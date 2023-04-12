В Молдавии оппозиционного олигарха Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

19:35 13.04.2023

Руководителя молдавской оппозиционной партии приговорили к 15 годам тюрьмы

В Молдавии оппозиционного лидера Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы



В Молдавии оппозиционного лидера Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила главу оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюремного заключения, сообщила президент Молдавии Майя Санду.



По словам Санду, также было принято решение о конфискации имущества Шора.



Политик был признан виновным в краже миллиарда леев и должен вернуть 5,2 миллиарда леев (около 288 млн долларов), - сообщается на сайте Санду.



Дм.Ерусалимский