Новые незаконные методы призыва в армию в Таджикистане, - Мазхаб Джумъа

19:08 13.04.2023 Мазхаб Джумъа, Asia-Plus



От взятия в заложники до "охоты" в аэропорту.



В Таджикистане с 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу, который продлится до 31 мая. На службу будут призываться молодые люди от 18 до 27 лет. Количество людей такой возрастной группы в Таджикистане более 200 тысяч человек. По неофициальным данным, в каждой призывной кампании в армию набирается 6-7 тысяч человек, но и этот план выполняется с трудом.



Для привлечения большего количества молодежи к военной службе власти раздают льготы: выделяют земельные участки; выдают водительские права; семейным предлагают служить по месту жительства; обещают помогать материально их семьям во время службы; освобождают от оплаты учебы в университете студентов, которые согласятся прервать учебу и на год отправиться в армию.



При этом проблема набора, видимо, никак не решается, иначе зачем нужны были бы новые, незаконные методы призыва?



Разве облава не похищение человека?

Самый популярный способ нелегальной вербовки молодежи в армию – облава или "охота на призывников". Охота на призывников - это когда сотрудники военкоматов (сейчас в эту кампанию вовлекаются и сотрудники других органов власти) находят молодых людей призывного возраста где угодно (дома, на улице, на рынке и т. д.) и насильно увозят в армию.



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С началом каждой призывной кампании в СМИ и социальных сетях Таджикистана публикуются видео насильственного задержания и привлечения молодых людей на военную службу, которые пользователи называют "облавой".



Правозащитники считают, что это противоречит закону, однако каждый год власти отрицают случаи облавы и заявляют, что если молодые люди после получения повестки не являются в военкомат, то милиция имеет право принудительно их привести.



Но, похоже, что облава не смогла решить проблему привлечения молодежи в армию, поэтому власти начинают использовать новые методы призыва на военную службу.



Взятие в "заложники" родителей

В прошлом году, за день до окончания официальной призывной кампании, родители некоторых призывников в городах и районах Согдийской области пожаловались, что власти взяли их "в заложники" и потребовали от них вернуть своих детей, которые находятся за границей.



Один из жителей города Исфара в беседе с "Азия-Плюс" заявил, что власти принудительно удерживают их в здании военкомата или отдела внутренних дел до возвращения сыновей или предъвления копии билета на самолет. Представители властей сказали им, что если их сыновья не вернутся, в отношении них примут законные меры.

Подобный инцидент в прошлом году также произошел в городе Пенджикент - родители нескольких призывников сообщили, что власти города задержали на несколько дней жителей, чьи сыновья работают в России за то, что они помогли им "сбежать" от призыва.



Говорилось, что в течение недели около 15 человек из разных мест города, в основном отцы юношей призывного возраста, были задержаны и заключены в отделение милиции Пенджикента. Им сказали позвонить своим детям в Россию и сообщить о задержании, а также заставить вернуться и служить в армии.



Ответственные за военный призыв чиновники отрицали эти случаи, заявив, что согласно требованиям закона, они приглашают родителей, чтобы вручить им повестку на детей.



Фото с sugd.tj



Отключение электроэнергии и закрытие мечетей

В прошлом году жители махалли Дилбари джамоата Мехнатобод района Кушониен Хатлонской области также жаловались на то, что власти потребовали от них вернуть своих детей из- за границы и отправить в армию. Они перерезали электрические провода в нескольких домах и заперли двери мечетей.



Глава джамоата Хошим Чиллаев пожаловался, что за отказ молодежи от службы, двери трех мечетей в районе были закрыты на две недели.



Закрытие мечети и порча линии электропередачи произошло и в Согдийской области уже в этом году. Так, жители одной махаллы города Исфара сообщили "Азия-Плюс", что за отказ служить двух молодых людей, им полностью отключили электричество.



И на этот раз власти отвергли все претензии.



