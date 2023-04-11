Салам-нихао! Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим

10:01 13.04.2023

Правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Соответствующий проект постановления подготовили в Министерстве иностранных дел, передает Tengritravel.kz. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 апреля.



Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.

Если же граждане государства одной из сторон намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.



В проекте постановления отмечается, что соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай 18-19 мая 2023 года.



12:36 9 ноября, 2021

Таджикистан вводит односторонний безвизовый режим для граждан 52 стран

Соответствующие документы подпишут заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел КНР Цинь Ган.



Взаимный безвизовый режим стороны обсуждали в июне 2022 года. Позже Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый режим для граждан Китая сроком до 14 календарных дней.



У Таджикистана с Китаем визовый режим. Исключение только для обладателей дипломатических паспортов. Согласно Соглашению между правительствами двух стран о системе безвизовых служебных поездок, безвизовый режим сроком на 30 дней есть для тех, у кого служебный, дипломатический, общегражданский заграничный паспорт для служебного пользования (со штампом "Служебный"). Для имеющих другие виды паспортов виза обязательна.

Без оформления визы граждане Таджикистана могут попасть в 21 страну, а в 42 странах получить визу по прибытию. В трех странах требуют электронное разрешение, а в 132 страны не разрешается въезд, если на руках нет визы.