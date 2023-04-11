Свобода слова в Кыргызстане как раздражающий фактор для чиновников, - Д.Подольская

10:10 13.04.2023

13 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



За годы независимости Кыргызстана власть не раз атаковала свободу слова.



СМИ регулярно становятся участниками судебных процессов. Депутаты, министры, премьеры, президенты Аскар Акаев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков судились с репортерами, считая, что их чести, достоинству и деловой репутации якобы был нанесен ущерб. Некоторые из них требовали миллионные компенсации.



Закон о СМИ: попытка приструнить и прессинг неудобных журналистов

При смене собственника возникали споры и внутри самих редакций. Через горнило имущественных разбирательств в разные годы прошли "Вечерний Бишкек", "Пирамида", НТС, "ОшТВ" и другие. Из печати по распоряжению "Белого дома" изымались миллионные тиражи оппозиционных газет, закрывались неугодные телеканалы.



Под пресс попадали и отдельные работники масс-медиа. Одних отправляли в тюрьму, других убивали. Журналистам каждый раз приходилось отвоевывать свое право на то, чтобы не просто оставаться в профессии, а качественно и достойно исполнять свой долг, донося важную для общественности информацию без цензуры верхов.



Борьба за выживание

Расцвет демократии и гласности в Кыргызстане закончился довольно быстро - в августе 1994-го. Первой жертвой наступления правящей элиты на неугодные СМИ стала парламентская газета "Свободные горы". Официальная причина - недостаток финансирования, неофициальная - откровенное давление "Белого дома". Главного редактора Людмилу Жолмухамедову вынудили прекратить выпуск издания.



Досталось оппозиционной газете Respublica и ее главному редактору Замире Сыдыковой. В отношении нее возбудили уголовное дело и отправили в камеру. В итоге журналист получила условный срок.



Некогда самая популярная газета "Вечерний Бишкек" с многотысячными тиражами закрылась. 30 декабря 2022 года вышел последний номер.



Электронная версия "Вечерки" продолжает работу.



Второй по счету (первый произошел в 2000-м. - Прим. 24.kg) рейдерский захват имущества газеты начался в 2014 году. Полновластным владельцем медиаресурса стала семья Рябушкиных. Потерпевшие от рейдерства отправились искать защиты у Фемиды. Уже девятый год волокита продолжается.



Гонения затронули и ТВ. В 2005-м после мартовских событий, в результате которых был свергнут и бежал из страны Аскар Акаев, на первом независимом телеканале "Пирамида" сменился собственник. Владельцем 50 процентов акций стала компания "Медиа-Инвест", выкупившая их у ОсОО "Ареопаг-Бишкек". Смена собственника произошла с грубейшими нарушениями. Бывшее руководство "Пирамиды" обвинило в рейдерском захвате сына Курманбека Бакиева Максима.



Убийства без срока давности

В 2007 году в Оше застрелили журналиста, главного редактора узбекскоязычной газеты "Саясат" Алишера Саипова. В 2009-м в Баткенской области задержали Абдуфарита Расулова. При обыске у него изъяли пистолет Макарова, из которого застрелили журналиста. Расулов получил 20 лет тюрьмы.



Заказчики неизвестны до сих пор. В 2019 году расследование по статье "Убийство" возобновили.



В 2009-м в Алматы убили оппозиционного журналиста Геннадия Павлюка. В 2011 году суд признал Алмаса Игиликова, Шалкара Уразалиева и Алдаяра Исманкулова виновными в его убийстве и приговорил их в общей сложности к 38 годам лишения свободы. Экс-сотрудника спецслужб Алдаяра Исманкулова признали организатором похищения и убийства Павлюка.



Наступление продолжается

Не обошли своим вниманием СМИ и члены временного правительства. В 2010-м временщики издали декрет о национализации "Пятого канала" и "Пирамиды", поскольку эти телекомпании были аффилированы с Максимом Бакиевым.



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Timeline. Непраздничные даты кыргызстанской журналистики

Атаковали свободу слова и при Алмазбеке Атамбаеве. В марте 2017 года Генеральная прокуратура подала пять исков о защите чести и достоинства Атамбаева к порталу Zanoza.kg, учредителю ОФ "ПроМедиа" Нарыну Айыпу (автору оспариваемых в суде статей, опубликованных Zanoza. - Прим. 24.kg), юристам партии "Ата Мекен" Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой и главе правозащитной клиники "Адилет" Чолпон Джакуповой. Все иски суды удовлетворили.



