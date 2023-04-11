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Кому выгодны новые протесты в Казахстане: США и Британию все устраивает, - МК
08:11 13.04.2023

В отличие от населения страны

Казахстан опять бурлит. Как и в январе 2022 года, началось с Жанаозена, где около двух тысяч жителей вышли на акции протеста против ареста рабочих-нефтяников в Астане. Более сотни нефтяников из Жанаозена протестовали в столице Казахстана против увольнений. Несанкционированный митинг был разогнан полицией, организаторы – арестованы. В прошлом году все началось с протеста против роста цен на топливо, а завершилось массовыми беспорядками, едва не снесшими власть в стране.

В отличие от населения страны

В акции протеста в столице Казахстана участвовали бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company". Данная компания проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ), в связи с чем нефтяники попали под сокращение. Митинг (точнее, сидячая акция протеста) проходил у офиса КМГ в Астане, рабочие требовали трудоустройства в эту компанию. Представители "КазМунайГаз" начали переговоры с митингующими, однако их итоги не удовлетворили рабочих. Как уверяют власти, митинг был несанкционированным, поэтому вмешалась полиция. Точнее, СОБР, который и задержал всех участников акции. После чего на центральной площади Жанаозена в Мангистауской области на юго-западе страны собрались родственники арестованных и просто местные жители с требованиями освободить земляков.

Протесты в Жанаозене начались 11 апреля и продолжились ночью. Утром 12 апреля люди снова вышли на улицы и начали перекрывать дороги. Полиция приступила к массовым задержаниям участников митингов. В сети появилась информация, что силовики в соседних городах региона также готовятся к подавлению протестов. Кроме того, как уверяют источники в Казахстане, там бастуют рабочие уже десятков предприятий. Освободить задержанных в Астане требуют нефтяники, занятые на нефтепромыслах в Мангистауской области.

Прокомментировать эти события мы попросили политика и дипломата Николая Платошкина.

- В очередной волне протестов рабочих в Казахстане можно, конечно, искать руку Байдена или марсиан. Однако есть русская пословица: "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". – сказал Платошкин. – Суть всех этих протестов одна: недовольство трудящихся, уж извините за советские штампы. Первоначально протесты были по поводу низких заработных плат, потом по поводу увольнений, потом в связи с резким повышением цен на горючее. Причем на фоне того, что их обещали не повышать. Именно это возмутило людей. Но для капитализма это нормально. При этом строе так все и будет продолжаться. Протесты рабочих против своего положения всегда будут. Можно, конечно, называть этих людей иностранными агентами, но от этого ничего не изменится. Если сейчас не выполнить справедливые требования людей, то в следующий раз протесты будут более масштабными. И требования будут уже не экономическими, а политическими, протесты будут направлены против самой казахстанской власти. Трудящиеся Казахстана пока еще до конца не поняли, что советской власти давно нет. В СССР уволить человека было крайне сложно и невозможно без согласования с руководством профсоюзной организации предприятия. Плюс - был партийный комитет, куда люди тоже могли обратиться. Увольнения были крайне редки, и 60% уволенных восстанавливали на работе по суду. Государство, весь аппарат стоял на страже прав работника. А в капиталистическом Казахстане весь государственный аппарат стоит на страже интересов работодателей.

- Тем не менее у нас достаточно широко распространено мнение, что Казахстан раскачивают некие "внешние силы", которые хотят его отдалить от РФ, открыть там "второй фронт" или еще что-то. Казахстан занимает двойственную позицию, пытается маневрировать между мировыми центрами силы. Может быть, и правда ему хотят устроить проблемы?

- А почему "двойственную"? Я дипломат и много лет проработал на государственной службе. Что такое "двойственная позиция"? Она простая. Казахстан признал Крым частью РФ? Нет. Тем более он не признал частью РФ новые территории, включенные в ее состав недавно. Казахстан участвует в американских санкциях против РФ? Участвует. Об этом сказал президент Казахстана Токаев. Потом он в присутствии Путина на прошлогоднем петербургском форуме ему прямо в лицо сказал, что и не собирается ничего признавать – ни ДНР, ни ЛНР. При голосованиях на Генассамблее ООН, когда Западом ставился вопрос о так называемой "агрессии РФ", Казахстан ни разу нас не поддержал. В чем здесь "двойственность"? В том, что он нам еще войну не объявил? Только этого не хватает. Вот этим болтунам про "второй фронт" хотелось бы сказать: эти люди в Жанаозене разве не на американских предприятиях работают? На американских, на "Шевроне". Им власти Казахстана отдали на откуп нефтяные резервы страны, открытые советскими геологами. А газом занимаются англичане. Власти Казахстана пока все делают, что просят от них американцы и их союзники. Поэтому нынешняя казахстанская власть их полностью устраивает. Недавно там побывал госсекретарь США, и президент Токаев на встрече с ним сказал: "Спасибо США за защиту суверенитета Казахстана". Не РФ он сказал спасибо за то, что она сделала в январе прошлого года, а США. Получается, что США защищают их суверенитет. Вопрос: от кого?

Люди и корпорации вновь делают ставку на будущее России

- Все это говорится публично. Но многие утверждают, что Казахстан помогает РФ негласно – параллельный импорт, все такое…

- Раньше говорили: а я дома помогаю есть котлеты. Понятно, что Казахстан сейчас на нас активно наживается. Но в том, что касается реально важных для нас вещей, они четко придерживаются американских запретов. А то, что они у нас гребут все, что мы не можем куда-то еще продать, или занимаются переводом средств по внешнеторговым контрактам – так они на этом наживаются. А страдают от этого наши потребители, которые вынуждены покупать товары по параллельному импорту с большой наценкой, которая иногда доходит до 30%, - именно из-за этих посреднических усилий Казахстана.

Марина Перевозкина

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681362660


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