В Узбекистане могут арестовать на 15 суток за приставания к девушкам на улице. А как в Таджикистане?

19:26 13.04.2023

Ширин Рахманова, Asia-Plus



Пока что домогательства в таджикском законодательстве находятся где-то между "мелким хулиганством" и "развратными действиями".



В Узбекистане теперь можно получить 15 суток ареста за приставания к девушкам на улицах, сообщает Podrobno.uz.



Как сообщается, президент соседней страны Шавкат Мирзиеев подписал закон, согласно которому Кодекс об административной ответственности был дополнен статьей "Сексуальное домогательство".



Сексуальное домогательство - это совершение в отношении лица однократного грубого или неоднократных, нежелательных для него и унижающих его честь и достоинство действий сексуального характера. Эти действия могут выражаться в описании внешнего вида или телосложения, жестикуляции, прикосновении, имеющих сексуальную склонность.

Это правонарушение влечет наложение штрафа от 2 до 5 базовых расчетных величин (от 600 тысяч до 1,5 миллиона сумов - от $52 до $131) или административный арест до 5 суток.



Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения первого административного взыскания, влекут наложение штрафа от 5 до 7 базовых расчетных величин (от 1,5 миллиона сумов до 2,1 миллиона сумов) (от $131 до $175) или административный арест до 15 суток.



А как за это наказывают в Таджикистане?

В Таджикистане эта проблема не менее актуальна. В сентябре 2018 года мэр Душанбе Рустам Эмомали дал указание создать при УВД города рабочую группу, которая бы рассматривала каждую жалобу или обращение от женщин в связи со случаями непристойного поведения мужчин в их отношении.



Толчком к этому послужили обращения активисток к руководству города Душанбе.



Девушки в Душанбе

фото из открытых истчоников

После этого несколько мужчин были оштрафованы и привлечены к другим административным наказаниям в виде краткосрочных арестов, уборки улиц и помещений.



В 2020 году в Душанбе мужчина впервые был оштрафован за домогательство к женщине. 30-летний Косим Оев подъехал к девушке на машине, начал приставать и даже предложил 100 долларов за интимные услуги. В ответ женщина бросила в сторону машины бутылку из-под "Кока-Колы", после чего мужчина обматерил ее. Правда, Оеву тогда приписали "мелкое хулиганство" (статья 460 КоАПП) и оштрафовали на 406 сомони.



Последний подобный инцидент произошел буквально на днях. За издевательство и унижение достоинства девушки был задержан 19-летний уроженец Восейского района, временно проживающий в Душанбе. О его непристойном поведении девушка сообщила в соцсетях и опубликовала видео, попросив милицию принять меры. Однако какое именно наказание ждет парня за домогательство, неизвестно. Столичное УМВД сообщило только то, что в отношении него подготовлены необходимые материалы и направлены в суд для принятия соответствующих правовых мер.



Что касается именно ареста, в прошлом году также в Душанбе за приставание к женщинам задержаны и привлечены к административной ответственности двое мужчин. В марте в социальных сетях было выложено видео, на котором двое мужчин оскорбляют и унижают двух сестер – жительниц города. Решением суда тогда Шуджо Чилаев был арестован на 7 суток, а Хусрав Исмонов – на 5 суток.



Все это при том, что в 2019 году дополнительную статью о домогательствах было предложено включить не просто в список административных нарушений, а в Уголовный кодекс. Инициатива исходила от Комитета по делам женщин и семьи. Сотрудники Генпрокуратуры и Верховного суда эту инициативу тогда поддержали, а вот юрист Навруз Одинаев выступил против. Свое мнение он объяснил тем, что это может привести к росту случаев шантажа со стороны женщин и коррупции в правоохранительных органах.



Собственно, такое понятие, как "сексуальное домогательство" в УК РТ так и не появилось.



В главе 18 "Преступления против половой свободы или половой неприкосновенности" описываются такие преступления, как изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера и развратные действия. Отдельно отмечаются такие преступления в отношении несовершеннолетних.



В качестве наказания используются штраф и заключение в тюрьме, которое может доходить и до 25 лет лишения свободы.



Пока что домогательства в таджикском законодательстве находятся где-то между "мелким хулиганством" и "развратными действиями".