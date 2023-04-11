Синьхуа: победа юаня над долларом позволит Китаю заменить США на мировой арене

09:50 13.04.2023 Теперь гегемония доллара еще на шаг приблизилась к концу?



Юань приобретает все больший вес, сообщает "Синьхуа". Китайская валюта становится важной силой, которая сбросит американский доллар с его трона гегемона. Тогда Пекин перехватит у Вашингтона мировое лидерство - так же, как когда-то США "свергли" Британию.

В последнее время в финансовых кругах появляются интересные новости: китайская компания CNOOC и французская TotalEnergies совершили первую сделку по СПГ с использованием трансграничного расчета в юанях. Бразилия и другие государства расширяют расчеты в местной или китайской валюте. Малайзия предложила Поднебесной создать Азиатский валютный фонд. Ближневосточные союзники США проигнорировали требования Вашингтона и объявили о новом сокращении добычи нефти...

"Дедолларизация" снова стала трендом.



На рынке никогда не утихала теория "краха долларовой гегемонии". С 1970-х и 1980-х годов время от времени делались предсказания о конце господства американской валюты, а волны дедолларизации то накатывали, то уходили обратно. Но прошло полвека, а с точки зрения расчетов, транзакций, валютных резервов и торгового финансирования доля доллара по-прежнему намного превышает долю евро, занимающего второе место.

Многие задаются вопросом, являются ли эти новости сигналом, означающим, что гегемония доллара на шаг приблизилась к своему концу? Сможет ли юань заменить денежную единицу США?

Две стороны долларовой гегемонии

Нынешнее превосходство доллара говорит нам о том, что его фундамент по-прежнему крепок. Большая часть мировых торговых и финансовых рынков номинирована и рассчитывается в долларах, на валюту США приходится почти 60% глобальных резервов центральных банков. Поэтому можно сказать, что денежная единица Америки все еще доминирует в международной валютной системе.

Но с другой стороны, очевиден рост настороженности по отношению к ней. Многолетнее самодурство Соединенных Штатов существенно растратило кредит доверия к доллару, а его "исключительные привилегии" вызывают все большее недовольство. Глобальная торговля, расчеты и ценообразование валют в той или иной степени демонстрируют признаки "дедолларизации".



Проиллюстрировать этот процесс может статистика: по состоянию на четвертый квартал 2022 года доля доллара в валютных резервах центральных банков упала до 58,4%, что является минимумом с момента начала сбора данных в 1995 году. Последний отчет о международных потоках капитала, опубликованный Министерством финансов США в марте, показал, что в январе этого года не менее 16 государств продали американские казначейские облигации. В их число входят даже некоторые близкие союзники Штатов, такие как Франция, Германия, Израиль и Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти.



Для нефтедоллара продолжающееся сокращение Эр-Риядом своих облигаций США стало довольно знаковым событием. Если бы в 1970-х годах Соединенные Штаты и страны ОПЕК не заключили соглашение о привязке торговли нефтью к доллару, то американская валюта как торговое средство не могла бы протекать по всему миру вместе с нефтью, - которая и является двигателем роста реальной экономики, - и использовать этот импульс, чтобы стать мировой резервной денежной единицей. Стоит нефтедолларовой системе рухнуть, и это нанесет тяжелый удар по международному статусу самого доллара.

Все вышеперечисленное привело к тому, что даже Илон Маск забил тревогу. Он оставил комментарий под твитом американского финансового блогера: "Политика США слишком жесткая, и из-за этого многие страны стремятся отказаться от доллара".



Нестабильность и несправедливость



"Коронация" доллара началась в 1944 году в Бреттон-Вудсе, маленьком городке в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США.

Однажды в июле 730 представителей 44 стран собрались, чтобы обсудить механизмы работы международной валютной системы после Второй мировой войны. В течение трех недель напряженных переговоров борьба между Соединенными Штатами и Великобританией по поводу глобального валютного порядка во многом определила формирование окончательного соглашения, известного как Бреттон-Вудская система. Ее ядром стал миропорядок, в котором доллар был привязан к золоту, а валюты других стран, соответственно, привязаны к нему. Из-за этого на выжженной после войны земле США взяли на себя роль лидера, став главным руководителем процесса экономического восстановления планеты.



Несмотря на кризис доверия к конвертации доллара в золото в 1960-х годах, лишь в 1971 году Соединенные Штаты прекратили выполнение своих международных обязательств по привязке доллара к золоту, и тогда Бреттон-Вудская система рухнула. Но к тому времени США стали ведущей экономической силой в мире, создали высокоразвитую и открытую систему финансового рынка. Прибавим к этому мощный "сетевой эффект" доллара. По этим причинам после избавления от оков золота американская единица сохраняет доминирующие позиции и поддерживает однополярную гегемонию - в силу так называемого Постбреттон-Вудского порядка.



