Демократы способны развалить США итогами президентских выборов, - СП

00:46 14.04.2023

Демократы способны развалить США итогами президентских выборов

Эксперты согласны с тем, что Америка обречена. Но хоронить ее рано. И нужно ли это России?

Вера Жердева



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Андрей Марчуков Рустем Сафронов



Соединенные Штаты в последнее время сильно штормит. То экономические кризисы, то политические скандалы, то уличные бунты. Многие эксперты усматривают в этом предвестие скорого краха. И довольно потирают руки: пусть янки катятся к чертям, Россия займет место мирового гегемона и - заживем!



Американист Рустем Сафронов, много лет проработавший в США, в целом, согласен с тем, что эта страна скатывается с пьедестала. Но не советует спешить с некрологом.



- Да, апогей своего расцвета, который пришелся на 90-е, Штаты прошли. И все сильнее намечаются процессы эрозии, разъедающей американское общество. За последние 15 лет мы были свидетелями нескольких экономических кризисов. Конечно, каждый такой кризис снижает социальную мобильность людей и подрывает основы "американской мечты".



"СП": Какие проблемы могут стать катализатором конца империи дяди Сэма?



- Есть две отчетливые линии возможного разлома. Первая - разделение страны на срединную, "одноэтажную Америку" и "Америку побережья" с мегаполисами и финансовыми центрами. Срединная свято верит в "американскую мечту" и традиционные ценности. США представляются некой "вещью в себе" - самодостаточной страной, дающей шанс каждому. Любой иммигрант может выстроить свою жизнь с нуля: дать детям образование, построить дом, отложить сбережения и так далее. "Америка побережья" тоже верит в "американскую мечту", но выступает за экспансию, за усиление роли США в мире. Различия между ними и культурные, и экономические, и политические. И они расходятся все дальше. При этом срединная Америка традиционно поддерживает республиканцев, "Америка побережья" - демократов. При этом не стоит упускать из виду, что на политическом горизонте США появились еще и социал-демократы Сандерса. Это левое течение демпартии, но оно постепенно набирает силу. И это при том, что еще каких-нибудь 30 лет назад в США называть себя социал-демократом было просто неприлично. Конечно, революцию делать они не пойдут, но социальных преобразований добиваться будут.



"СП": А вторая линия?



- Это межрасовые отношения, прежде всего, между черными и белыми. Движение BLM ведь неслучайно набрало силу. У нас почему-то принято говорить, что его раскрутили демократы, чтобы насолить республиканцам. Но вообще-то проблема межрасовых отношений обострилась еще при Обаме, прежде всего, из-за полицейского произвола. Разрыв между черной и белой Америками - и экономический, и социальный - очень велик. Конечно, надо признать, что за последние 50 лет было сделано очень много для его преодоления и для эмансипации черного меньшинства. Конечно, уже появилась и чернокожая буржуазия, и чернокожие интеллектуалы. Но в большинстве своем черные в Америке очень бедны и плохо образованы. Это заставляет их чувствовать себя неполноценными, что выливается в конфронтацию. Протестные настроения никуда не деваются. Они накапливаются подспудно, а в кризисные моменты ситуация накаляется, и протесты выплескивается на улицу.



По словам Рустема Сафронова, существует еще и проблема взаимоотношений между черными и "латинос". Выходцы из Латинской Америки - большой группа населения, и они нередко конфликтуют к чернокожими. Это со стороны может показаться, что у "цветных" общие проблемы. На деле же они очень часто "на ножах" друг с другом. Какие еще линии разлома могут появиться - предсказать трудно, полагает эксперт.



Тезис о том, что США развалятся в ближайшее время, основывается на утверждении, что империи больше 250 лет не живут (что объективно не так). Штатам до этой даты остается три года. Но историк Андрей Марчуков относится к этому тезису скептически.



- Все государственные образования имеют свой срок существования. Ничего вечного во Вселенной не бывает. Да и сама Вселенная не вечна. Но точного срока, сколько лет отведено тому или иному государству - нет. Безусловно, когда-нибудь США настигнет такой кризис, который приведет к их распаду. Может быть, к распаду нынешней федеративной системы и замены ее на конфедерацию или на несколько государств. Возможно, отделятся несколько штатов или изменятся административные границы между ними, в зависимости от политических предпочтений населения. При этом надо учитывать, что Соединенные Штаты - страна очень консервативная, и, если такие перемены будут происходить, то они, скорее всего, будут носить революционный характер.



Сейчас мы наблюдаем, как после эйфории 90-х, наступившей в США после развала Советского Союза, начинается ломка. Тогда у Соединенных Штатов был повод для ликования. Они, вместе со странами, которые к ним примкнули, победили в Холодной войне.



"СП": Вы про коллективный Запад?



- Можно и так сказать. Раньше их называли "мировой буржуазией", а до революции консервативные авторы употребляли термин "мировая закулиса". Названия разные, а суть одна. Важно то, что после этого прекрасного периода Штаты вступили в период политической турбулентности. И чем дольше это турбулентность длится, тем сильнее становится ее амплитуда. Традиция, когда демократическая и республиканская партии соревнуются друг с другом, уходит в прошлое. Совершенно очевидно, что экономический и политический истеблишмент США делает ставку на демократов. И это может привести к обострению политической ситуации в стране. На прошлых выборах победил Трамп, но у него победу украли. А сейчас есть вероятность, что демократы не отдадут власть, даже если проиграют выборы.



"СП": Как изменится ситуация в мире, если США все-таки распадутся?



- Начнется очередной передел мира. Причем во многих точках земного шара, которые США объявили зоной своих интересов. Будет происходить тот же процесс, как и после распада СССР. Американцам, кстати, плохо от этого не стало. Они отгорожены от всего остального мира двумя океанами. И могут спокойно пересидеть многие потрясения. Главная угроза, возникшая тогда, - проблема ядерных вооружений, которые могли попасть "не в те руки". Но они остались под контролем России. А вот если будут распадаться США, то непонятно, что станет с их ядерным оружием. Это представляет огромную угрозу для всего мира.



Также Штаты потеряют контроль над Ближним Востоком, Юго-Восточной-Азией, значительной частью Южной Америки. Власти стран, делавшие ставку на поддержку США, окажутся в очень сложной ситуации. Вплоть до государственных переворотов и даже проблем с сохранением территориальной целостности. Это касается и ближневосточных режимов, и Южной Кореи. Из наших ближайших соседей могут пострадать Украина и, возможно, Прибалтика.



Эксперт подчеркнул, что место американцев, если США действительно вынуждены будут потесниться, займет, скорее всего, Китай. Потому что именно он обладает соответствующими ресурсами и проводит активную экспансию во всех областях. России от американского пирога вряд ли удастся отхватить жирный кусок, у нас пока что много других проблем.