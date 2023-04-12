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О "бастующих" в Казахстане нефтяниках, - Данияр Ашимбаев
19:03 13.04.2023

О "бастующих нефтяниках"
Данияр Ашимбаев: Хотелось бы уточнить, что речь идет, во-первых, не о бастующих, поскольку забастовка - это из другой серии, а во-вторых, не о нефтяниках, а о работниках сервисной компании, которая проиграла тендер

Данияр Ашимбаев, 11 апреля

На лентах много сообщений про "бастующих нефтяниках" из Жанаозена, которые приехали в Астану.
Хотелось бы уточнить, что речь идет, во-первых, не о бастующих, поскольку забастовка - это из другой серии, а во-вторых, не о нефтяниках, а о работниках сервисной компании, которая проиграла тендер. И указанные протестующие, которые, как сообщил КМГ, ранее протестовали за другую компанию и по поводу другого тендера, теперь требуют их срочно трудоустроить в "Озенмунайгаз".
Ранее, как известно, жители одного из сел Мангистау требовали их устроить на работу туда же несмотря на ранее согласованные квоты.
Работа в "ОМГ" становится своего рода маленькой национальной идеей. В Мангистау одно из самых популярных преступлений - мошенничество с обещанием трудоустройства туда же. Причем, речь идет о миллионных суммах, которые желающие попасть в штат платят аферистам.
Нужно понимать, что когда говорят о "протестующих нефтяниках Жанаозена" нужно понимать, что о самих нефтяниках речь идет крайне редко. В основном "бузят" сотрудники сервисных компаний, у которых истек контракт или проигран тендер (что, мягко говоря, позволяет сделать вывод о том, что за "протестами" стоят хозяева проигравшей компании). Добавим сюда безработных, но не только местных, но и приезжих. А Мангистау, как известно, единственная в Казахстане область, имеющая положительное сальдо миграции (кроме мегаполисов).
Заметим, что в других нефтяных компаниях региона такие проблемы бывают очень редки. Почему? Ответ прост: ОМГ на 100% государственная компания и претензии автоматически идут не на частника, а на акимат и правительство, достаточно запуганные прошлыми беспорядками.
Что дает трудоустройство в ОМГ? Ведь в сервисных компаниях сопоставимые условия труда, а в местной коммунальной сфере, где множество вакансий, финансовые условия регулярно улучшаются, чтобы сделать их привлекательными. Ответ также прост: работа в ОМГ - стабильный доход, позволяющий существенно нарастить уровень потребительного кредитования, которые слабо привязано к товарам первой необходимости. Кроме того, коллективы ОМГ связывают тесные отношения с местными неформальными группами, в частности, с религиозными радикалами, заинтересованными в финансовых пожертвованиях от работников и наличии рычагов влияния на местные и центральные органы.
Если вспомним события 2011 и 2022 гг., то нужно обратить внимание на организованность и, главное, встроенность "беспорядков" в столичные сценарии.
Поэтому, хотелось бы, что восприятие т.н. "протестов нефтяников" было критичным, а не эмоциональным.

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681401780


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