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Однако международный валютный механизм, основанный на суверенной валюте страны, по своей природе нестабилен. Бреттон-Вудская система, созданная после войны, и Постбреттон-Вудская система, построенная на долларе после распада первой, по сути являются денежными схемами, основанными на валюте одной страны. Такая система сталкивается с "парадоксом Триффина", иными словами, суверенной валюте как международному резерву присущи внутренние противоречия: доллар должен снабжать мир за счет дефицита платежного баланса и поддерживать стабильную и сильную валютную стоимость за счет положительного сальдо торгового баланса, но эти два направления противоречивы по своей сути.



Эта нестабильность является эндогенной и интуитивно проявляется в периодических колебаниях глобальной экономики в зависимости от платежного баланса Соединенных Штатов. Обменный курс доллара также имеет большой цикл нестабильности, из-за чего он то повышается, то обесценивается, и именно это когда-то привело к глобальному дисбалансу.



Когда денежно-кредитная политика США находится в цикле расширения, большое количество капитала течет в мир, раздувая пузыри цен на акции и принося высокую прибыль. Когда же Федрезерв начинает цикл сокращения, капитал возвращается в Америку, что влечет резкое обесценивание валюты и обвал цен на активы других государств.



Несправедливость также является одним из основных недостатков существующей международной валютной системы. В ее рамках многие страны с формирующимся рынком, особенно с относительно хрупкими финансовыми механизмами, будут стараться удерживать как можно больше резервных активов, в которые входят и доллары. Это означает, что эти бедные государства вынуждены ссужать свои деньги Соединенным Штатам, покупая казначейские облигации. Однако богатым странам неразумно постоянно занимать средства у бедных. Что еще более нечестно, так это то, что Вашингтон может произвольно заморозить валютные активы других стран и беспричинно "перевернуть стол".



Диверсификация становится тенденцией

В настоящее время баланс сил меняется. Конфликт между Россией и Украиной ускорил трансформацию геополитического устройства, а мировые наука и техника непрерывно развиваются... Все эти факторы в совокупности, вероятно, посодействуют преобразованию международной валютной системы.



Бен Бернанке, бывший председатель Федеральной резервной системы, сказал, что стоимость печати стодолларовой купюры составляет всего четыре цента, и обеспечение американской денежной единицы основано на национальном кредите США. Но унилатерализм доллара подорвал доверие к международной валютной системе, и Соединенные Штаты сами роют себе могилу.



Более того, агрессивное повышение процентных ставок ФРС вызвало обесценивание валюты и повысило риски ликвидности в большинстве стран мира, нарушив нормальный глобальный экономический и торговый порядок. В сочетании с продолжающимся и существенным увеличением размера долга Америки во время глобальной эпидемии нового коронавируса доверие международного сообщества к доллару сильно ослабло.



Одержимость Соединенных Штатов "вепонизацией" доллара побудила некоторые государства задуматься о безопасности своих валютных резервов в долларах и обратиться к поиску альтернативы.

Эволюция технологических инноваций и подъем цифровых валют также могут оказать серьезное влияние на существующую систему. С развитием технологии блокчейна криптовалюты (цифровые валюты) и зашифрованные активы стали предметом все большего внимания органов денежно-кредитного регулирования и крупных предприятий в различных странах. Децентрализованные финансы, основанные на блокчейне, постоянно совершенствуются и эволюционируют. Хотя неопределенность сохраняется, можно предвидеть, что эти переменные обещают оказать глубокое, даже революционное влияние на традиционные финансовые и денежные механизмы.



В течение последних нескольких десятилетий ученые бились над вопросом усовершенствования международной валютной системы. Проходили ожесточенные дискуссии, но реальных результатов не было. Эксперты в целом выделяют пять путей развития: первый - вернуться к международному золотому стандарту, второй - создать единую мировую валюту, третий - ввести сверхсуверенную валюту на основе СДР (специальные права заимствования), четвертый - внедрить улучшенный долларовый стандарт, и пятый - применить систему с несколькими резервными валютами.



История говорит нам о том, что возврат к золотому стандарту маловероятен. С одной стороны, это связано с тем, что обеспечение золотом не может удовлетворить реальные потребности. С другой стороны, причиной является то, что в системе золотого стандарта центробанки не смогут играть регулирующую роль в случае, аналогичном Великой депрессии, или при крупном кризисе. Единая мировая валюта и схема сверхсуверенной валюты на основе СДР являются идеалистическими схемами. Хотя они могут полностью устранить присущую нынешней системе нестабильность, вызванную парадоксом Триффина, процесс их внедрения сопряжен с трудностями. Например, как сделать так, чтобы крупные экономики продемонстрировали готовность к политическому сотрудничеству? Ведь создание мировой валюты требует от стран отказа от их собственного денежного суверенитета. Также существует множество технических ограничений. До сих пор СДР можно было использовать только в рамках Международного валютного фонда, и они не распространялись и не использовались в частном секторе. Более того, США имеют право вето в МВФ.



