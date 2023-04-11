 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.04.2023
10:10  Свобода слова в Кыргызстане как раздражающий фактор для чиновников, - Д.Подольская
10:01  Салам-нихао! Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим
09:56  Токаев по-новому рассадил генералов в КазКНБ
09:50  Синьхуа: победа юаня над долларом позволит Китаю заменить США на мировой арене
08:30  Кунсулу Дальтоновна Закарья (женщина, микробиолог) - новый президент Академии наук при президенте Казахстана
08:25  Подводные камни и рифы "Полярного шелкового пути", - Дм.Нефедов
08:21  Преступность среди мигрантов. Кто не виноват и что делать, - Геворг Мирзаян

08:11  Кому выгодны новые протесты в Казахстане: США и Британию все устраивает, - МК
08:07  Россия остановила прокачку казахской нефти по КТК. Ввиду угрозы экологии
07:41  Супероружие Пекина: что знает о нем американская разведка, - СП
07:33  Россия - это гигантский духовный танк, который ведет свой тысячелетний бой, - Александр Проханов
06:45  РосСенаторша Собчак-Нарусова озаботилась лечением монгольских чумных сурков
00:59  Казахстан договорился с Азербайджаном о нефти. Россию потихоньку задвигают? - СП
00:24  "Президент" афганской эмиграции Атмар напомнил о себе мирными инициативами
00:21  Города Казахстана становятся центрами социальных протестов, - В.Панфилова
00:16  США двинулись на штурм Казахстана, - В.Прохватилов
Среда, 12.04.2023
19:46  Скончался российский писатель Эдуард Багиров - уроженец Туркмении, автор романа "Гастарбайтер"
19:22  Стамбульский суд приговорил проповедника-педофила Октара к... 8658 годам тюремного заключения
19:13  Александр Бастрыкин (глава СКР России): мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в мире и России
17:52  Руководство госкомпании "Электрические станции" Кыргызстана меняется... через месяц работы. Текучка, однако
16:46  Новое расследование Херша: США готовятся слить "проект президент Зеленский"
16:41  Долгая украинская игра Путина: почему Кремль уверен, что будет смеяться последним, - МК
16:21  Британия ввела санкции против компании Алишера Усманова и членов семьи Сулеймана Керимова
15:49  КазАнтикорруп сообщает о задержании действующего замминистра экономики Усерова
15:31  Реорганизованное Госкомимущество Кыргызстана возглавил старый начальник - полковник Тургунбеков
15:03  Какая зарплата у врачей Центральной Азии?
14:43  В турецких выборах задействован российский фактор, - Г.Петров
12:16  Цирк в джунглях. Как отжимают недвижимость в Душанбе, - З.Абдуллаев
12:02  РосОлигархи снова пытаются раздерибанить страну
11:52  Были ли американцы на Луне? - В.Ильин
10:50  Как виновный в геноциде руандийский диктатор Поль Кагаме стал закадычным другом Запада? - Анджан Сундарам
10:47  Пляшущие человечки... РосДума продолжает искать себе применение, - МК
10:42  Тайны "Богемской рощи". Проделки явных и закулисных правителей Америки, - Андрей Соколов
10:39  Кыргызская ташиевщина. Как государство становится мафией (и/или наоборот?) - Канат Кожоев
10:29  Астана – Жанаозен. Очередной бунт под диктовку? - А.Уваров
10:26  Как власти Кыргызстана, провозглашая демократию, пытаются ввести цензуру, - Д.Подольская
08:38  Задержанных в Астане нефтяников из Жаныозена отпустили. Переговоры продолжаются
08:35  В Кыргызстане открылась федерация нового вида спорта - ШахБокса (не юмор)
01:33  К чему приведет феминизация русских мужчин? - Александр Дугин
01:15  Тайна иранского дрона Meraj 532: Скоро бить ВСУ будет самолето-снаряд "Герань-3"?
00:56  Вашингтон подталкивает Дели к гималайским столкновениям с Китаем, - В.Скосырев
00:52  Конец эпохи доллара? Что это может значить для Кыргызстана? - Бахтияр Игамбердиев
00:48  Как Китай пытался соблазнить Европу, - Г.Мирзаян
00:38  Трамп оказался прямой угрозой заговору американских элит, - Рон Райт
00:31  США угодили в скандал, который станет круче WikiLeaks, - М.Макаров
00:12  "Плохой мир" переходит к конфронтации. Ресурсные войны приведут к появлению продовольственных пустынь, - А.Башкатова
Вторник, 11.04.2023
23:28  12 назначений в МВД Кыргызстана
22:54  Митинг на площади. В Жанаозене (запад Казахстана) снова мятежная буза
22:47  На армяно-азербайджанской границе опять стрельба: инциденты перерастают в новую войнушку?
19:39  Астана. Протестующие осадили головной офис АО "КазМунайГаз"
18:48  Религиозная война в Украине, - Андрей Байда
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Салам-нихао! Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим
10:01 13.04.2023

Правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Соответствующий проект постановления подготовили в Министерстве иностранных дел, передает Tengritravel.kz. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 апреля.

Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.
Если же граждане государства одной из сторон намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.

В проекте постановления отмечается, что соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай 18-19 мая 2023 года.

12:36 9 ноября, 2021
Таджикистан вводит односторонний безвизовый режим для граждан 52 стран
Соответствующие документы подпишут заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Взаимный безвизовый режим стороны обсуждали в июне 2022 года. Позже Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый режим для граждан Китая сроком до 14 календарных дней.

У Таджикистана с Китаем визовый режим. Исключение только для обладателей дипломатических паспортов. Согласно Соглашению между правительствами двух стран о системе безвизовых служебных поездок, безвизовый режим сроком на 30 дней есть для тех, у кого служебный, дипломатический, общегражданский заграничный паспорт для служебного пользования (со штампом "Служебный"). Для имеющих другие виды паспортов виза обязательна.
Без оформления визы граждане Таджикистана могут попасть в 21 страну, а в 42 странах получить визу по прибытию. В трех странах требуют электронное разрешение, а в 132 страны не разрешается въезд, если на руках нет визы.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681369260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России
- Мажилисмены ратифицировали поправки в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
- Новый комплексный план развития машиностроения разрабатывается в Казахстане
- "Ақ жол" требует раскрыть контракты с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям Казахстана
- Кто стоит за "протестом нефтяников"?
- Кадровые перестановки
- Скандальный путь ОСДП в Мажилис
- В связи с повышением цен на ГСМ Демпартия "Ак жол" предлагает проработать компенсационные механизмы для малообеспеченных семей и производителей социальных товаров
- Казахстан и Якутия готовы развивать совместные проекты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  