С трапа самолета - прямо в армию

Другой формой привлечения является задержание молодых людей во время их поездки или возвращения из-за рубежа, особенно из России. Это вынуждает молодых людей либо уезжать раньше начала призывной кампании, либо, если не успели, прятаться в домах своих родственников.



09:50 12 апреля

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В 2021 году близкие родственники 20-летнего жителя города Турсунзаде пожаловались, что его задержали прямо у трапа самолета в аэропорту Куляба и увезли в армию. Родители парня говорили, что молодой человек 2 года находился в России на заработках, но 9 декабря экстренно прилетел на родину после того, как узнал о болезни бабушки.



Спустя сутки молодой человек позвонил сам и сообщил, что находится в военкомате города Бохтар и скоро его отправят в одну из военных частей Турсунзаде.



Курбон Сафаров, заместитель директора международного аэропорта Куляба, подтвердил "Азия-Плюс" такие случаи, сообщив, что "до окончания призыва несколько людей в гражданской форме стояли у входа в аэропорту".



В этом году мы узнали еще про один способ "призыва". Источник в одном из аэропортов страны сообщил "Азия-Плюс", что ответственные лица призывной кампании некоторых городов и районов обратились к ним с официальным письмом - не пропускать призывников через госграницу, то есть не допускать к рейсу.



К письму был приложен поименный список призывников...



"Облава в университетах"

В прошлом году, после внесения поправок в закон о воинской обязанности, согласно которым студенты, магистранты и аспиранты также привлекаются к службе, несколько человек сделали видеоролик около Института изобразительных искусств и дизайна в Душанбе, в котором рассказали, что во время занятий неизвестные лица вывели и посадили несколько студентов в автомобиль без госномера. А после увезли в неизвестном направлении.



На видео один из преподавателей рассказывает, что их, вероятно, забрали в армию. По его словам, за последние дни это был уже второй случай.



Кадры видеороликов, опубликованных в соцсетях с пометкой "облава"

Фото: коллаж Asia-Plus

Видео с принуждением студентов Медколледжа Яванского района сесть в автобус и то, как этому препятствовали студентки-девушки, стало одним из самых скандальных инцидентов прошлого года.



В распространенном видео видно, что после госэкзамена незнакомые люди хотят принудительно отправить студентов в армию, на что реагируют студентки, закидывая автобус камнями.



Как утверждается в видео, молодых людей пригласили на госэкзамен, но сотрудники силовых структур окружили колледж и попытались забрать их в армию.



Замдиректора медколледжа Зулфия Хасанова подтвердила этот инцидент, но заявила, что они собрали студентов для ознакомления с письмом министра образования об организации досрочных экзаменов для тех, кто хочет добровольно пойти в армию.



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Также родственники других призывников – студентов Худжандского госуниверситета – в 2021 году рассказывали о внезапном отчислении и привлечении их детей в армию.



К слову, в весеннем призыве прошлого года Министерство образования и науки разрешило выпускникам институтов и вузов досрочно сдать выпускной экзамен и пойти в армию.



В пресс-центре Минобрнауки "Азия-Плюс" сообщили, что такое решение было принято по просьбе самих выпускников: некоторые студенты 4 и 5 курсов обратились в военкоматы по месту жительства с просьбой служить в армии.



Так, по официальной информации, в 2022 году более 2,3 тысячи таджикских студентов пошли добровольцами на военную службу.

В этом году некоторые студенты пожаловались "Азия-Плюс", что не они, а преподавтели просят их подготовиться к возможной преждевременной сдаче госэкзаменов и защите дипломных работ. Они обеспокоены, что это связано с призывом.



Судьбоносная тюбетейка

Еще один и несколько странный способ призыва в армию в этом году – жеребьевка, в которой участвуют родители потенциальных призывников. В тюбетейку складываются бумажки.



Если вы вытянули бумажку с "+" ваш сын должен пойти служить, а если "-" - в этом году он свободен.



Такая жеребьевка, как удалось узнать "Азия-Плюс", в частности, проводилась в Вахшском районе и ряде городов и районов Согдийской области. Источник - asiaplustj.info

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