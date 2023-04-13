Черти жарят черта. СБУ разоблачила как русского агента упоротого бандер-олигарха и дьякона УПЦ Новинского

19:55 13.04.2023

Предавшего Россию олигарха настигла расплата на Украине

Игорь Шкапа. 13.04.2023



На Украине арестовано имущество бывшего гражданина РФ, олигарха Вадима Новинского, имевшего сан диякона в УПЦ, ранее выдававшего себя за защитника канонического православия.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщила пресс-служба СБУ.



На Украине арестовано имущество бывшего гражданина РФ, олигарха Вадима Новинского, имевшего сан диякона в...



"По материалам Службы безопасности арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива", – заявили в СБУ.



Отмечается, что общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 миллиардов гривен.



Утверждается, что в попытке избежать санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать свои объекты на несколько аффилированных коммерческих структур, для чего привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.



В итоге министерство юстиции отменило перерегистрацию.



В офисных помещениях предприятий и по местам работы и проживанию фигурантов дела проведены обыски.



"В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отмечают в СБУ.