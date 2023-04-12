Самарканд. Страны-соседи Афганистана высказались за участие в новых проектах на его территории

19:29 13.04.2023

На министерской встрече стран-соседей Афганистана - Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана - стороны проявили готовность участвовать в инфраструктурных и социально-экономических проектах в этом государстве. На встрече также выступил глава МИД Афганистана.



В Самарканде 13 апреля состоялась четвертая министерская встреча стран-соседей Афганистана, в которой приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.



На встречу также прибыл министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки и представители движения "Талибан", которые приняли участие в мероприятии, сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря МИД Афганистана Хафиз Зия Ахмад.



Мероприятие прошло под председательством узбекской стороны.



"Мы, ближайшие соседи Афганистана, как никто другой заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации в стране. Более того, хотим мы того или нет, на наши плечи сегодня легло основное бремя ответственности за возрождение афганской экономики, оказание афганскому народу гуманитарной помощи", - сказал и. о. министра иностранных дел Узбекистан Бахтиер Саидов, открывая конференцию.



По его словам, мировое сообщество не должно ограничиваться оказанием афганскому народу только гуманитарной помощи - необходимо продвигать в стране экономические и инфраструктурные проекты, которые станут основой мирного будущего страны.



афганистан, амир хан муттаки



Фото: пресс-служба МИДа



И. о. министра отметил, что формат консультаций стран-соседей Афганистана востребован и "способствует выработке совместных подходов и действий в отношении текущей ситуации в этой стране".



"Ситуация в Афганистане остается сложной. Глубоко убеждены, что в обозримом будущем афганский вопрос будет все так же оставаться одним из ключевых факторов региональной и глобальной безопасности, затрагивая интересы многих государств, прежде всего сопредельных стран", - сказал Бахтиер Саидов.



Он подчеркнул, что мировое сообщество ожидает от новых властей в Кабуле выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего создание инклюзивного правительства, соблюдение прав женщин и национальных меньшинств и разрыв связей с террористическими группировками.



Бахтиер Саидов также отметил, что ситуация в Афганистане в обозримом будущем будет оставаться одним из ключевых факторов региональной и глобальной безопасности.



Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в своем выступлении отметил, что самаркандская встреча "демонстрирует нашу совместную приверженность стабильности, безопасности и экономическому процветанию нашего региона".



афганистан, амир хан муттаки



Фото: twitter.com/HafizZiaAhmad1



"Это указывает на то, что у нас есть общее будущее, и мы должны объединить наши усилия, чтобы в полной мере использовать возможности, связанные со стабильностью и безопасностью, и ответственно реагировать на общие угрозы. Афганистан готов к тесному и скоординированному взаимодействию с регионом", - заявил он.



Он добавил, что "Талибан" надеется, что страны региона приложат совместные усилия для создания условий стабильности и экономического процветания в Афганистане, с тем чтобы это могло помочь Афганистану играть конструктивную роль.



"Мы также готовы выполнять свои обязательства как ответственное правительство. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим превратить Афганистан в арену негативных столкновений и нелегитимного соперничества", - сказал Амир Хан Муттаки.



По его словам, спустя почти два года после создания нынешнего правительства "не произошло ни одного серьезного инцидента в области безопасности, корни которого уходят в Афганистан".



Государства региона, отметил он, должны сохранять бдительность, чтобы их политика в отношении Афганистана не стала жертвой негативной пропаганды и махинаций противоборствующих держав.



"Скорее, Афганистан следует рассматривать через призму региональной безопасности, стабильности и экономических связей. Позитивное и решительное региональное сотрудничество в политической сфере, безопасности и экономике может оказаться полезным для обеспечения интересов как Афганистана, так и всего региона", - подчеркнул Амир Хан Муттаки.



В ходе форума стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, вопросы выполнения нынешними властями этой страны ключевых требований мирового сообщества - создания инклюзивного правительства, обеспечения доступа афганских женщин к работе и получению образования, соблюдения прав национальных меньшинств.



Подчеркнута необходимость выработки механизма совместных действий, нацеленных на оказание афганскому народу гуманитарной помощи и восстановление национальной экономики страны.



Констатирована важность усиления мер стран-соседей Афганистана в вопросах борьбы с международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков.



Отмечена важность содействия раскрытию потенциала Афганистана как ключевого фактора региональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.



В этом контексте стороны высказались за реализацию на территории Афганистана инфраструктурных и социально-экономических проектов с участием государств-соседей, которые будут способствовать не только созданию новых рабочих мест, но и более активной интеграции этой страны в региональные экономические процессы.