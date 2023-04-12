Умерла забытая всеми создательница мини-юбок Мэри Куант

07:49 14.04.2023

Умерла создательница мини-юбок Мэри Куант: фотографии дизайнера разных лет



В возрасте 93 лет не стало законодательницы моды 1960-х, создательницы мини-юбок, британского модельера Мэри Куант. Одна из главных фигур мировой индустрии моды умерла в собственном доме в графстве Суррей.



Куант родилась в Лондоне в 1930-м году. Первые дизайнерские попытки Мэри начала предпринимать еще в 7-летнем возрасте, однако, родители не слишком поддерживали начинания. В 55-м Куант открыла собственный бутик в историческом районе Лондона, где продавала наряды на манер уличной моды 60-х.



Собственно, на этой волне Мэри и придумала мини-юбки, в которых, например, с удовольствием позировала модель Твигги. Также считается, что именно Куант внесла свою лепту в моду носить женские шорты, обтягивающие разноцветные брюки, туфли на платформах, простые короткие стрижки и яркий макияж. Дизайнер одной из первых начала использовать в своих нарядах синтетическую ткань.