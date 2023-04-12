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Супероружие Пекина: что знает о нем американская разведка, - СП
07:41 13.04.2023

Супероружие Пекина: что знает о нем американская разведка
Сегодня главная задача Китая - показать, что США поджигатель, а он миротворец
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Александр Немцев Павел Фельдман
12/04/23
В слитых в Сеть якобы секретных документах Минобороны США описан сценарий возможного вмешательства Китая в украинский конфликт. В частности, утверждается, что Пекин включится после атаки ВСУ на российскую территорию с использованием оружия НАТО. Это якобы станет "дополнительным оправданием Китая для отправки смертоносной помощи" Москве.

Ранее Брюссель призвал Пекин не поставлять оружие Москве. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что он не станет это делать ни напрямую, ни через посредников. От таких поставок категорически предостерегал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, пугая Китай "украинским сценарием" в восточной Азии.

При этом ранее сообщалось, что альянс не располагает информацией о наличии у Пекина подобных планов.

Как понимать "секретный" сценарий? Намеренный вброс, чтобы еще раз надавить на Пекин? Или все же у американской разведки есть основания опасаться подобного развития событий?

- Скорее всего, это не вброс, а утечка подлинных секретных сведений Пентагона, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Павел Фельдман. - У американских военных разведчиков такая работа: они должны рассматривать даже самые невероятные сценарии развития украинского кризиса, поскольку на определенном этапе он может стать угрозой для национальной безопасности США. В данном случае речь идет о прогнозах, вероятность реализации которых ничтожно мала.

"СП": В одном из документов говорится, что украинская атака на российскую территорию с использованием оружия НАТО может втянуть Пекин в конфликт. Логика где?
- Звучит, действительно, нелогично. Особенно с учетом того, что оружие, произведенное в странах альянса, уже более года используется для нанесения ударов по российским военным и гражданскому населению. При этом Пекин до сих пор занимает очень сдержанную, осторожную позицию. На данный момент нет никаких оснований говорить об оказании Китаем военной помощи России (в противном случае США бы уже трубили об этом на весь мир).

"СП": Втягивание Пекина - значит, поставки оружия? Почему американцы так этого боятся? Что за чудо-оружие есть у Китая?
- Никаким "сверхоружием" для ведения конвенциональной войны Пекин не обладает. По крайней мере, продукция отечественного ОПК по многим параметрам превосходит китайские аналоги. Однако Си Цзиньпин располагает гигантскими производственными мощностями и запасами вооружений. Передача даже малой части этого арсенала российским военным похоронило бы идею об украинском контрнаступлении навсегда. Наличие открытой поддержки со стороны КНР могло бы укрепить уверенность Москвы в ее готовности к долгосрочному противостоянию с военно-политической машиной НАТО.

"СП": Каков реальный интерес Китая на Украине? Как он может использовать эту ситуацию?
- Рассуждая о внешнеполитических приоритетах Китая, нужно помнить о том, что его главными торгово-экономическими партнерами до сих пор являются США и ЕС. Именно в Северную Америку и Европу экспортируется основная масса китайских товаров. Терять эти рынки и попадать под западные санкции Пекин, разумеется, не спешит. Более того, украинский кризис привел к существенному удешевлению российских углеводородов для китайских потребителей. Сейчас Генсек ЦК КПК успешно продает себя западным партнерам в качестве единственного мирового лидера, способного повлиять на Москву. Тональность недавно состоявшихся переговоров Си Цзиньпина с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен служит лишним подтверждением того, что Пекин будет подчеркнуто держать нейтралитет и предлагать конфликтующим сторонам посреднические услуги. Статус глобального миротворца выводит Китай в высшую лигу геополитики.

"СП": В каком случае, по-вашему, все-таки возможно втягивание Пекина? И в какой форме?

- Отправлять свою армию на украинский театр военных действий Пекин точно не намерен. Даже о поставках оружия сейчас речи не идет. Помощь Китая, главным образом, выражается в том, что он приносит России экспортную прибыль, покупая у нее нефть и газ. Эти средства позволяют балансировать бюджет страны. Часть из них идет на СВО и социальные выплаты. Кроме того, поставки китайского оборудования несколько смягчают эффект от западных санкций в сфере промышленности. Вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее.

- Китаю важно показать себя как мировой центр, который решает конфликты по всему миру, - уверен политолог, кандидат социологических наук Александр Немцев. - При участии Китая удалось посадить за стол переговоров представителей Саудовской Аравии и Ирана. Китай устроит вариант, при котором вариант мирного договора между Россией и Украиной будет заключен при посредничестве Пекина. Это покажет, что США поджигатель, а Китай миротворец. Думаю, сейчас задача именно такая.

"СП": У американской разведки есть реальные основания опасаться втягивания Пекина? Или это вброс? Но зачем? Вообще, вся утечка выглядит крайне подозрительно…

- Публикация этих материалов напоминают формулу: в половине материалов говорим правду, а в половине врем, исходя из политической конъюнктуры. В случае с материалами про Китай - очевидно, это вброс. Пекин хочет быть посредником между сторонами, при этом больше понимая позицию России, не считая руководство Украины самостоятельными игроками.

"СП": В одном из документов говорится, что украинская атака на российскую территорию с использованием оружия НАТО может втянуть Пекин в конфликт. Это реально? В каком случае, по-вашему действительно возможно втягивание Пекина?

- Так уже во всю идут такие атаки. Не совсем понятно, до какой стадии они должны дойти, чтобы потребовалась помощь китайской стороны. Думаю, втягивание в конфликт возможно только в случае, если будут затронуты интересы Пекина. При любой другом раскладе он останется над схваткой. Если из оружия НАТО будут атакованы совместные российские-китайские предприятия или посольства и консульства КНР в РФ, Пекин отреагирует. Пока же он не воспринимает этот конфликт как свой. Он симпатизирует России, но вооружать нас или выступать в открытую на нашей стороне точно не будет.

"СП": Втягивание Пекина - это поставки оружия? Какие еще формы втягивания возможны?

- Пекин симпатизирует России и поддерживает нас на площадке ООН, активно продвигает совместные интеграционные проекты. В этом плане его "втягивание" уже давно произошло. Что касается поставок вооружений - этого не будет. Вернее, не будет сделано с формулировкой "для СВО". Возможны какие-то продажи как обычная работа на рынке. И в этом нет ничего предосудительного - тут есть продавец и покупатель. Давать же вооружение бесплатно Пекин не будет.

"СП": Втягивание Пекина в украинский конфликт пугает американцев даже больше, чем попытка силового решения тайваньского вопроса? Почему? А европейцев? Или США хотят втянуть их противостояние с Китаем и сознательно нагнетают напряженность?

- Китай - это второй полюс современного миропорядка. Его боятся и о нем слагают легенды. Если Китай поддержит Россию и решит, что Украина должна исчезнуть с карты Земли, или остаться, но в совершенно других границах, то так можно будет сделать с любой другой страной. Это и пугает всех, потому что союз России и Китая может подорвать американскую монополию на принятие геополитических решений.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681360860


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