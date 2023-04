Германии осталось только молиться..., - Сеймур Херш снова разоблачает

Сеймур Херш: за время, прошедшее с публикации моего первого материала о "Северном потоке", Шольц стал коллаборантом (Часть первая)

Сеймур Херш: действия США и НАТО в отношении России находятся на грани глупости и безумия



США и НАТО действуют крайне глупо, цитирует Tichys Einblick журналиста-расследователя Сеймура Херша. Подрыв "Северных потоков", финансирование и обучение ВСУ, а также убежденность в том, что Украина вступит в НАТО, - это "безумные" идеи администрации Байдена, в опровержение которых американцы не хотят верить.



Херш не церемонится с правителями. Если войну Джорджа Буша в Ираке он считал крайне глупой затеей, то можно предположить, что организованный Байденом подрыв "Северного потока" он оценивает еще жестче. По мнению Херша, это была отчаянная попытка главы США удержать западноевропейских союзников в узде и принудить их к участию в затяжном конфликте с Россией.



Сеймур Херш родился 8 апреля 1937 года в Чикаго в семье евреев, эмигрировавших из Польши и Литвы. Вот уже более 50 лет он работает как репортер и журналист-расследователь. Сотрудничал со многими изданиями, в том числе New York Times, New Yorker и London Review of Books. Херш активно продолжает традиции оппозиционной журналистики, пытающейся через разоблачительные и сенсационные статьи расследовать дела о коррупции и грязные аферы правящих кругов. В разговоре с ним создается впечатление, что он действительно видит правительство насквозь.



Херш писал о резне в Ми Лае (Военное преступление, совершенное солдатами Армии США во время войны по Вьетнаме - Прим. ИноСМИ.), за что в 1970 году получил Пулитцеровскую премию, а позднее внес вклад в разоблачения вокруг Уотергейта и скандала с пытками в тюрьме Абу-Грейб. Некоторые его статьи, например, о применении Турцией химического оружия против боевиков "Ан-Нусры"* в Сирии, хотя и вызвали некоторые сомнения, но опровергнуты не были. В 2015 году он опубликовал свою точку зрения об убийстве Усамы бен Ладена, упрекнув в подобострастии средства массовой информации, которые не высказали ни малейшей критики в адрес Барака Обамы. Из официальной версии этой секретной операции Херш не верит ни одному слову.



В феврале этого года Херш после долгих расследований опубликовал материал о подрыве газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в районе острова Борнхольм, который, по сравнению с его прежними историями подобного масштаба, практически не вызвал ажиотажа, по крайней мере, в сервильной прессе США. Немецкие СМИ проявили большее любопытство. При этом ведущие немецкие политики - если считать таковыми членов коалиционного правительства и ХДС/ХСС - старались особо не реагировать на публикацию. Когда же фракция "Альтернативы для Германии" в бундестаге потребовала создания следственной комиссии, депутат от ХДС/ХСС Патрик Шнидер (Patrick Schnieder) заявил, что расследование этого происшествия не соответствует "общественным интересам".



Херш подчеркивает, что стандарты его журналистики не изменились со временем. Свою статью о "Северных потоках" он даже не стал предлагать New York Times или Washington Post. Это ничего бы не дало, так как эти газеты существуют, судя по всему, в другом мире, где факты, выявленные расследовательской журналистикой, не имеют никакого значения. Херш всегда работает с двумя расследователями, которые подвергают все факты тщательному анализу. Журналист на 86-м году жизни не утратил живости, и это относится и к ответам на вопросы, которые он редко когда дослушивает до конца во время интервью. При этом он не стесняется в выражениях, когда речь заходит о глупости, отсутствии чувства реальности, сумасшествии правящего класса, в особенности это касается администрации Байдена.



Tichys Einblick: Господин Херш, ваша первая статья о подрыве газопроводов "Северный поток" была опубликована на онлайн-платформе Substrack три месяца назад. В начале февраля вы также подробно описали, как США - с помощью Норвегии - подорвали шесть из восьми ниток газопроводов. Вы написали, что планирование этой диверсии началось в Вашингтоне еще в декабре 2021 года...



Сеймур Херш: Это не было планированием в узком понимании. Было дано задание незадолго до празднования нового 2021 года, предположительно под Рождество. Нужно было придумать нечто, чем мог бы воспользоваться президент - какую-то приманку или угрозу - чтобы убедить Путина не начинать спецоперацию на Украине.