Два иска были предъявлены к радио "Азаттык". Они также касались защиты чести и достоинства Алмазбека Атамбаева. Каждый иск - на 10 миллионов сомов. Но после переговоров с главой медиакорпорации "Свободная Европа/Радио Свобода" Томасом Кентом Атамбаев отказался от претензий.



Обижался на журналистов и ставленник Алмазбека Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. В разгар президентской гонки, будучи кандидатом на главный политический пост страны, он обратился в Свердловский районный суд Бишкека с иском к журналисту Кабаю Карабекову и 24.kg о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требовал опровержения и возмещения морального ущерба - по 5 миллионов сомов с каждого ответчика. Будучи главой государства, в феврале 2018-го Жээнбеков отозвал иски.



Пытался прижать через Фемиду независимые СМИ экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов. Он подал в суд на "Азаттык", Kloop и 24.kg. Исковые претензии также предъявили журналисту Али Токтакунову. Cуммы исков о защите чести и достоинства составили: 22 миллиона сомов к "Азаттыку", 12,5 миллиона - к Kloop, 15 миллионов - к 24.kg. Истцу не понравилось расследование о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов.



Следуя заданному курсу

Президент Садыр Жапаров, увы, собственный горький опыт не учел. Будучи в оппозиции к властям, он подвергался преследованию и оказался в колонии. Но за два с половиной года его правления ситуация с правами и свободами человека в Кыргызстане не улучшается. Очевидно, что чиновники ведут целенаправленное наступление на активистов и независимые СМИ.



Инициатива администрации главы государства переписать профильные законы, ужесточить требования к блогерам, отказ отозвать драконовский закон Гульшат Асылбаевой - тому подтверждение.



По версии британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit, Кыргызстан за последний год потерял восемь позиций в рейтинге демократии. А по версии организации "Репортеры без границ", занял 72-е место в мировом рейтинге свободы прессы. При этом там сообщили, что изменили методологию "к сравнению позиций между 2021 и 2022 годами" и поэтому к их результатам следует "относиться с осторожностью".



По мнению кыргызстанских медиаэкспертов, по итогам 2023-го нашу республику ждет катастрофическое падение в этом рейтинге.



Международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе также отмечает, что журналисты в стране сталкиваются с притеснениями.



Пока среди государств Центральной Азии Кыргызстан по-прежнему считается одним из ведущих по уровню свободы слова.



Между тем международные организации и партнеры республики неустанно призывают власти отказаться от практики уголовного преследования за распространение информации, представляющей общественный интерес. Заявляют об усилении контроля и введении цензуры в СМИ и обществе в целом.



В заявлении Норвежского Хельсинкского комитета, к примеру, говорится, что "возбуждение уголовных дел против СМИ за законную журналистскую деятельность является неприемлемым посягательством на свободу прессы в Кыргызстане".



Правозащитники требуют прекратить относиться к независимым медиа как к врагам, а также снять блокировку с сайта "Азаттык" и отменить Закон "О защите от недостоверной (ложной) информации", на основании которого и приняли решение о приостановке работы ресурса. Через жернова этого документа прошли также Respublica, частично 24.kg. Блокировкой угрожали сайту "Клооп".



На фоне закручивания гаек посольства Великобритании, США, Германии, Франции и представительство Европейского союза выступили с совместным заявлением, в котором отмечается, что "свободные СМИ необходимы для функционирования общества, обеспечения прозрачности и демократического развития. Поэтому правительствам всего мира крайне важно продвигать и создавать безопасные и благоприятные условия для журналистов, чтобы они могли выполнять свою работу свободно, не подвергаясь неправомерному давлению".



Все эти призывы Старая площадь игнорирует. Видимо, чиновников не смущает, что репутации Кыргызстана как государства, заявляющего о своей приверженности демократии, может быть нанесен серьезный удар.



Они не торопятся делать работу над ошибками. Резонансные документы не отзываются, а давление на свободные СМИ только усиливается. К чему может привести такой прессинг, известно.