 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия остановила прокачку казахской нефти по КТК. Ввиду угрозы экологии
08:07 13.04.2023

КТК остановил перевалку и прием нефти
Морской терминал не может являться источником едкого запаха в Новороссийске Фото:
Каспийский трубопроводный консорциум выпустил официальное заявление, в котором говорится об остановке перекачки нефти, а также о непричастности компании к появлению неприятных запахов в воздухе Новороссийска в последние дни, сообщает Zakon.kz.
"Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой", – говорится в сообщении.
В связи с этим объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи, на которые в последнее время жалуются местные жители, отметили в КТК.

Накануне жители массово жаловались в социальных сетях и в ЕДДС МБУ "Безопасный город" на стойкий неприятный запах нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов и прочих попутных газов.

Ранее КТК сообщал, что в 2023 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе около 66 млн тонн нефти против 58,7 млн тонн в прошлом году.

В конце февраля Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке прокачки по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск из-за неблагоприятных погодных условий.

Конст.Вноровский

Источник - zakon.kz
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