Мирзиеев лично протестировал первый турецкий электромобиль Togg - подарок от Эрдогана

12:20 13.04.2023

Президенту Узбекистана вручили ключи первого турецкого электромобиля Togg



Шавкату Мирзиееву представили первый турецкий электромобиль Togg и от имени главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вручили ключи. Президент Узбекистана лично опробовал электромобиль и проехал по улицам Ташкента.



