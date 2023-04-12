Америку накроет шторм Трампа, - Хилал Каплан

11:58 13.04.2023

Sabah

Турция



США ждет шторм Трампа

Sabah: судебный процесс положительно отразился на общественной поддержке Трампа



США готовятся к "большому шторму Трампа", который разразится в конце года, пишет Sabah. Именно в это время демократы и республиканцы будут выдвигать своих кандидатов в президенты. Тогда же пройдет слушание по делу Трампа, которое сыграет ему на руку в гонке за пост главы Белого дома.



Хилал Каплан



В последнее время в мировой политике происходят такие важные события, что мы чуть ли не каждый месяц становимся свидетелями беспрецедентного в истории. В этих же рамках можно рассматривать и то, что происходит с бывшим президентом США Дональдом Трампом.



Трамп всегда занимал экстраординарное место в политике, бизнесе и даже массовой культуре США. Располагался на экстремальных позициях повестки дня по многим направлениям, от отношений с фотомоделями до съемок в рекламе жареной курицы, от ведения телешоу до появления в эпизодах голливудских фильмов. Сейчас экс-глава Белого дома вновь оказывается на пике американской истории.



После вердикта Большого жюри в отношении Трампа было подготовлено обвинительное заключение, и он стал первым экс-президентом в истории США, попавшим под уголовное преследование и представшим перед судом. В 16-страничном обвинительном заключении, предъявленном Генеральной прокуратурой Манхэттена, Трамп в 34 отдельных пунктах обвиняется в нарушении закона о предвыборной кампании в связи с тем, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс (Stromy Daniels) 130 тысяч долларов "за молчание", и фальсификации записей в отчетной документации в этой связи.



Прокуроры утверждали, что Трамп был частью незаконной схемы, направленной на подрыв легитимности выборов 2016 года, сокрытие негативной информации о себе для продвижения собственной кандидатуры. После подготовки обвинительного заключения Трамп в напряженной обстановке, в сопровождении своих сторонников и противников, а также армии средств массовой информации, был формально задержан и предстал перед судом.



Экс-президент категорически отверг все обвинения, заявив: "Я невиновен". После слушаний в Нью-Йорке он отправился в поместье во Флориде, где выступил перед своими сторонниками. Заявления Трампа были доказательством того, что он не собирается легко сдаваться: "Я никогда не думал, что в Америке может произойти что-то подобное. Единственное преступление, которое я совершил, - это бесстрашно защищал нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить. Это дело было возбуждено только для того, чтобы помешать предстоящим выборам 2024 года, и его следует немедленно закрыть".



Подчеркнув, что экономика в стране рушится, инфляция вышла из-под контроля, а во внешней политике Китай, Россия, Иран и Северная Корея вместе сформировали угрожающую и деструктивную коалицию, Трамп добавил: "Если бы вы взяли пять худших президентов в истории США и сложили их, то они бы даже не приблизились к руинам Джо Байдена и его администрации в нашей стране".



Мы не ошибемся, если скажем, что американская политика готовится к большому шторму Трампа. А тем временем, когда грянет настоящая буря, будет конец года. Как известно, в 2024 году в США состоятся президентские выборы. В декабре этого года демократы и республиканцы начнут марафон праймериз для определения своих кандидатов в президенты.



Президент Джо Байден, оказывающийся в центре внимания в силу своих проблем со здоровьем и ухудшения памяти, намерен снова баллотироваться. С другой стороны, главным кандидатом-фаворитом республиканцев, несмотря ни на что, является Трамп. Последние опросы показывают, что республиканцы на праймериз могут прийти к финишу с Трампом. По мнению аналитиков, судебный процесс также положительно отразился на общественной поддержке Трампа.



Ожидается, что следующее слушание по делу Трампа состоится 4 декабря. К концу 2023 года американская политика, судя по всему, станет ареной "первого и последнего" в истории.



Автор: Хилал Каплан (Hilal Kaplan)