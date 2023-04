Глава Минюста США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

22:34 13.04.2023

Ксения Максимова



Глава Минюста США Меррик Гарланд подтвердил арест подозреваемого в организации утечки в сеть секретных документов Пентагона, передает ТАСС.



"Сегодня Министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного выноса, сохранения и распространения засекреченной информации по национальной обороне", - сказал он.



До этого сообщалось, что сотрудники ФБР задержали подозреваемого.



Ранее газета The New York Times сообщила, что лидером группы, через которую секретные документы США попали в сеть, был 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра. По информации источника издания, под ником OG он возглавил группу на платформе Discord, в которой состояли 20-30 пользователей, и опубликовал там документы.



До этого газета The Washington Post писала, что документы мог "слить" молодой человек, якобы работавший на одной из американских военных баз, так как доступ к этим документам могли иметь только сотрудники, прошедшие тщательные проверки.