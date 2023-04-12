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    Узбекистан   | 
Мирзиеев лично протестировал первый турецкий электромобиль Togg - подарок от Эрдогана
12:20 13.04.2023

Президенту Узбекистана вручили ключи первого турецкого электромобиля Togg

Шавкату Мирзиееву представили первый турецкий электромобиль Togg и от имени главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вручили ключи. Президент Узбекистана лично опробовал электромобиль и проехал по улицам Ташкента.



Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву 12 апреля был представлен первый национальный электромобиль Турции под брендом Togg, сообщила пресс-служба главы государства.

От имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ключи от машины главе Узбекистана вручил министр промышленности и технологий этой страны Мустафа Варанк.

Шавкат Мирзиеев сел за руль и лично опробовал электромобиль, добавили в пресс-службе. На опубликованном видео видно, что президент проезжает по площади Мустакиллик, затем в сопровождении другой машины выезжает на улицу Ташкента.

В начале апреля Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X синего цвета. В беседе главы Турции с журналистами стало известно, что такой же электромобиль красного цвета отправлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. "[Машина] также отправится Шавкату Мирзиееву, президенту Узбекистана", - отметил тогда глава Турции.

Источник - Газета.uz
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