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США готовятся к "чиповой войне" с Россией и Китаем, - Евг.Поздняков
08:11 14.04.2023

Вашингтон делает крупные инвестиции в собственное производство чипов на случай конфликта на Тайване
США, Россия и Китай начинают глобальную борьбу за чипы
13 апреля 2023, Евгений Поздняков
США решили потратить 200 млрд долларов на собственное производство полупроводников. Как считают в Вашингтоне, это позволит избежать рисков в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня – главного производителя чипов в мире. Кроме того, США в этом случае будут не только самостоятельно производить чипы, но и смогут оградить Россию и Китай от новых технологий в этой сфере. Получится ли у Америки стать монополистом на рынке сверхсовременных микросхем?

"США начинают осуществлять действия по сдерживанию высокотехнологического сектора России и Китая. Фактически данная сфера столкнулась с беспрецедентным количеством мер экспортного контроля, предпринимаемых Вашингтоном. Ограничительная политика навязывается не только партнерам Штатов, но и странам, зависимым от них в технологическом плане", – сказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" и модератор дискуссии Иван Тимофеев.

Поводом к ее проведению послужил выход аналитической записки клуба, посвященной влиянию американского "Закона о чипах и науке" на российскую отрасль высоких технологий. Данный акт был подписан Джо Байденом 9 сентября 2022 года и носил своей целью не только сохранить доминирующие позиции компаний Штатов в этом сегменте, но и минимизировать влияние КНР на глобальном рынке полупроводников.

Фактически законодательная инициатива США создает особую структуру, в рамках которой Вашингтон и союзники будут осуществлять свободное движение инвестиций и технологий. При этом иные государства, в частности Россия и Китай, по замыслу Штатов должны быть отрезаны от данных процессов, что позволит США выиграть в складывающейся конкуренции.

"Рынок чипов – четвертый в мире после нефти, нефтепродуктов и автомобилей. Поэтому Америка хочет стать более независимой в плане высоких технологий, пытаясь обезопасить себя от потенциального конфликта на Тайване, который до сих пор является важным поставщиком микрочипов. Вашингтон планирует достигнуть автономности к 2027 году", – отмечает соавтор записки Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".

"Штаты планируют активно вкладываться в фундаментальную науку и высокотехнологическое производство. Это поможет им сохранить превосходство в данной сфере, в том числе и за счет привлечения специалистов со всех уголков света. Но США, возможно, опоздали с принятием этого закона. В 2022 году этот шаг выглядел как излишне дорогое и рискованное решение. Это может привести к тому, что многие цели США не будут выполнены", – отмечает политолог.

"Россия может преодолеть негативные последствия действий Вашингтона путем наращивания сотрудничества с другими странами. На помощь, конечно, может прийти Китай, но число партнеров необходимо расширять. В частности, нельзя забывать о взаимодействии с Индией и Белоруссией", – подчеркивает Ткаченко.

"Высокотехнологическая отрасль в России сталкивается и с рядом внутренних проблем. В частности, наши заказчики редко просят производителей создать инструментарий для работы над будущими изделиями. Мы полностью сосредоточены на готовом продукте. Это тормозит развитие сферы", – считает соавтор записки Андрей Терехов, заведующий кафедрой системного программирования математико-механического факультета СПбГУ.
"Однако ситуация постепенно меняется. Санкции сделали процесс закупки чипов у Тайваня крайне затруднительным, что усилило интерес российских клиентов к отечественным разработкам. В индустрию поступает все больше денег, заказов стало чрезвычайно много", – отмечает Терехов.

"Фактически США развязывают против Китая и России технологическую войну.

Однако ограничительные меры Вашингтона дают Пекину импульс к налаживанию собственного производства. Мы не так сильно отстаем от Америки по данному направлению. Уже через полтора-два года мы сможем поравняться со Штатами", – считает Нельсон Вонг, вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований.

"Китай уверенно встает на позиции национального производства. Мы намерены сокращать разрыв от США, которые затеяли нечестную игру на международной арене. В настоящий момент разрабатывается генеральный план, который четко опишет риски и шаги КНР на пути к достижению автономии в сфере производства микрочипов", – подчеркивает Вонг.

"Американцы готовы инвестировать колоссальные суммы в технологический сектор – порядка 200 млрд долларов. При этом Китай стремится построить автономную систему по производству чипов внутри страны, чтобы не зависеть от США. И со стороны Штатов это выглядит как подготовка к войне за Тайвань. Без тайваньского звена производство чипов остановится, и США учитывают данный сценарий", – отмечает сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

"Однако в наметившейся конкуренции важно помнить, что сектор электроники не привязан к показателям ВВП или производства. Его развитие зависит от размеров рынка сбыта. Рынок электроники привязан к количеству людей, потому что у всех есть смартфоны. Большинство населения живет в странах БРИКС. Возникает вопрос: с кем будет Дели?" – добавляет Юнусов.

"В этом плане Индия особенно выделяется: огромное население, колоссальные перспективы. Очень важно заполучить Дели в союзники, так как подобное партнерство способно сыграть существенную роль на долгосрочной дистанции", – подчеркивает эксперт.

"В настоящий момент Россия не может достичь полной автономии в вопросе производства чипов. В этом плане крайне полезным был бы тесный технологический союз с Китаем. Он выгоден обеим сторонам: и Москва, и Пекин обладают такими компетенциями, которые могли бы заинтересовать союзника, позволив ему развиваться более успешно", – резюмирует Юнусов.

Источник - взгляд
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