 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.04.2023
10:10  Свобода слова в Кыргызстане как раздражающий фактор для чиновников, - Д.Подольская
10:01  Салам-нихао! Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим
09:56  Токаев по-новому рассадил генералов в КазКНБ
09:50  Синьхуа: победа юаня над долларом позволит Китаю заменить США на мировой арене
08:30  Кунсулу Дальтоновна Закарья (женщина, микробиолог) - новый президент Академии наук при президенте Казахстана
08:25  Подводные камни и рифы "Полярного шелкового пути", - Дм.Нефедов
08:21  Преступность среди мигрантов. Кто не виноват и что делать, - Геворг Мирзаян

08:11  Кому выгодны новые протесты в Казахстане: США и Британию все устраивает, - МК
08:07  Россия остановила прокачку казахской нефти по КТК. Ввиду угрозы экологии
07:41  Супероружие Пекина: что знает о нем американская разведка, - СП
07:33  Россия - это гигантский духовный танк, который ведет свой тысячелетний бой, - Александр Проханов
06:45  РосСенаторша Собчак-Нарусова озаботилась лечением монгольских чумных сурков
00:59  Казахстан договорился с Азербайджаном о нефти. Россию потихоньку задвигают? - СП
00:24  "Президент" афганской эмиграции Атмар напомнил о себе мирными инициативами
00:21  Города Казахстана становятся центрами социальных протестов, - В.Панфилова
00:16  США двинулись на штурм Казахстана, - В.Прохватилов
Среда, 12.04.2023
19:46  Скончался российский писатель Эдуард Багиров - уроженец Туркмении, автор романа "Гастарбайтер"
19:22  Стамбульский суд приговорил проповедника-педофила Октара к... 8658 годам тюремного заключения
19:13  Александр Бастрыкин (глава СКР России): мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в мире и России
17:52  Руководство госкомпании "Электрические станции" Кыргызстана меняется... через месяц работы. Текучка, однако
16:46  Новое расследование Херша: США готовятся слить "проект президент Зеленский"
16:41  Долгая украинская игра Путина: почему Кремль уверен, что будет смеяться последним, - МК
16:21  Британия ввела санкции против компании Алишера Усманова и членов семьи Сулеймана Керимова
15:49  КазАнтикорруп сообщает о задержании действующего замминистра экономики Усерова
15:31  Реорганизованное Госкомимущество Кыргызстана возглавил старый начальник - полковник Тургунбеков
15:03  Какая зарплата у врачей Центральной Азии?
14:43  В турецких выборах задействован российский фактор, - Г.Петров
12:16  Цирк в джунглях. Как отжимают недвижимость в Душанбе, - З.Абдуллаев
12:02  РосОлигархи снова пытаются раздерибанить страну
11:52  Были ли американцы на Луне? - В.Ильин
10:50  Как виновный в геноциде руандийский диктатор Поль Кагаме стал закадычным другом Запада? - Анджан Сундарам
10:47  Пляшущие человечки... РосДума продолжает искать себе применение, - МК
10:42  Тайны "Богемской рощи". Проделки явных и закулисных правителей Америки, - Андрей Соколов
10:39  Кыргызская ташиевщина. Как государство становится мафией (и/или наоборот?) - Канат Кожоев
10:29  Астана – Жанаозен. Очередной бунт под диктовку? - А.Уваров
10:26  Как власти Кыргызстана, провозглашая демократию, пытаются ввести цензуру, - Д.Подольская
08:38  Задержанных в Астане нефтяников из Жаныозена отпустили. Переговоры продолжаются
08:35  В Кыргызстане открылась федерация нового вида спорта - ШахБокса (не юмор)
01:33  К чему приведет феминизация русских мужчин? - Александр Дугин
01:15  Тайна иранского дрона Meraj 532: Скоро бить ВСУ будет самолето-снаряд "Герань-3"?
00:56  Вашингтон подталкивает Дели к гималайским столкновениям с Китаем, - В.Скосырев
00:52  Конец эпохи доллара? Что это может значить для Кыргызстана? - Бахтияр Игамбердиев
00:48  Как Китай пытался соблазнить Европу, - Г.Мирзаян
00:38  Трамп оказался прямой угрозой заговору американских элит, - Рон Райт
00:31  США угодили в скандал, который станет круче WikiLeaks, - М.Макаров
00:12  "Плохой мир" переходит к конфронтации. Ресурсные войны приведут к появлению продовольственных пустынь, - А.Башкатова
Вторник, 11.04.2023
23:28  12 назначений в МВД Кыргызстана
22:54  Митинг на площади. В Жанаозене (запад Казахстана) снова мятежная буза
22:47  На армяно-азербайджанской границе опять стрельба: инциденты перерастают в новую войнушку?
19:39  Астана. Протестующие осадили головной офис АО "КазМунайГаз"
18:48  Религиозная война в Украине, - Андрей Байда
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Токаев по-новому рассадил генералов в КазКНБ
09:56 13.04.2023

Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений в КНБФото - gov.kz
Президент Казахстана произвел перестановки в КНБ.

Об этом сообщает Caravan.kz со ссылкой на Акорду

Распоряжениями главы государства:

Сейсембаев Руслан Темиргалиулы назначен на должность заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – руководителя Антитеррористической службы.

Асхат Калмагамбетулы Толеуов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Антитеррористической службы.

Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.

Также, указом Главы государства Нургали Даулетбекулы Билисбеков освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Билисбеков Нургали Даулетбекович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681368960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России
- Мажилисмены ратифицировали поправки в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
- Новый комплексный план развития машиностроения разрабатывается в Казахстане
- "Ақ жол" требует раскрыть контракты с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям Казахстана
- Кто стоит за "протестом нефтяников"?
- Кадровые перестановки
- Скандальный путь ОСДП в Мажилис
- В связи с повышением цен на ГСМ Демпартия "Ак жол" предлагает проработать компенсационные механизмы для малообеспеченных семей и производителей социальных товаров
- Казахстан и Якутия готовы развивать совместные проекты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  