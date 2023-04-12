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Россия и соседи Афганистана призвали США отдать Кабулу деньги, - НГ
00:00 14.04.2023

На конференции по урегулированию ситуации в стране талибы не были прямо названы террористами
Геннадий Петров

Глава МИД КНР Цинь Ган и его российский коллега Сергей Лавров пообщались отдельно, обсудив Афганистан, и не только его.
В узбекском Самарканде прошла четвертая министерская конференция стран – соседей Афганистана, в которой принимали участие главы МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Ее участники призвали новые фактические афганские власти сформировать инклюзивное правительство, отменив все ограничения в отношении женщин и нацменьшинств, и призвали США снять санкции со страны. По данным МИД Ирана, в итоговом заявлении, принятом иранским, российским, китайским и пакистанским министрами, запрещенный в РФ "Талибан" в перечне террористических организаций, действующих в Афганистане, не упомянут – по крайней мере прямо.
Конференция в Самарканде проведена без участия Индии, как и прошлые подобные встречи. Более тесно вовлечь эту страну в дело урегулирования ситуации в Афганистане не первый год пытается РФ. Но против создания предложенного Москвой так называемого пятистороннего формата (Индия, Китай, Пакистан, Россия, Иран) выступают пакистанские власти. Не удалось их уговорить и на этот раз. О том, что позиция Исламабада осталась неизменной, еще 3 апреля журналистам сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В рамках конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МИД КНР Цинь Ган, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Аблоллахиан и госминистр по иностранным делам Пакистана Раббани Кхар провели переговоры. Они шли за закрытыми дверями. Были и двусторонние переговоры в том числе Лаврова с Цинь Ганом. Формат мероприятия не предполагал подписания каких-либо документов, кроме совместного заявления. По нему, а также по тому, что впоследствии сообщалось участниками переговоров и главами МИДов, можно судить о характере дискуссии в Самарканде.

Судя по опубликованному российским внешнеполитическим ведомством сообщению для СМИ, участниками переговоров "была акцентирована ответственность США и их союзников по НАТО за результаты своей плачевной 20-летней афганской военной кампании, которая привела к текущему удручающему положению дел". Именно Запад должен, по мысли участников самаркандской встречи, нести основное бремя восстановления Афганистана.

Все четыре страны высказались за скорейшее разблокирование афганских активов. Это в первую очередь средства Центробанка (порядка 7 млрд долл.), замороженные в США после того, как талибы заняли Кабул. Споры о том, что делать с ними – оставить ли их в распоряжении свергнутого правительства Ашрафа Гани, контролирующего ныне лишь место Афганистана в ООН или найти иное применение, – продолжались на Западе долго. В феврале 2022 года Джозеф Байден постарался поставить в них точку, создав Афганский фонд. Туда поступили 3,5 млрд долл. из средств афганского Центробанка, и их предполагалось использовать для гуманитарной помощи населению страны. Однако переговоры с талибами на этот счет были прерваны летом 2022 года, после того как в результате операции ЦРУ в Кабуле был убит лидер запрещенной в РФ "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири. С тех пор активы Центробанка так и остаются под контролем США.

На момент подписания номера на сайте российского МИДа не опубликован текст принятого по итогам конференции заявления. Его процитировали иранское государственное агентство Irna и внешнеполитическое ведомство Ирана. По этим цитатам в заявлении перечислены некоторые террористические организации, действующие в Афганистане. Как указано в Telegram-канале МИД Ирана (перевод ТАСС): "Все террористические группировки, базирующиеся в Афганистане, включая ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ. – "НГ"), "Аль-Каиду", Исламское движение Восточного Туркестана (запрещено в РФ. – "НГ"), "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан". – "НГ"), Освободительную армию Белуджистана, Джейш аль-Адль и другие, представляют серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности". Таким образом, в перечне террористических организаций упомянуто действующее в Пакистане ответвление "Талибана", но не сам "Талибан" – если, конечно, он не подразумевается под словом "другие".

Источник - НГ
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