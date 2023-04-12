Казахстан договорился с Азербайджаном о нефти. Россию потихоньку задвигают? - СП

00:59 13.04.2023

Астана мечтает загрузить трубу "Баку-Тбилиси-Джейхан" в обход РФ

Дмитрий Родионов

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Игорь Юшков Михаил Нейжмаков

12 апр 23



Поставки казахстанской нефти на мировой рынок через Азербайджан должны увеличиваться, а соответствующим соглашениям между странами надо придать долгосрочный характер, заявил на брифинге с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, страны собираются уделить особое внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики.



В этом году Казахстан впервые поставил нефть с месторождения Кашаган из порта Актау через Азербайджан, теперь задача состоит в том, чтобы придать маршруту в обход России стабильный характер, считает Токаев.



Он также подчеркнул большое значение полноценного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, позволяющего доставлять грузы из Китая в Европу. Для этого, по его мнению, следует совершенствовать логистические услуги, создавать единых транспортных операторов, менять технические и тарифные условия, а также устранять административные барьеры и формировать замкнутый логистический цикл.



Летом прошлого года на фоне проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (международная нефтетранспортная компания с участием компаний России и Казахстана) Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным способом поставок казахстанской нефти на мировые рынки.



А недавно вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин во время визита в Баку заявил, что республика нацелена на увеличение объема поставок нефти через трубопровод "Баку - Тбилиси - Джейхан".



Как это понимать?



- Казахстан говорит о поиске альтернативного маршрута поставок нефти на мировой рынок, - поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



- Т.е. нефть, которая сейчас идет через КТК предполагается пустить по другому маршруту. Фактически единственный вариант - это поставка до берега Каспийского моря, далее на танкерах до Баку и там - либо на Черное море в Грузию, либо по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" на берег Средиземного моря. Но тут есть много проблем. Инфраструктура для прокачки нефти к берегу Каспия небольшая. Танкеров на Каспийском море мало, и они малого дедвейта, так как потребности возить много нефти по Каспию ранее не было.



Нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" имеет не так много свободных мощностей, так как по нему прокачивается азербайджанская нефть. Кроме того, в порт Джейхан приходит нефтепровод из Ирака - "Киркук -Джейхан". Поэтому мощности порта также не бесконечные. Также важным фактом является то, что кроме физических ограничений есть и экономика. Любой альтернативный КТК маршрут - более дорогой. Нужно будет переваливать несколько раз с танкера и просто тариф на прокачке по БТД выше.



"СП": Насколько, по-вашему, тут присутствует политическая подоплека? Ведь тот же маршрут "Баку-Тбилиси-Джейхан" строили специально в обход России, чтобы лишить ее монополии на поставки нефти из бывших республик… Идея принадлежала еще Клинтону… Тут также?



- В самих попытках перенаправить нефть можно усмотреть несколько политических аспектов.



Первое: попытка надавить на Россию, указывая, что у Казахстана есть возможность диверсификации в нефтяной сфере. Это улучшит переговорные позиции Астаны при обсуждении множество вопросов двухсторонних отношений.



Второе: давление на иностранные компании. Крупнейшие проекты Казахстана разрабатываются в формате Соглашений о разделе продукции. Явно, что Казахстан хотел бы пересмотреть эти соглашения, улучшив для себя условия. А альтернативный КТК маршрут снижает рентабельность именно для иностранных компаний. Это далеко не единственный инструмент давления на иностранцев, но один из них. Основной инструмент - иски, которые Казахстан сейчас подал к недропользователям.



И да, надо понимать, что нефть из КТК не влезет ни в один существующий обходной маршрут. Там около 50 млн тонн казахской нефти.



- Любые вопросы, связанные с энергоресурсами, в любом случае приобретают политический характер, - уверен директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Понятно, что развитие маршрутов поставок нефти в ЕС в обход России - важная задача и для западных игроков. При этом, диверсифицируя маршруты таких поставок, Астана наверняка рассчитывает усилить переговорные позиции в диалоге с Москвой как по чисто экономическим, так и по политическим вопросам.



Близкой логикой, вероятно, руководствуются и в Азербайджане. Безусловно, усиление его транзитной роли сулит ему существенные экономические дивиденды. Но и политические тоже. Конечно, далеко не всегда у стран-транзитеров благоприятные отношения с государствами, чьи компании поставляют энергоресурсы через их территорию - чтобы далеко не ходить за примерами, вспомним хотя бы российско-украинские, российско-польские отношения, да и взаимодействие Москвы и Минска периодически проходило через стадии охлаждения.



Тем не менее, транзитный статус может становиться важным козырем для переговоров с заинтересованными в таком маршруте государствами, в том числе, по политическим вопросам.



Среди прочего, Казахстан, как известно - член ОДКБ, к этой организации апеллирует Ереван в ситуациях особого усиления напряженности с Баку. Понятно, что, как показали события последних лет, напрямую втягиваться в этот конфликт другие члены блока, включая Россию, также не настроены. Но все же, это еще один, дополнительный, стимул для Азербайджана развивать отношения с Казахстаном, в том числе, в рамках экономических проектов.



"СП": Насколько это маршрут ударит по нашим политическим и экономическим интересам и доходам?



- В 2022 году общий объем нефтяного экспорта Казахстана составил 64,8 млн тонн. При этом, например, в феврале 2023 года замглавы казахстанского Минэнерго Асет Магауов отмечал, что в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута эта страна даже к концу 2025 года планировала поставлять на внешние рынки около 15 млн. тонн нефти.



То есть, речь не идет о ставке исключительно на этот маршрут. Также стоит учитывать, что для существенного наращивания таких поставок понадобятся дополнительные вложения в танкерный флот и портовую инфраструктуру. Хотя, конечно, шаги в этом направлении и Казахстан, и Азербайджан активно предпринимают - тот же Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года заявлял о стремлении привлечь в развитие Транскаспийского маршрута к 2025 году инвестиции в объеме до 20 млрд. долларов США. Но, все же, планировать - еще не значит действительно найти такие средства именно в такие сроки.



"СП": Токаев подчеркнул большое значение полноценного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Насколько критично для нас раскрытие потенциала этого коридора?



- Стоит повториться, что даже в случае наиболее оптимистичных для сторонников развития этого коридора темпов наращивания поставок нефти по этому направлению, они в перспективе ближайших лет не рассчитывали, что этот маршрут полностью заместит поставки по системе Каспийского трубопроводного консорциума.



Поэтому для Москвы намерения Казахстана по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, конечно, вряд ли являются оптимистичной новостью. Но, в то же время, предполагается, что маршрут поставок казахстанской нефти через Россию в ближайшей перспективе все равно останется основным.



"СП": Можем ли мы что-либо предъявлять союзникам? Или ничего личного - просто бизнес?



- Астана, конечно, заинтересована во взаимоотношениях с Москвой, в том числе, по энергетическим вопросам. Но и интерес России во взаимодействии с Астаной в этой сфере значителен. Например, в газовых вопросах - вспомним состоявшийся в марте 2023 года визит председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера в Казахстан. Опять же, не будем забывать о значении взаимодействия Москвы с внешнеполитическими партнерами в условиях давления на нее западных держав. Поэтому вряд ли Москва сейчас будет противодействовать поставкам нефти по Транскаспийскому международному транспортному маршруту именно путем давления.