В качестве пятого варианта все большее признание получает тенденция к диверсификации международной валютной системы. Баланс экономик постепенно меняет послевоенную глобальную экономическую модель, в которой продолжала доминировать Америка. В последние десятилетия доля стран с формирующимся рынком в глобальной экономике постепенно увеличивается, и они становятся важным полюсом. Все это создает возможность диверсификации международной валютной системы и уход от одной резервной валюты.

Статистика МВФ показывает, что в последние годы по сравнению с долларом растет доля других валют в резервах, - и это не традиционные резервные валюты, такие как евро, японская иена и британский фунт, а 11 нетрадиционных: юань, австралийский доллар, канадский доллар и швейцарский франк. Вес доллара в мировых валютных резервах снизился: четверть занял юань, три четверти распределились между нетрадиционными валютами, такими как австралийский доллар, канадский доллар, швейцарский франк, южвнокорейская вона, шведская крона и сингапурский доллар. Если соединить эти валютные резервы вместе, то за последние два десятилетия их доля в мировых активах постепенно выросла до более чем 10%.



Барри Эйхенгрин, профессор экономики и политологии Калифорнийского университета в Беркли, и его коллеги опубликовали статью, в которой говорят о том, что доминирование доллара может поколебать не одна определенная валюта, а пакет нетрадиционных резервных валют. Сокращение активов в долларах различными странами не означает, что они полностью перейдут на юани, а, скорее, говорит о диверсификации их резервов и их распределении между корейской воной, сингапурским долларом, шведской кроной, норвежской кроной и так далее.



Юань бросает вызов доллару?

Для Китая снижение статуса доллара и неопределенность в направлении развития международной валютной системы являются как вызовами, так и возможностями.

С момента пилотного проекта трансграничных расчетов в юанях в 2009 году процесс интернационализации юаня длится уже более десяти лет. В настоящее время индекс, измеряющий степень интернационализации китайской валюты, неуклонно растет, но до настоящего статуса международной ей еще далеко.

Согласно статистике Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в феврале 2023 года юань занимал пятое место в валютных расчетах в SWIFT, на его долю приходилось 2,19%, - и это после доллара (41,1%), евро (36,43%), британского фунта стерлингов (6,58%) и японской иены (2,98%). По данным Банка международных расчетов, на международные облигации, номинированные в юане, в четвертом квартале 2022 года приходилось 0,63%, что все еще составляет большой разрыв по сравнению с долларом (47,83%) и евро (36,29%). Согласно отчетам МВФ, к четвертому кварталу 2022 года доля юаня составляла 2,69% мировых резервов, доллара - 58,36%, евро - 20,47%, иены - 5,51%, британского фунта - 4,95%, так что разница по-прежнему существенная.



В Отчете за 2022 год Народный банк Китая использовал "Комплексный индекс степени интернационализации" для количественного описания международного статуса валют различных стран. В первом квартале 2022 года индекс юаня составил 2,86, в то время как индекс доллара - 58,13, евро - 21,56, британского фунта стерлингов - 8,87, японской иены - 4,96. Среди пяти основных "валют корзины" МВФ юань имеет самый низкий индекс интернационализации, с разрывом в 20,3 раза по отношению к доллару.



Хотя все эти колебания - преходящие, с экономическим подъемом Китая и ростом его международного влияния ожидается, что юань станет более важной силой в глобальной валютной системе.

Что касается преобразования системы, основанной на долларе, в многополярный механизм, то в книге "Как работают мировые валюты" Эйхенгрин и другие описывают подобный сценарий. Они утверждают, что если несколько крупных международных валют смогут существовать одновременно и обеспечивать мировую ликвидность по нескольким каналам, то глобальная экономическая структура и механизм международной валютно-финансовой системы смогут лучше соответствовать друг другу. Планета не должна полностью полагаться на решения одного центрального банка и одного правительства.



В книге также упоминается, что огромная численность населения гарантирует, что Поднебесная превзойдет Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира, точно так же, как Америка перехватила инициативу у Великобритании в конце XIX века. В будущем юань победит доллар и станет доминирующей международной валютой, точно так же, как когда-то доллар заменил британский фунт. Те, кто придерживается вышеуказанной точки зрения, предсказывают, что XXI век будет эпохой Китая, так же как XX век был эпохой Америки. Источник - Синьхуа

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