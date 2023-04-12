ЕАБР: мир стоит на пороге глобальной рецессии, что ждет Центральную Азию?

00:04 14.04.2023

Евразийский банк развития выпустил апрельский макроэкономический обзор: по данным экономистов, в США и ЕС нарастает банковский и производственный кризис, отголоски которого могут отразиться на экономике Центральной Азии. Ia-centr.ru публикует тезисы обзора, касающиеся глобальных трендов и развития стран - участниц ЕАБР в Центральной Азии.



Мировые тренды: производство и IT-сектор Европы и США оказались в кризисе



В марте США, ЕС, Индия и Китай показали рост динамики деловой активности – однако восстановление происходит в основном по линии рынка услуг. Динамика развития промышленности, особенно в еврозоне, остается сдержанной – в перспективе такая ситуация может привести к перегреву рынка труда и росту инфляции. В марте ФРС (Федеральная резервная система – независимое государственное агентство США, выполняющее функции центрального банка. – Прим. Ia-centr.ru) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в очередной раз подняли процентные ставки, однако, по мнению аналитиков ЕАБР, "циклы повышения ставок очень скоро будут прекращены".



Для США и ЕС сохраняются высокие риски рецессии, так как давление центробанков на финансовый сектор ведет к подорожанию кредитов. Ряд банков США (Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature Bank) уже объявили о банкротстве, а предприятия сокращают издержки. Бизнес урезает расходы на IT-сектор, который теперь рассматривается как непрофильный: за первые два месяца 2023 года только в США больше 118 тыс. специалистов отрасли были уволены, а IT-гиганты продолжают анонсировать будущие сокращения.



Снижение доступности ипотечных кредитов также ведет к падению спроса на недвижимость – притом строительный рынок дает около 17 % ВВП Соединенных Штатов. В этих условиях Вашингтон и Брюссель не смогут вернуться к низким показателям инфляции (1–2 %) – вероятно, долгосрочным трендом станет уровень 3–5 %.



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Мировые тенденции могут отразиться на Центральной Азии, создавая дополнительные инфляционные риски для региона. Кроме того, риск глобальной рецессии снизит спрос внешних игроков на экспорт центральноазиатских стран (включая сырье).



Казахстану грозит дефицит бюджета?



В январе – феврале 2023 года в Казахстане отмечался рост в большинстве секторов экономики – по оценкам ЕАБР, за год ВВП страны может прибавить 4,2 %. Наибольшие показатели за два месяца зафиксированы в обрабатывающей промышленности, особенно в машиностроении – 31,5 %.



Отмечается рост потребительского кредитования, активный импорт машин и оборудования. Наблюдается высокая инвестиционная динамика в добывающей промышленности, обрабатывающих отраслях, логистике и недвижимости. В целом это свидетельствует об усилении внутреннего спроса.



Внешнеторговый оборот страны в январе 2023 г. вырос на 15,7 % за счет роста импорта. Экспорт демонстрирует слабые показатели (0,4 %) – наблюдается падение поставок нефти, газа и металлургической продукции, которое Казахстан пытается компенсировать наращиванием экспорта товаров машиностроительной, химической и пищевой промышленности.



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Инфляция в Казахстане снижается: в феврале она составила 21,3 %, в марте – 18,1 %. Одновременно падает внешнее ценовое давление глобальных логистических цепочек. Аналитики ЕАБР прогнозируют снижение инфляции до 7,8 % к концу года.



Казахстан пока сохраняет профицит бюджета, однако его размер уменьшается: если в начале 2022 года профицит составлял 293,4 млрд тенге, то в январе – феврале 2023 года – 77,2 млрд тенге. Государственные расходы превалируют над доходами, в том числе за счет повышения зарплат работникам медицины и образования. В ближайшие месяцы в Казахстане можно ожидать дефицита бюджета.



Киргизия: пройдет ли эффект низкой базы?



ВВП республики в январе – феврале вырос до 6 % на фоне низких показателей предыдущего года. Ключевую роль для экономики сыграла положительная динамика в золоторудном секторе (28,8 %), высокие темпы роста показали промышленность (13,3 %), оптово-розничная торговля (11,5 %), гостиничный и ресторанный бизнес (22,6 %). Однако подорожание стоимости услуг гостиниц и ресторанов внесло значительный вклад в ускорение инфляции: в феврале цены выросли на 16,2 %.



По расчетам ЕАБР, инфляция к середине весны может замедлиться – однако также ожидается снижение общих темпов экономического роста. Так, инвестиции в добычу полезных ископаемых уже снизились на 15,7 %. Внутренние источники инвестирования сокращаются – средства привлекаются в основном по линии иностранных проектов.



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Наибольший объем вложений показали сектора телекоммуникаций и водоснабжения, а также обрабатывающее производство. Кроме того, внешнеторговый оборот Киргизии за январь вырос на 20,5 %, при этом значительный вклад составил рост импорта из Китая (на 23,5 %).



Таджикистан: постпандемийное восстановление продолжается



Темпы роста экономики страны постепенно замедляются, но положительная динамика пока сохраняется: за январь – февраль в Таджикистане отмечался рост промышленности (6,4 %), инвестиций (4,6 %) и розничной торговли (6,3 %). Несмотря на сокращение денежных переводов в республику, ЕАБР прогнозирует рост ВВП Таджикистана в 2023 году на уровне 6,5 %. Аналитики ЕАБР ожидают, что конкурентоспособность таджикистанской продукции также может повыситься.



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Одновременно растет профицит госбюджета: в январе он составил 1,3 млрд сомони, при этом бюджетные доходы выросли с 2,1 до 3,2 млрд сомони. Это позволяет Душанбе наращивать финансирование образования, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.



Торговый баланс страны постепенно выравнивается: импорт сократился на $75,3 млн и, вероятно, продолжит снижаться на фоне сокращения внешних транзакций. Отмечается рост инфляции (до 4,5 % в феврале), однако его пока сдерживает падение мировых цен на энергоносители. К концу марта курс сомони к доллару снизился на 7 % в сравнении с началом года, но национальная валюта постепенно стабилизируется.



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на официальном сайте Евразийского банка развития

https://eabr.org/upload/iblock/597/EDB_2023_Monthly-Macroreview_April.pdf