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17:52 Руководство госкомпании "Электрические станции" Кыргызстана меняется... через месяц работы. Текучка, однако
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|Токаев по-новому рассадил генералов в КазКНБ
09:56 13.04.2023
Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений в КНБФото - gov.kz
Президент Казахстана произвел перестановки в КНБ.
Об этом сообщает Caravan.kz со ссылкой на Акорду
Распоряжениями главы государства:
Сейсембаев Руслан Темиргалиулы назначен на должность заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – руководителя Антитеррористической службы.
Асхат Калмагамбетулы Толеуов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Антитеррористической службы.
Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.
Также, указом Главы государства Нургали Даулетбекулы Билисбеков освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Билисбеков Нургали Даулетбекович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.