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Джихадисты захватили почти половину центрально-африканской страны Буркина-Фасо. Незаметная война
09:42 14.04.2023

В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с террористами

Власти Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с террористами, захватившими часть территории страны, сообщает Asharq News со ссылкой на правительственный указ.

Как говорится в заявлении президента страны, указ о мобилизации необходим для "создания правовой основы для всех мер, которые необходимо принять для урегулирования ситуации в Буркина-Фасо".

"Ввиду ситуации в сфере безопасности, с которой столкнулась Буркина-Фасо, спасение нации зависит от национального пробуждения всех дочерей и сыновей во имя нахождения решения", - сказал министр обороны Кассум Кулибали, передает Faso7.

adv.rbc.ru
Источник AFP в силовых структурах страны объяснил, что всеобщая мобилизация позволит применять на всей территории Буркина-Фасо оборонительные меры и ввести режим чрезвычайного положения на некоторых территориях.

Издание Youm7 пишет, что в западноафриканском регионе усилилась борьба между шестью террористическими группировками за контроль над территориями. Некоторые из формирований создали союзы, чтобы противостоять влиянию ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), насчитывающей более 50 тыс. боевиков - это примерно треть от общего числа террористов в регионе.

Джихадисты контролируют около 40% Буркина-Фасо. France24 со ссылкой на данные неправительственных организаций сообщает, что за последние семь лет из-за нападений террористов в стране погибли более 10 тыс. человек - и мирных жителей, и военных. В начале января в результате атаки на две деревни на северо-востоке Буркина-Фасо недалеко от границы с Нигером погибли 44 человека.

Источник - rbc.ru
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