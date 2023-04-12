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Чем чревата для США защита Тайваня? - Ян Бурума
00:14 14.04.2023

Project Syndicate
США

Стоит ли защищать Тайвань?

Project Syndicate: от США потребовали гарантировать сохранение свободы Тайваня

Если Китай нападет на Тайвань, Вашингтон обязан его защищать - даже несмотря на угрозу опустошительной войны, уверен автор статьи в Project Syndicate. В доказательство у него много доводов морального порядка, но главное - геополитика и материальный интерес.

Ян Бурума (Ian Buruma)

Нью-Йорк - Никто, похоже, не знает, как отреагируют США, если Китай вдруг нападет на Тайвань. Десятилетиями американские лидеры делали все возможное, чтобы уклониться от этого вопроса. Однако в сентябре прошлого года президент Джо Байден, как казалось, покончил с вашингтонской политикой "стратегической двойственности", когда он заявил, что американские войска защитят этот остров в случае "беспрецедентной атаки". Впрочем, почти сразу после заявления Байдена официальные представители Белого дома дали задний ход, утверждая, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

Заключенный в 1960 году американо-японский договор о безопасности обязывает Америку вступить в войну, если на территорию Японии будет совершено нападение, но у США нет аналогичного договора с Тайванем. Если Китай решит напасть на остров, ему придется гадать, как отреагируют США. Политика стратегической двойственности призвана служить инструментом сдерживания, однако реальный вопрос в том, насколько ее теперь достаточно. Ведь Китай сейчас намного сильнее, чем в те времена, когда он пытался "освободить" Тайвань от националистов Чан Кайши, устроив обстрел островов Цзиньмэнь и Мацзу в ходе кризиса в Тайваньском проливе 1958 года. У США тогда, впрочем, был договор о взаимной обороне с Тайванем, а руководители американской армии требовали нанесения ядерного удара по материковому Китаю.

Сегодня Китай обладает крупнейшей по численности армией в мире, а также значительным ядерным арсеналом. Председатель КНР Си Цзиньпин знает, что США не могут рисковать ядерной войной, ведь именно поэтому Америка отказалась от прямой интервенции на Украину, и эти соображения придают ему храбрости. И действительно, если США не хотят сражаться с намного более слабой Россией, они определенно не пойдут воевать против Китая.

Политический сдвиг после президентских выборов 2024 года в США может подкрепить китайские надежды на силовой захват Тайваня. Республиканский президент - будь это бывший президент Дональд Трамп или его единомышленник - может предпочесть изоляцию США от конфликтов в далеких странах. И это очень весомая причина, чтобы дать прямо сейчас Тайваню твердые обязательства обеспечения безопасности.

Но действительно ли стоит защищать Тайвань, даже несмотря на угрозу опустошительной войны? Я считаю, что стоит. Нападение на Тайвань стало бы нападением еще и на Японию, и Южную Корею. Если Китаю будет позволено доминировать в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, он мертвой хваткой сожмет экономику обеих стран. А если Япония и Южная Корея потеряют веру в способность или готовность Америки защищать их безопасность, тогда им придется либо подчиниться китайскому господству, либо начать накапливать ядерное оружие, причем очень быстро. Оба варианта могут привести к катастрофическим последствиям.

Кроме того, существует вопрос стратегической важности Тайваня как производителя более 90% всех современных полупроводников в мире. Захват Китаем Тайваня и его индустрии производства чипов позволит склонить глобальный баланс сил в пользу Китая, что приведет к очень серьезным экономическим и стратегическим последствиям.

Ничто из этого не было бы серьезной проблемой, если бы Китай был либеральной демократией, или как минимум сравнительно открытым обществом. Увы, это не так, и это, наверное, самая важная причина защищать Тайвань.

Ирония в том, что, когда в 1950-е годы США были обязаны защищать Тайвань, этот остров управлялся репрессивным авторитарным режимом, а не был той демократической страной, какой он является сегодня. Однако в те времена американская поддержка Чан Кайши имела смысл: Китай Мао Цзэдуна был намного хуже. К счастью, хотя маоизм был популярен какое-то время среди революционеров (в основном в бедных постколониальных странах и в университетских кампусах на Западе), кровавая тактика Мао оказалась малопривлекательной на глобальном уровне.

А вот у нынешней китайской модели авторитет намного выше. В отличие от СССР, Коммунистическая партия Китая сумела опровергнуть либеральные ожидания, достигнув значительных экономических успехов и сохранив при этом ленинскую диктатуру. Ранее либералы считали, что рост среднего класса в сочетании со свободной рыночной экономики неизбежно приводит к демократии. Казалось, что преобразования в Южной Корее и на Тайване - переход от военных диктатур к либеральным демократиям - придают вес этому тезису. Однако теперь мы знаем, что капитализм может прекрасно процветать и при "социализме с китайской спецификой".

Успех Китая вдохновил многих авторитарных лидеров в развивающихся странах, где крупные китайские инвестиции в инфраструктуру укрепляют имидж китайского режима как более эффективного, мощного и надежного партнера, чем зачастую беспорядочные и склонные к вмешательству во внутренние дела западные демократии. Это опасная тенденция, особенно в период, когда либеральные демократии подвергаются атаке радикальных популистов изнутри. Победа Трампа в 2024 году может резко оживить диктаторов и авторитарных лидеров по всему миру, включая Си Цзиньпина.

Ядовитая форма культурной пропаганды уже давно подкрепляет правление "твердой руки" руки в Китае и ряде других стран Азии. Ее центральная идея, которую эффективно пропагандировал Ли Куан Ю (основатель Сингапура и его бывший премьер-министр в течение очень длительного времени), заключается в том, что "азиатские ценности" несовместимы с демократическим правлением. В конфуцианских обществах, согласно этой логике, индивидуальные интересы должны подчиняться коллективному интересу, повиновение властям священно, а общественный порядок важнее свободы.

Члены все более зажиточного среднего класса Китая часто подписываются под этими взглядами. Как часто утверждают в определенных кругах в Пекине и Шанхае, простые китайцы пока не готовы к демократическому правлению, они все еще нуждаются в твердой руке власти, удерживающей их в узде.

Именно поэтому важен Тайвань. Помимо националистического угара, правители Китая явно одержимы Тайванем, потому что само его существование разрушает фундамент авторитарной китайской модели. Тайваньская демократия может внушить китайскому народу "ошибочные" идеи, поэтому Китай желает сокрушить ее - как он уже поступил с Гонконгом. Байден неоднократно обещал защищать демократию от угрозы авторитаризма. Если это серьезное обещание, он обязан гарантировать, что Тайвань останется свободным.

Ян Бурума - автор многочисленных книг, в том числе "Убийство в Амстердаме: смерть Тео Ван Гога и пределы терпимости", "Нулевой год: история 1945 года", "Токийский роман: мемуары" и, совсем недавно, "Комплекс Черчилля: проклятие быть особенным. От Уинстона и Рузвельта до Трампа".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681420440


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