- Было желание уговорить Путина сохранить статус-кво на Украине.



- Речь шла в первую очередь об угрозе. Думаю, что это правительство несильно в уговорах. Оно действует скорее по принципу "тот, кто не с нами, тот против нас". Идея была такова: заявить Путину, что американцы взорвут газопровод, если он пересечет границу Украины. Но по этому поводу мне нужно еще кое-что сказать. Не знаю, почему практически никто не обратил внимания на то, что российская армия насчитывала приблизительно 120 тысяч человек. То есть, я имею в виду не войска на линии фронта, а резерв. Когда вермахт в 1939 году напал на Польшу, в его рядах было 1,2 миллиона солдат. Поэтому если некоторые люди сегодня еще говорят, что Путин хотел захватить Киев, то им нужно сказать: это совсем не так. Это было невозможно сделать. В Киеве было как минимум 60 тысяч солдат. А так как Путин не взял Киев, то сейчас принято говорить, что ему это не удалось. Но я просто не могу себе представить, как он мог бы это сделать с таким небольшим количеством войск. Кроме того, нужно учитывать, что США и НАТО в последние годы вооружали ВСУ, благодаря чему они росли количественно и качественно, поэтому сейчас эта армия, как минимум, значительна.



- То есть вы не разделяете мнения, широко распространенного в начале спецоперации, что Путин нацелился на всю Украину и намеревался ее завоевать?



- В течение нескольких лет я слушал его речи. Было время, два или три года назад, когда он несколько утратил свою проницательность. Думаю, он чувствовал себя неважно. Но в последние два или полтора года он вновь стал выражать свои мысли довольно четко. Он владеет фактами и говорит прямо. И очевидно, что на Украине он действовал не в полную силу.



Думаю, верно то, о чем рассказал мне один из хорошо информированных друзей: Путин хочет установить "сюзеренитет" над Украиной: не физический, а политический контроль над территорией, прежде всего во внешней политике. Он не хочет поглощения Украины. Никому она в действительности не нужна, в том числе и НАТО - несмотря на то, что об этом думают все на Западе. Думаю, Путин согласится на мир, если Украина будет демилитаризована, что, конечно, для Киева абсолютно неприемлемо. В этом вся проблема.



Дело пойдет к тому, что Россия захочет распоряжаться властью в некоторых областях Украины. И тут Зеленский мог бы сделать какое-нибудь компромиссное предложение. Но в конечном итоге из этого ничего не получится, так как мы этого не хотим. В США только что одобрили выделение нового финансирования для Украины, в том числе и предоставление истребителей. Мы можем обучать украинских пилотов управлять F-16. Кстати, это довольно старые самолеты, которые русские смогут сбивать относительно легко. Но не рассказывайте ничего такого нашим газетчикам. То, что сейчас делают США и НАТО в отношении России, находится где-то на грани глупости и безумия.



- То есть, с вашей точки зрения, в НАТО Украину не примут. Однако генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что именно это произойдет после окончания боевых действий.



- Я в это просто не верю. Большая часть того, что говорит Столтенберг - лишь поток проклятий в адрес России. И этим он занимается уже давно. Он очень близок к Западу. Так было с его ранней юности, когда он еще ходил на демонстрации против войны во Вьетнаме. Я об этом писал, хотя многие не хотят в это верить.



Сеймур Херш: за время, прошедшее с публикации моего первого материала о "Северном потоке", Шольц стал коллаборантом (Часть вторая)

Сеймур Херш: у Байдена есть все шансы попасть в список самых глупых президентов США



Подрыв "Северных потоков" было безрассудным решением Байдена, который не только подставил "коллаборанта Шольца", но и обрек себя на большие проблемы, заявил журналист Сеймур Херш в интервью для Tichys Einblick. Подобную глупость можно сравнить только с решением Буша атаковать Багдад после терактов 11 сентября.



Tichys Einblick: Давайте вернемся к предыстории диверсии на "Северных потоках". По вашим словам, Байден сомневался в этой идее после начала конфликта на Украине и тянул с реализацией предложения ЦРУ. Байден решился на подрыв газопровода якобы тогда, когда в конце лета 2022 года стало ясно, что Киев не сможет победить. Но в чем тут логика? Чем мог помочь Байдену подрыв газопровода именно в тот момент?



