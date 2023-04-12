Идея БРИКС: зачем президент Бразилии отправился в Китай

00:18 14.04.2023

Эксперты объяснили, как визит отразится на двусторонних отношениях и формировании многополярного мира в целом



Юлия Немченко



Президента Бразилии Лулу да Силву во время визита в Китай 12–15 апреля сопровождает делегация из 240 предпринимателей. Программа предусматривает переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Ключевые темы - наращивание двустороннего взаимодействия и интеграционные процессы в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). Кроме того, Лула да Силва посетит в Шанхае штаб-квартиру Нового банка развития, созданного под эгидой объединения. Эксперты едины во мнении, что визит усилит интеграцию, а сама структура станет локомотивом единства позиций ее участников на внешнеполитической арене.



Мнение экспертов



Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов:



"После прихода бразильского президента Лулы да Силвы к власти стоит ожидать оживления контактов внутри БРИКС, в первую очередь по линии Бразилия - Китай. Как известно стороны недавно договорились о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты, что очень хорошо и что соответствует интересам России. Просматриваются серьезные перспективы в области увеличения Бразилией нефтедобычи для поставок сырой нефти и нефтепродуктов в КНР. Сложно охватить весь спектр переговоров, повестка обсуждения широкая. С 2010 года Китай - главный торговый экономический партнер Бразилии и второй инвестор в этом регионе. Между странами открываются хорошие перспективы, поскольку обе стороны придерживаются концепции построения многополюсного порядка.



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КНР поддерживает желание Бразилии стать постоянным членом СБ ООН, а Бразилия придерживается позиции одного Китая и невмешательства во внутренние дела. Этому отчасти поспособствовали США, которые "продуктивными" усилиями сблизили двух своих противников, тех, кого они таковыми считают - Россию и Китай. Им осталось теперь еще сильнее подтолкнуть Москву к Пекину, чтобы окончательно сесть в лужу".



Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский:



"Этот визит послужит расширению контактов между странами БРИКС и сближению позиций в целом. Китай - крупнейший торговый партнер Бразилии. Товарооборот между странами составляет примерно $150 млрд. И именно этот визит бразильского президента будет способствовать еще большему сближению позиций, в том числе на международной арене. Сейчас стоит отметить, что во внешней политике ситуация фактически обрисовалась: США и Евросоюз - это одна сторона, другая - БРИКС, ШОС, Россия и Китай. Происходит активная поляризация сил на мировой арене. Обострение ситуации вокруг Тайваня, частые визиты туда американских делегаций - все это не в пользу развития американо-китайских отношений. И на этом фоне говорить о каком-то улучшении не приходится. По крайней мере при нынешнем президенте США Джо Байдене этого точно не предвидится".



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Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов:



"В эти же дни в Китае с визитом будет находиться министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. С учетом ее критической позиции в отношении прав человека в Китае и взглядов на Тайвань ожидать теплого приема в Пекине не стоит. Она однозначно станет выступать за сохранение бизнеса с Германией, но в то же время будет говорить о повышении независимости ЕС от Китая. А высказав общую европейскую убежденность в том, что одностороннее изменение статус-кво в Тайваньском проливе и военное обострение были бы неприемлемы, услышит от китайской стороны соответствующий ответ".