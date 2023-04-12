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Как бы Америка ни сжимала кулаки ее гегемонию ждет неминуемый конец, - Global Times
11:55 13.04.2023

Global Times
Китай

Однополярный гегемонистский порядок во главе с США – это ненормальная ситуация, которая рано или поздно изменится
GT: попытки США сохранить гегемонию обречены на провал

США теряют контроль над миром, пишет GT. Все больше стран устают от власти Вашингтона и отказываются склонять перед ним головы. И как бы Америка ни сжимала кулаки и ни пыталась удержать на своей стороне последних соратников, ее гегемонию ждет неминуемый конец.

Прошло более 30 лет после окончания холодной войны, а общество все еще "застряло" в однополярной гегемонии США. Однако эта ситуация не нормальна. Тем не менее у Вашингтона выработалось такое пристрастие к подобному порядку, что он хочет сделать его незыблемой нормой. По мере того, как все больше государств принимаются вносить коррективы в это мироустройство, США начинают так беспокоиться, будто к ним в одежду заползли муравьи.

Вероятно, некоторые американские обозреватели и СМИ с трудом скрывают тревогу из-за шокирующего и нарастающего шквала визитов европейских лидеров в Китай, призыва президента Франции Эммануэля Макрона к "стратегической автономии" ЕС и успешного мирного посредничества Китая на Ближнем Востоке. По довольно откровенному сообщению Fox News, "будущее уже здесь: Китай и Россия возвращаются к миру до 1989 года и бросают серьезный вызов Западу под руководством США". Заголовок статьи в Washington Post, опубликованной в тот же день, гласил: "Новый миропорядок Китая обретает форму". В материале подчеркивалось, что недавние шаги Пекина в отношении "безопасности" и "цивилизации" по существу бросают вызов архитектуре возглавляемого Вашингтоном миропорядка.

Что такое миропорядок во главе с США? На этот вопрос есть однозначный ответ - это однополярная гегемонистская система, в которой господствуют Соединенные Штаты. Упомянутые американские статьи просто показывают, насколько Вашингтон боится потерять свою позицию глобального лидера. Он понятия не имеет, как существовать в ином, многополярном мире. И на самом деле изо всех сил сопротивляется его приходу.

Поэтому всякий раз, когда появляются страны, не желающие склонять голову перед США или мешающие им закрепляться в качестве мирового руководителя, Америка чувствует себя так, будто у нее в горле застряла рыбья кость, и мгновенно достает свою дубинку. К ее удивлению, сегодня даже Саудовская Аравия и Франция устали терпеть приказы Соединенных Штатов и оказываемое ими давление. Должно быть, это задело Вашингтон за больное.

Fox News сравнивает нынешние международные отношения с холодной войной. Это слишком грубое заявление. "Важной чертой глобальной структуры до 1989 года была групповая конфронтация. Давайте внимательно посмотрим, кто сейчас ее продвигает? Как раз-таки США", - сказал Ян Сиюй, старший научный сотрудник Китайского института международных исследований.

Это Вашингтон держит своих союзников в ежовых рукавицах, пытаясь одновременно сдерживать и Пекин, и Москву, начать экономическую борьбу, вести опосредованную войну, распространять дипломатическое принуждение и клевету. А теперь он хочет притвориться "нежным великаном", который не хочет, чтобы ему бросали вызов. Но мало кто купится на это сейчас.

Америка противостоит не Китаю и не России, а глобальной тенденции к многополярному миру и призыву к улучшению международного порядка, считает Сюй Лян, доцент Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований.

"Все государства стремятся к независимому развитию, но попытки США сохранить гегемонистское устройство противоречат духу времени. Так называемый порядок, основанный на правилах, - это мироустройство, которое не переняло черты, подобные политической колонизации после окончания Второй мировой войны, но унаследовало экономическую и идеологическую колонизацию в новых формах. Этот порядок не предполагает справедливых возможностей и прогресса для развивающихся стран. Он несправедлив и неустойчив. Но Вашингтон уже давно искусно подменяет черное белым в этом вопросе", - сказал Шэнь И, профессор международных отношений Фуданьского университета.

Нравится это США или нет, голосов, призывающих к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация. Страны теперь уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет, а влияние G7 падает. Все большую популярность набирают такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества. Это тенденция, которую США не могут обратить вспять, даже создавая условных врагов, усиливая давление и навязывая свои приказы.

В недавнем эксклюзивном интервью Global Times Клэр Дейли, ирландский политик и член Европарламента, сказала, что мир переживает новый расцвет международных отношений, а Соединенные Штаты теряют сердца и умы все большей части населения планеты, пока отчаянно пытаются удержать под контролем ЕС, а также Австралию и Великобританию, - возможно, последнюю группу государств на своей стороне.

По словам господина Яна, тенденция к многополярности не остановится, а США сделают все возможное, чтобы избежать этого. Они продолжат придумывать врагов, усиливать лагерную конфронтацию и сжимать узел вокруг своих стран-сателлитов. Однако, что бы ни делали Штаты, и какую бы стратегию они ни использовали, в конечном итоге Америка утратит свое доминирующее положение вместе с ветром, который возвестит начало эпохи многополярности.

Чем больше Вашингтон борется, злоупотребляя своей гегемонией, тем больше разногласий, конфронтации и разрушений он принесет миру. А все это, в свою очередь, вызовет куда более сильное сопротивление международного сообщества ностальгии США по однополярному миру.

Источник - ИноСМИ
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