Сеймур Херш: Прежде всего отмечу, что американское правительство никогда не признает, что несет ответственность за эту диверсию. И пресса в США этим очень довольна. Я сказал, что в сентябре 2022 года стало ясно, что патовая ситуация - наилучший вариант. То есть боевые действия на Украине могут продолжаться годами. Если Путин будет действовать более решительно, то, возможно, дело пойдет быстрее. Пока самые обученные войска до сих пор находятся в тылу. Но, скорее всего, конфликт на Украине закончится нескоро.



Я, конечно, понятия не имею, что творится в голове у Байдена. Но единственный аргумент, который, с моей точки зрения, имеет какой-то смысл - это то, что прошлым летом он был весьма озабочен вопросом, может ли он рассчитывать на поддержку Германии и Западной Европы. Соединенные Штаты уже потратили на Украину около 120 миллиардов долларов. Чтобы довести дело до конца, понадобится еще куча денег. Поверьте мне, общественное мнение в США еще три-четыре месяца назад, в основном, выступало за поддержку Киева. Но затем показатели соцопросов упали, потому что все больше людей стали задаваться вопросом: почему мы, собственно, тратим на это так много денег?



Германия и Западная Европа не обладают природными ресурсами, у них нет ни газа, ни нефти. С 60-х годов США жалуются на то, что Россия продает нефть и газ в Западную Европу. Там это всегда воспринимали как "инструментализацию". С американской точки зрения, русские использовали газ, чтобы снизить поддержку, оказываемую Европой НАТО и США. Мы считали, что газ - это оружие. Но благодаря этому газу Германия превратилась в огромный индустриальный комплекс. Когда в 2011 году был открыт "Северный поток - 1", там еще было столько дешевого топлива, что Германия могла часть его перепродавать, то есть заниматься тем, что в нефтяной отрасли называется "даунстримом". То есть процветал дополнительный бизнес, и Россия смотрела на это сквозь пальцы. В 2021 году должны были запустить и "Северный поток - 2". Правда, США принудили Олафа Шольца ввести санкции. Но газопровод был уже наполнен газом, его там было много, и он взорвался вместе с трубами.



- Как я понимаю из ваших ответов, это нападение могло быть направленно против России, но оно так же сильно ударило и по самой Европе.



- Видите ли, стоял сентябрь, зима была не за горами. Германия пыталась заранее заполнить газохранилища, что ей частично удалось. Но она пережила зиму благодаря сжиженному газу (СПГ), который можно было купить только по высоким ценам. Был, например, СПГ из Китая, который тот продавал из-за обусловленного коронавирусом спада промышленности у себя в стране. Помогла и умеренно теплая погода. И, конечно, европейские власти не скупились на финансовую помощь гражданам. Трудно себе представить, сколько евро перешло из одного кармана в другой. Сотни миллионов, думаю. То есть зиму удалось пережить, однако цены на энергию колоссально возросли. В некоторых частях Франции цена на электроэнергию увеличилась в пять раз, то же самое произошло во многих регионах Европы.



Что будет дальше? Когда осенью вновь похолодает, а цены на газ будут по-прежнему высокими, тогда возрастет общественное недовольство против человека, который развязал этот кризис, то есть против Джо Байдена. Я не знаю, что делает или делал Олаф Шольц. У меня нет возможности выяснить, знал он обо всем заранее или нет. Взорвав газопроводы, Байден как бы сказал европейцам: "Мне недостает вашей поддержки. Боюсь, что вы будете колебаться, когда дело дойдет до патовой ситуации с Россией". Это был его способ сказать: "Мне нужно больше денег от партнеров по НАТО, возможно, даже больше войск, в особенности от Германии".



Когда-нибудь конфликт на Украине станет настолько непопулярной в США темой, что у Байдена больше не будет возможности финансировать Киев. А если еще и бума в экономике не случится, а вместо него будут инфляция, высокие процентные ставки, банкротства банков, тогда Байдену придется очень туго. То, что он сделал, было настолько же глупо, как и решение Буша и Чейни отреагировать на 11 сентября бомбардировкой Багдада. Никто не любил Саддама Хусейна, но он не имел никакого отношения к исламскому радикализму. После этого мы начали раздувать проблему в Сирии, где правил Башар Асад, еще один светский государственный деятель. Всему этому есть только одно объяснение: глупость.



