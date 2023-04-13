Готовясь к войне, Китай меняет правила мобилизации, - Владимир Скосырев

00:21 14.04.2023

Лидер КНР потребовал ускорить перевооружение ВМС

Владимир Скосырев

13.04.2023



Си Цзиньпин сфотографировался с моряками Южной зоны боевого командования НОАК.

Учитывая рост геополитической напряженности, Пекин вносит поправки в оборонное законодательство. Новая глава в нормах набора в армию вступит в силу 1 мая. При этом призывать будут в первую очередь тех, кто раньше служил, а также выпускников вузов и колледжей. Как говорится в пояснении Центрального военного совета, который возглавляет генсек КПК Си Цзиньпин, в документах был учтен опыт других стран. Граждане, получившие повестки во время войны, должны явиться по указанному адресу, иначе они будут наказаны.



О необходимости корректировать законы и правила в военной сфере депутаты, представляющие вооруженные силы в постоянном комитете парламента и на сессии парламента, говорили еще в начале 2023 года.



Как пишет South China Morning Post, Пекин сталкивается с вызовами на трех фронтах: в Южно-Китайском море, на спорной границе с Индией и особенно в Тайваньском проливе.



Китай провел учения вокруг острова, причем тестировалась возможность его блокады. Таков был ответ на встречу в США президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.



Поскольку вероятность военного конфликта возросла, в новых правилах говорится, что военнообязанных, которые служили раньше, будут направлять в те же подразделения, где они служили, или им дадут те же должности.



Се Дань, эксперт по военному праву в Пекине, сказал, что поправки нужны, чтобы устранить недоработки в подзаконных актах и увеличить боеготовность. Ведь закон против сепаратизма дает возможность решить тайваньскую проблему немирными средствами. Новые установки направлены на то, чтобы более эффективно провести мобилизацию.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Китай изучил опыт мобилизации в России. Но в Китае совершенно иная ситуация. Там тоже армия призывная, но призывают не всех. Людей больше, чем необходимо для армии. Берут желающих. А их хватает. Жителям деревень, маленьких городов армия открывает путь к последующей карьере. По численности китайская армия самая большая в мире. Изменение правил набора связано не с тем, что Китай собрался воевать, а с тем, что население страны уменьшается. В 2022 году впервые оно уменьшилось. И людей призывного возраста, с 18 лет, стало меньше. А в добровольцы принимают до 49 лет. В последние 2–4 года стали принимать больше образованных людей. Таковы потребности современной войны.



Попытки комментаторов приплести сюда Тайвань несостоятельны. Если произойдет схватка, не количество солдат будет решающим фактором. Китайская армия и так по численности намного превосходит тайваньскую. Главным будут новые вооружения, количество самолетов, кораблей и качество подготовки персонала. Кстати, если речь идет о конфликте КНР–Тайвань, то в этом случае новые правила вряд ли применимы. Столкновения с Тайванем Пекин не будет называть войной. А если вмешаются американцы, то тогда это будет война".



Впрочем, эксперты предполагают, а Си Цзиньпин располагает. Как передало агентство "Синьхуа", он проинспектировал военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в провинции Гуандун. Он "подчеркнул важность активизации военного обучения и боевой подготовки, а также ускорения трансформации для всестороннего повышения уровня модернизации вооруженных сил". Си также распорядился, чтобы вооруженные силы усилили подготовку в приближенных к боевым условиях.