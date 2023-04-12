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Преступность среди мигрантов. Кто не виноват и что делать, - Геворг Мирзаян
08:21 13.04.2023

12 апреля 2023

В обществе активно обсуждается рост преступности среди мигрантов. Государству необходимо исправлять существенные недостатки в нынешней миграционной политике. Причем только исправления ошибок недостаточно.
ГЕВОРГ МИРЗАЯН, 12 апреля 2023, В Челябинске начались проверки среди мигрантов в общественных местах. Сотрудники регионального управления МВД вместе с областным УФСБ и погрануправлением ФСБ по региону объявили операцию по розыску мигрантов-нелегалов. Будут массово проверяться места проживания, "концентрации и ведения трудовой деятельности иностранцев", сообщило 11 апреля агентство "Спутник".

Меры приняты после - и, судя по всему, в контексте - сообщений о резонансном преступлении, произошедшем в Челябинске несколько дней назад. Из-за ссоры в онлайн-игре два участника компьютерного клуба решили выяснить отношения. Один из них, 20-летний выходец из Таджикистана, недавно получивший гражданство России, пришел на выяснение с группой поддержки. В результате ссоры оппонент - 17-летний местный подросток - был зарезан. Четверо из "группы поддержки" (в том числе Шахром Миров, которого в публикации URA.ru называют подозреваемым в убийстве) задержаны и отправлены в СИЗО.

Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил областному СК доложить о расследовании.

Сообщается, что двое предполагаемых участников нападения, братья-близнецы, учатся в Уральском региональном колледже (УРК) по специальности "правоохранительная деятельность" - об этом, в частности, писала "Комсомольская правда - Челябинск". В ряде сообщений говорилось, что фигуранты дела учились в "школе полиции", но, как разъяснили в главке МВД по Челябинской области, УРК не входит в образовательную систему МВД, а относится к ведению Минпросвещения. Как бы то ни было, курс "правоохранительная деятельность" в программе колледжа присутствует.

В свете этих фактов удивление вызвала озвученная задержанными просьба предоставить переводчика с таджикского. Помимо прочего перед получением гражданства необходимо сдавать экзамен на знание русского языка. Формально участники уголовного процесса имеют на это право, на деле эта практика часто применяется для затягивания расследования. Однако в данном случае эта просьба звучит как издевка и еще одно доказательство в пользу тех, кто говорит о всплеске миграционного криминала в России.

Убийство школьника в Челябинске получило серьезный медийный резонанс. Во многих публикациях в прессе, соцсетях и в заявлениях медийных персон акцент делался на том, что преступление совершено приезжими. На этом фоне была озвучена информация о резком росте числа преступлений, совершенных иностранцами, в первую очередь жителями Средней Азии - как временно работающими в России, так и получившими гражданство.

Аргументы в пользу версии о всплеске мигрантского криминала

Председатель СК Бастрыкин 10 апреля сообщил: за прошлый год поступило больше 4,7 тыс. сообщений о преступлениях, совершенных иностранцами, по ним было возбуждено свыше 4,2 тыс. дел - почти в три раза больше, чем в 2021-м. Более того, в пять раз возросло число дел по тяжким и особо тяжким статьям, таким как убийство и умышленное причинение вреда здоровью со смертельным исходом, констатировал глава СК.

Иностранные граждане - это не только выходцы из стран СНГ, но практика показывает, что большинство из них - именно наши соседи из ближнего зарубежья (так, МВД в отчете за первое полугодие 2022-го сообщало, что на долю граждан стран СНГ приходилось 80% преступлений иностранцев).

В обществе есть ожидание еще больших проблем, связанных с мигрантами, точное число которых, по сути, неизвестно. "Основной недостаток - слабый учет приезжих иностранцев. В той же Европе он ведется куда лучше. Не всегда понятно, с какой целью прибывают иностранцы, чем здесь занимаются, сколько из них действительно составляют необходимые руки, а сколько занимается неизвестно чем. Например, даже нельзя понять, сколько иностранцев находится в России больше 183 дней в году, а сколько меньше", - сказал ИА REGNUM доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Наконец, проблему видят не только в приехавших в Россию на работу, но и в тех, кто смог воспользоваться упрощенным порядком получения гражданства. В 2022 году гражданство РФ получили 173 тысячи выходцев из Таджикистана. Это на 70 тысяч больше, чем в 2021 году, и на 110 тысяч больше, чем в 2020-м. Соответственно, обеспокоенные граждане требуют от государства срочно навести порядок в миграционной сфере.