У Байдена есть все шансы попасть в список самых глупых президентов США, находившихся у власти после Второй мировой войны. Взорвать трубопровод, по которому шло газоснабжение одного из союзников, в результате чего у канцлера Германии сегодня проблемы с поддержанием благосостояния и энергообеспечением его сограждан, - это безрассудство. Я не знаю, что будет потом с Шольцем. Я правда этого не знаю. Я поддерживаю контакт с людьми из бундестага, но там, судя по всему, ничего не движется вперед. Где отчет немецких следователей? Когда он будет опубликован? Через три тысячи лет?



- Одним из ключевых элементов, указанных в вашей первой статье, было посещение Шольцем Вашингтона 7 февраля, когда Байден каким-то образом сообщил ему об атаке на газопровод. Шольца также спрашивали о "Северном потоке", даже три раза, и все три раза он отвечал приблизительно одно и то же, а именно, что они собираются действовать вместе с США и при этом расставлять сильные акценты.



- Но это ничего не доказывает. Было бы хорошо, если бы после всех жестких заявлений Байдена, Шольц сказал: "Я поддерживаю президента США во всем, что он говорит, но подрыв газопроводов неприемлем". Но он ничего не сказал. Его главная проблема в том, что после моей первой статьи о "Северных потоках" Шольц стал коллаборантом. Он ничего не опроверг, не опротестовал, ничего не стал расследовать. Он мог хотя бы дать какой-то комментарий, что-то вроде: "Мы все это тщательно расследуем, это очень серьезное обвинение..." Но ничего такого не было.



Шольц, конечно, неглупый человек и имеет опыт работы в разных сферах. Но весь его второй визит в Вашингтон стал для меня какой-то загадкой. Думаю, он был очень унизительным для него. В США есть сеть недорогих отелей под названием Motel 6, где за 25-30 долларов вы можете получить номер - чистый, убранный и вполне подходящий для дальнобойщика. После визита Шольца я пошутил: "Надеюсь, что они забронировали ему номер не в Motel 6". Это визит был каким-то мутным делом: не было репортеров, пресс-конференции, даже никакого коммюнике, которое обычно публикуют после официальной встречи. Все это очень необычно. Визитов такого рода не было с конца Второй мировой войны, когда Трумэн и Сталин встретились на конференции в Потсдаме.



Сеймур Херш: за время, прошедшее с публикации моего первого материала о "Северном потоке", Шольц стал коллаборантом (Часть третья)

Сеймур Херш: правительству Германии остается молиться, чтобы и следующая зима была мягкой



Диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, заявил журналист Сеймур Херш в интервью для Tichys Einblick. Правительству ФРГ нужно молиться, чтобы и следующей зимой страну не настигли зимние морозы. Оно не сможет снова выделить субсидии для поддержки граждан.



Tichys Einblick: Вскоре после публикации вашей статьи один ветеран ВВС США из Флориды на основе открытых полетных данных пришел к выводу, что над Борнхольмом действительно можно было обнаружить следы пролета Boeing Р-8. Такой самолет фигурирует и в вашей статье: там написано, что он сбросил сонарный буй и таким образом вызвал взрывы на газопроводах. Эксперт в области воздушного сообщения Манки Уэркс (Monkey Werx) говорит, что это был не норвежский, а американский самолет. Он был дозаправлен в воздухе прибывшим из Германии самолетом-заправщиком. Может, это тот самый отсутствующий фрагмент паззла в вашей статье?



Сеймур Херш: Позвольте мне сказать по этому поводу лишь одно: когда Байден недавно посетил Киев, чтобы встретиться с Зеленским, то можно было даже в New York Times или в Washington Post прочитать, что, когда борт номер один вошел в польское воздушное пространство, транспондер был отключен. Это - сигнальный передатчик, который должен работать постоянно и сообщать всем находящимся в округе самолетам, все равно, ночью ли, в дождь или в плохую погоду,: "Я здесь, не врежьтесь в меня". Но борт номер один смог отключиться. То же самое сделал бы и самолет, выполнявший задание ЦРУ и сбросивший сонарный буй рядом с Борнхольмом.



