокойство по поводу кризисов, с которыми столкнулась наша страна, и за ваши усилия по выработке общих ответов на вызовы, которые они создают как для Афганистана, так и для международного сообщества", - говорится в открытом письме Ханифа Атмара: "Признавая трагическую иронию того, что Афганистан не будет представлен на этом решающем заседании, я пользуюсь возможностью, чтобы также поделиться мнением Афганистана о продолжающихся кризисах, их последствиях и нашей общей ответственности за их преодоление".



По словам Ханифа Атмара, "сложные и взаимосвязанные кризисы в Афганистане обостряются": "Гуманитарная катастрофа, затронувшая большую часть афганского населения и вызвавшая массовый голод и страдания, в ближайшие месяцы будет усугубляться. Серьезное недофинансирование гуманитарного призыва ООН и безответственный запрет "Талибана" на работу афганских женщин, в том числе работающих в ООН и гуманитарных организациях, являются одними из факторов, усугубляющих гуманитарный кризис. В более широком смысле перспективы экономики страны остаются мрачными, поскольку экономический кризис, вызванный, среди прочего, крахом финансового сектора страны и сбоями в торговле, инвестициях и помощи в целях развития, не показывает признаков возможного восстановления. Систематическое нарушение основных прав и свобод афганского народа, особенно женщин, и неуважение к верховенству закона, безусловно, усугубляют эти кризисы".



По словам Ханифа Атмара, "отсутствие внутренней и международной легитимности власти (талибов) де-факто сделало все другие кризисы еще более трудными для разрешения или сдерживания": "Кризисы в Афганистане не могут и не будут разрешены без согласованного национального и международного сотрудничества, основным препятствием для которого является отсутствие легитимности. Региональное сообщество справедливо обеспокоено побочными эффектами многогранных кризисов в Афганистане".



В настоящее время, подчеркивает Ханиф Атмар, "транснациональные террористические сети, стремящиеся приобрести смертоносный потенциал для действий за пределами Афганистана, развиваются в полном симбиозе с транснациональными сетями организованной преступности, в первую очередь наркоторговцами": "Помимо узкой направленности на безопасность, афганские кризисы будут продолжать изгонять наш народ и вызывать трансграничные перемещения населения с огромными и потенциально дестабилизирующими последствиями для нашего региона и стран за его пределами".



"Несмотря на неоднозначный опыт борьбы с терроризмом в нашем регионе, соседи Афганистана должны объединиться, чтобы противостоять растущей угрозе нашей общей безопасности, миру и стабильности, - уверен Ханиф Атмар. - Наша общая безопасность, а также важные возможности для региональных связей, торговли, инвестиций и процветания зависят от этой общей борьбы".



По словам Ханифа Атмара, "политическая легитимность государственного управления является ключом к урегулированию кризисов в Афганистане": "Легитимность госуправления и политической власти проистекает только из свободной воли народа Афганистана определять свое будущее в независимой, суверенной, мирной и демократической стране, приверженной основным правам и свободам наших граждан, как мужчин, так и женщин. Демократическое участие нашего народа в политическом процессе не только обеспечит инклюзивность нашей государственной системы, но и проложит единственный путь освобождения Афганистана от терроризма, наркотиков и угроз, имеющих региональное и глобальное измерение".



Ханиф Атмар уверен, что "внутриафганские мирные переговоры являются единственным способом достижения прочного политического урегулирования для независимого, суверенного, стабильного, мирного и представительного Афганистана": "Среди афганского народа существует подавляющая поддержка мирных средств решения фундаментальной проблемы политической интеграции и государственной легитимности. Эта поддержка должна быть использована для того, чтобы, наконец, положить конец многолетним страданиям Афганистана".



"Чтобы дать шанс мирному урегулированию, "Талибан" должен будет прислушаться к преобладающему требованию афганского народа о мире и законном управлении и выполнить свои собственные обязательства по участию во внутриафганских переговорах, - полагает Ханиф Атмар. - Талибы обязались участвовать в этих переговорах на основе Соглашения об установлении мира в Афганистане (Дохинское соглашение, заключенное в феврале 2020 года – Прим. "НГ"), на соблюдении которого талибы настаивают до сих пор".



По мнению Ханифа Атмара, "Высший совет национального примирения Афганистана (ВСНПА), который афганцы и международное сообщество приветствовали как представительный орган во время мирных переговоров в Дохе в 2020-2021 годах, может быть возрожден, чтобы представлять неталибские группы афганцев на внутриафганских переговорах". Однако, считает экс-министр иностранных дел ИРА, в ВСНПА "необходимо усилить представительство и голос афганских женщин и молодежи в процессе и результатах переговоров": "Одобрение Советом Безопасности ООН этих обязательств в резолюции 2513 также следует использовать для обеспечения как правовой, так и политической основы для внутриафганских переговоров. При содействии и посредничестве ООН и готовности одной из принимающих стран, включая Узбекистан, инициировать такой процесс, внутриафганские переговоры, несомненно, обретут внутреннюю и международную легитимность для прочного политического урегулирования".



Ханиф Атмар, который является сегодня одним из лидеров Афганского национального движения за мир и справедливость, созданного несколько месяцев назад в эмиграции, от имени афганских политических сил и представителей гражданского общества призвал участников предстоящей встречи в Самарканде "поддержать внутриафганские переговоры о мире и законном управлении": "Это может начаться с совместной внутриафганской конференции. Мы полностью привержены разработке совместной дорожной карты с другими афганскими политическими субъектами и международным сообществом. Благодаря единству цели и усилий вы получите полную поддержку афганского народа в достижении этой благородной цели, защищающей жизненно важные национальные интересы Афганистана, его соседей и более широкого регионального и международного сообщества".