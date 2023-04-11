Токаев по-новому рассадил генералов в КазКНБ

09:56 13.04.2023

Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений в КНБФото - gov.kz

Президент Казахстана произвел перестановки в КНБ.



Об этом сообщает Caravan.kz со ссылкой на Акорду



Распоряжениями главы государства:



Сейсембаев Руслан Темиргалиулы назначен на должность заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – руководителя Антитеррористической службы.



Асхат Калмагамбетулы Толеуов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.



Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Антитеррористической службы.



Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.



Также, указом Главы государства Нургали Даулетбекулы Билисбеков освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Билисбеков Нургали Даулетбекович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.