Аргументы "против"

С другой стороны, если посмотреть на статистику МВД и Генпрокуратуры, то никакого "вала преступлений мигрантов" не наблюдается.

По данным МВД, за 2022 год граждане государств СНГ совершили на территории России 32,9 тыс. преступлений. Эти цифры не бьются с данными СК потому, что последний согласно статье 151 УПК РФ расследует лишь часть преступлений - коррупцию, тяжкие и особо тяжкие, совершенные против несовершеннолетних или несовершеннолетними.

Но это примерно 3,2% от общего числа преступлений в стране. Если же взять данные Генпрокуратуры конкретно по Москве, то граждане стран СНГ совершили в столице в 2022 году 6809 преступлений - и это порядка 4,9% от общего числа преступлений, зарегистрированных в столице. По сути, доля совершенных трудовыми мигрантами преступлений в России и конкретно Москве эквивалентна или даже ниже, чем их доля среди общего населения.

По мнению ряда специалистов, значительная часть совершенных гастарбайтерами преступлений не относится ни к тяжким, ни даже к средней тяжести. "Львиная доля выявляемых правонарушений (около 90%) - это подделка документов, фиктивная регистрация, - сказал ИА REGNUM глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. - Мигранты часто обращаются в "левые фирмы", предоставляющие фиктивные документы, даже не по злому умыслу, а чтоб сэкономить время на оформлении, заплатив. В результате получают фиктивные бумаги и повод для ареста. По таким делам обычно приговаривают к штрафу и депортации, но на статистике преступлений это сказывается".

Но здесь есть два важных момента. Во-первых, данные о том, что 90% преступлений, совершенных иностранцами, связаны с подделкой документов, МВД не подтверждает. Ведомство вообще не дает разбивку по тяжести и статьям преступлений, связанных с иностранными гражданами.

Во-вторых, с точки зрения миграционного вопроса нужно учитывать преступления, совершенные не только гражданами стран СНГ, но и выходцами из этих государств, недавно получившими российское гражданство. А таких данных российское государство общественности не предоставляет. Отсутствие информации ведет к вопросам и спекуляциям.

Два пути решения вопроса

Государству необходимо исправлять существенные недостатки в нынешней миграционной политике, на что указал и глава СК. "Миграционная политика в РФ должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны", - пояснил Бастрыкин. И помимо предоставления более полной статистики - о чем говорилось выше - и информационного перехвата темы у радикалов (что и сделал Бастрыкин своим выступлением) нужны и другие меры, полагают эксперты.

Лучшим методом контроля будет введение визового режима, полагает Трухачев. "Это нужно, чтобы защитить свой рынок труда и поставить заслон на пути исламистов, наркоторговцев и прочих ОПГ, предотвратить приток сюда личностей без определенных занятий, - полагает Трухачев. - Это нужно, чтобы в России не возникали иммигрантские гетто, подобные тем, что есть в Европе. Наконец, визы защитят самих приезжих. Их будет тяжелее обмануть при трудоустройстве, их нельзя будет селить в скотские условия. И они четко будут знать, куда и зачем они едут".

Предлагается и альтернатива - более эффективное управление миграционными потоками. "Дистанционное централизованное трудоустройство еще до момента пересечения границы, совершенствование оказания госуслуг иностранцам, чтобы ликвидировать почву для коррупции", - перечисляет Мендкович.

Это частично делается за счет открытия специальных миграционных центров в странах Средней Азии, где мигранты не только сдают нужные экзамены, но и удаленно проходят собеседование у работодателей, после чего едут конкретно к ним. Соответственно, на увеличение количества таких центров и должен быть сделан упор, полагает собеседник.

Помимо совершенствования миграционной политики есть и другие инструменты, которые снизят риски, связанные с эксплуатацией темы о "понаехавших чужих". Во-первых, необходимо увеличивать число "понаехавших своих", то есть совершенствовать механизмы репатриации русских из стран, где их дискриминируют. Во-вторых, при всем уважении к трудовым мигрантам и их стремлению кормить свои семьи за рубежом (а денежные переводы из РФ в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию эквивалентны всем расходным статьям местных бюджетов) государство все-таки должно делать упор на предоставление рабочих мест гражданам России.

Как отмечал Александр Бастрыкин, необходимо принять меры к внедрению вахтового метода работы для россиян, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимы трудовые ресурсы. Это не только снизит остроту миграционного вопроса, но и решит целый ряд других государственных задач - в частности, поспособствует притоку денег в регионы.

12 апреля 2023

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681363260


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