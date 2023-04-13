Китай привязывает к себе Центральную Азию щедрыми подарками, - В.Панфилова

00:23 14.04.2023

КНР вводит безвизовый режим для Казахстана, а с другими странами региона реализует транспортные проекты

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13 апр. 23

Си Цзиньпину есть что обсудить с Касым-Жомартом Токаевым.

Пекин к саммиту "Китай – Центральная Азия", который состоится 18–19 мая в Сиане, делает щедрые подарки. Так, с Казахстаном готовится к подписанию соглашение о безвизовом режиме на 30 дней. Со странами региона обсуждаются транспортные проекты и логистика по выходу в китайский морской порт Ляньюньган в Желтом море. Влияние Китая в Центральной Азии становится все заметнее, и, как считают эксперты, это не противоречит политике России в регионе.



Министерство иностранных дел Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект постановления правительства "О подписании соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований". В соответствии с этим соглашением казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а граждане Китая – в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период. Безвизовый режим допускается для осуществления туристических, частных и деловых поездок. Обсуждение проекта постановления продлится до 26 апреля.



Подписание соглашения главами внешнеполитических ведомств двух стран планируется в мае во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Казахстанский лидер также примет участие в саммите "Китай – Центральная Азия". В приглашении, которое направил председатель КНР Си Цзиньпин главам стран региона, отмечено, что он уделяет "повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений".



"Безвизовый режим предоставляет Казахстану дополнительные возможности в бизнесе, экономическом сотрудничестве и туризме. Но хотелось бы подчеркнуть, что это ответный шаг Пекина на предоставление безвизового режима гражданам Китая, который предоставил Казахстан еще в прошлом году.



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Выход в китайский морской порт Ляньюньган

в Желтом море могут получить все страны

Центральной Азии. Фото ReutersВласти республики рассчитывали, что китайская сторона пойдет навстречу казахстанским гражданам и отменит визовые ограничения. Китай этим шагом повышает имидж казахстанского паспорта. У Китая не так много стран с безвизовым режимом", – сказал "НГ" главный эксперт Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Адиль Каукенов. Он отметил, что получить китайскую визу для казахстанцев не так просто, с учетом тесных торгово-экономических связей двух стран, визы были серьезным ограничителем, что сказывалось и на позициях казахстанского бизнеса, и на себестоимости товаров, и на туризме. "Облегчение визового режима – это серьезная дипломатическая победа Казахстана. Астана рассчитывает, что и другие страны, для которых открыт Казахстан, последуют примеру Пекина. Например, Япония", – отметил эксперт.

В приглашении, адресованном главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву, китайский лидер напомнил о своем прошлогоднем визите, а также анонсировал обсуждение "больших планов" Центральной Азии на грядущем саммите. Предстоит завершить строительство железной дороги Китай–Узбекистан–Киргизия и приступить к реализации транспортного коридора Узбекистан–Казахстан–Китай–Лаос–Таиланд–Малайзия. "Грандиозными" назвал эти планы Си Цзиньпин в послании президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Предстоит решить вопрос строительства четвертой линии газопровода Туркменистан–Китай, которая должна пройти в том числе и через Таджикистан. Главе Киргизии Садыру Жапарову китайский лидер сообщил, что придает повышенное внимание сотрудничеству двух стран.



По мнению Адиля Каукенова, проблема стран Центральной Азии в том, что они не имеют прямого выхода к морю, что затрудняет логистику как по экспорту товаров, так и по импорту. Китай готов сотрудничать в этом направлении. "Казахстан имеет выход в китайский порт Ляньюньган на Желтом море, который позволил создать крупные континентальные маршруты, пролегающие через территорию республики. Эту возможность, используя экономические и технологические достижения Китая, могут получить и другие государства региона – присоединиться не только к региональным, но и к проектам мирового масштаба", – считает Каукенов.



Казахстан, по его словам, хотел бы воспользоваться этими маршрутами для поставки своей пшеницы на мировой рынок. Тем более что продовольственный вопрос выходит на первое место в мире.



При этом эксперт отметил, что не стоит ожидать, что между Китаем и Россией будет ожесточенная борьба за Центральную Азию. У российско-китайских отношений сегодня благожелательный фон. Более того, в самой Центральной Азии у российско-китайских отношений нет противоречий. "Коренные интересы России и Китая в Центральной Азии совпадают. Когда Казахстан или другая страна региона подписывает с Китаем какие-то договоры, то это не делается в пику России, это делается для улучшения как политических, так и экономических позиций стран региона. Поэтому никаких вопросов у России к странам Центральной Азии нет, тем более что Россия сейчас находится в тяжелейшем противостоянии с Западом", – сказал в заключение Каукенов.



По мнению эксперта Марса Сариева, Центральная Азия сейчас устанавливает тесные взаимоотношения с Китаем. "На фоне кризиса в Украине Пекин и Москва нашли общий язык, и теперь мы видим попытку построения биполярного мира. Китай начинает отходить от своей традиционной осторожной политики и открыто демонстрировать свои намерения. Поэтому странам Центральной Азии сейчас надо определиться со своими позициями", – считает Сариев.