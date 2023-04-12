РосСенаторша Собчак-Нарусова озаботилась лечением монгольских чумных сурков

06:45 13.04.2023

У Нарусовой случился день монгольского бешеного сурка

Елена Острякова . 12.04.2023



Сенатор РФ Людмила Нарусова впервые вспомнила о регионе, который она представляет в Совете Федерации в связи с рассмотрением отчета комиссии по биолабораториям на Украине.



Обычно она выступает по общефедеральной повестке, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Сенатор РФ Людмила Нарусова впервые вспомнила о регионе, который она представляет в Совете Федерации...



"Ведь не только биологическое оружие может нести опасность. Например, в республику Тыва из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой. Я не берусь утверждать, специальное это оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить. Вопрос о доступности лабораторий, которые могли бы выявлять своевременно и оперативно такого рода инфекции", – сказала Нарусова.



Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова успокоила сенатора.



"Роспотребнадзор и Россельхознадзор сегодня обладают всем арсеналом возможностей, чтобы выявлять инфекции, которые циркулируют на территории РФ и могут заноситься с территории других государств. Мы возможности лабораторий расширяем на территории конкретных регионов", – сказала Голикова.



Замдиректора Тувинской противочумной станции Ирина Акимова также прокомментировала слова своего сенатора. По ее словам, специалисты в Туве готовы к выходу из спячки "чумных" сурков и не видят причин для паники. Акимова отметила, что в Туве случаев заболевания чумой нет. Эксперт подчеркнула, что ситуация сейчас спокойная, каждый год проводится вакцинация, ученые постоянно отслеживают численность сурков и берут пробы.



Напомним, год назад заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что американские биолаборатории могут переехать из Украины в Монголию.