Был ли это норвежский самолет или американский, вообще неважно. Два года назад Boeing поставил в Норвегию с большой помпой первые самолеты Р-8, инструкторы из США обучили норвежцев управлять ими. Кроме того, американские Р-8 усиленно патрулируют воздушное пространство Норвегии. Тот самолет совершенно точно прибыл из Осло. Скорее всего, за его штурвалом сидел американец. Потому что в таких делах не полагаются на посторонних. Но какой самолет там летал - норвежский или американский - не суть важно.



- Самое интересное, что рассказ ветерана ВВС можно рассматривать как независимое подтверждение вашей версии.



- Да, но все еще проще: транспондер был отключен, поэтому видеть самолет было нельзя. Кстати, сонарный буй, который там сбросили, не был каким-то высокотехнологичным прибором, а совершенно простым, какой можно купить в любом магазине. Они не хотели оставлять следов чего-то "экзотического". Была использована взрывчатка С-4, мощное пластиковое взрывчатое вещество, но нужно знать, как его подрывать. А в данном случае сделать это было совсем не просто. Сонарные буи используют по всему миру под водой, потому что они дают низкочастотные сигналы. Им нужно время, но цели они достигают. Это - обыкновенный постукивающий сигнал, как от пианино или маленького барабана.



- Как отреагировали авторитетные американские СМИ на ваши разоблачения?



- Американская пресса находится в ужасающем состоянии. Тезис, что США могут нести ответственность за подрыв газопроводов, тут не разделяет абсолютно никто. Ни одна газета не упомянет его даже в виде одного из возможных вариантов. Но если исключить Россию и Украину как главных фигурантов дела, то остаются только два подозреваемых: Германия и Соединенные Штаты. В США мы, к сожалению, не в том положении, чтобы открыто такое обсуждать.



Сейчас крупные издания и информагентства боятся, прежде всего, переизбрания Трампа. Его обвиняют в подделке документов в деле, в котором фигурирует какая-то женщина, возможно, проститутка - я понятия не имею, кем она была - или светская дама, с которой у Трампа какое-то время была интрижка. Мне трудно сказать, сколько глав государств и правительств мужского пола во всем мире время от времени отрываются подобным образом. Их число огромно. Но если Трамп выиграет это дело и выйдет сухим из воды, то вполне возможна повторная дуэль между ним и Байденом.



- Верно ли, что сейчас некоторые правительства больше верят вашему расследованию, чем официальным заявлениям?



- Как минимум, есть люди в некоторых правительствах, считающие, что изложенные мною детали заслуживают внимания.



- Какой вам видится роль Германии во всем этом деле? Она - просто жертва и пострадавшая?



- Что вам сказать по этому поводу? За прошедшие годы у меня было много контактов с людьми из немецких спецслужб. Германия - хороший союзник с невероятно высоким уровнем образования, с целым рядом крупных университетов в стране. Это хорошо образованное общество, которое упорно работает, очень компетентно и умеет хорошо отдыхать. Я проводил много времени в Берлине, когда Штефан Ауст (Stefan Aust) был главредом Der Spiegel. Но с тех пор журнал сильно изменился. Однажды я встретился с одним сотрудником спецслужб в Берлине. В тот момент один из моих сыновей был на Ближнем Востоке. Он прилетел в Германию. Мы втроем хотели сходить в какой-нибудь ресторан. Знаете, куда он нас повел? В американский стейк-хаус в восточной части города, в котором он бывал, и где продавали пиво из Бруклина, которое он любил. Такое возможно только в Берлине.



- Но знаете, что самое забавное в немецкой политике? Сегодня есть левые и "зеленые", которые связаны с конфликтом на Украине гораздо более тесно, чем некоторые правые.



- "Зеленые" больше не относятся к левым. Они умудрились принять участие во многих конфликтах и войнах, насколько я вижу. Ваша партийная система очень сильно изменилась за последние 10-15 лет.



- Но вы, кроме того, сказали, что у Германии есть проблемы.



- У Германии сегодня огромные проблемы, потому что она больше не получает газ в том же объеме, что и раньше. Не думаю, что правительство сможет еще раз оплатить субсидии в том же размере. Ему остается молиться, чтобы и следующая зима была мягкой.



- Благодарю вас за беседу.



Автор: Маттиас Николайдис (Matthias Nikolaidis) Источник - ИноСМИ

